芒種梅雨來襲、濕熱難耐！順應時節這樣吃 輕鬆養出好體質

文／彭啟明、洪震宇、李咸陽

芒種（國曆六月五日或六日）：端午飄粽香，喝茶清暑熱

陰雨霏霏，連月不開，時有大雨雷電。

芒種適逢台灣梅雨季後半期，是梅雨鋒面發展到頂盛的時期，但也是要開始走下坡的時候。芒種期間下的雨比小滿來得更多，鋒面所形成的對流雲系越來越強烈、雨勢越來越急，而打雷閃電的情況也比較多。這段時間也是農民們收割稻麥及開始播種夏季型農作物的繁忙時期，因此也有將芒種說成「忙種」的說法。

圖／Unsplash

進入芒種後，梅雨鋒面頻繁的程度不亞於小滿，常常這個鋒面還沒結束離開，下一道鋒面早排隊等著了。這時期的鋒面雲系比小滿時期發展得更深，因此帶來的雨勢都比較「劇烈」，雨下得大又下得久，一旦下雨就會下六至七個小時左右，不帶傘真是出不了門。

不過這時期鋒面位置也將漸漸往北邊移動，梅雨鋒面主要是南方暖溼空氣的勢力和北方冷空氣相抗衡的戰線，在交界面所形成的劇烈降雨現象。進入夏季後，來自印度洋的南方暖溼空氣勢力越來越強，將戰線慢慢往北推。另一方面，隨著太陽光慢慢往北直射，位於太平洋的副熱帶高壓也逐漸增強，台灣就逐漸進入太平洋高壓的籠罩範圍內，因此天氣會越來越穩定，轉成有午後雷陣雨的天氣類型，不過這時間點大概得到芒種的最後幾天了。

芒種後幾天剛好處於梅雨季銜接夏季型天氣的時間，因此芒種初期天氣還是極不穩定，仍然有梅雨鋒面影響。直到最後幾天，大約是端午節前後，就可能見到梅雨鋒面漸往北移、太平洋高壓逐漸增強的跡象。

這時期空氣中的水氣含量更充足，因此雨勢會比小滿時期更大，也會更容易有強烈對流雲系生成，這時要特別注意偶發的大雨或豪雨，尤其是台灣西半部、剛好是迎擊梅雨鋒面的第一戰線，得格外當心。

芒種生活小叮嚀 1.著透氣衣物，保持身體乾爽，以免皮膚病上身。 2.溫濕度變化大，氣喘患者須留意。 3.雨勢較大、視線不良，注意行車交通安全。

食材曆：瓠瓜

圖／遠流出版《樂活國民曆》

農諺說：「五月瓠」，隨著氣溫的上升，正是瓠瓜盛產時節。瓠瓜水分豐富，利尿、消水腫，加上顏色外綠內白、口感清淡，不論是涼拌或清炒，甚至熬瓠瓜稀飯、炒瓠瓜麵、包瓠瓜水餃，視覺跟味覺都讓人清爽消暑又開胃。

除了吃新鮮瓠瓜，刨絲曬乾的瓠瓜乾也有特色。我們喝的酸菜肉片湯，酸菜肉片是用曬乾的瓠瓜乾包紮，日本人也拿瓠瓜乾來當壽司食材，都是品嘗瓠瓜特有的清脆口感。

又名蒲仔、葫蘆的瓠瓜，自古以來，與我們的生活非常密切。兩千多年前的《詩經》有云：「幡幡瓠葉，采之亨之」，意即採摘、烹煮隨風翩翩的瓠瓜葉。在農村裡，農舍旁一定有瓜棚，攀爬綿延瓠瓜與絲瓜，不只是餐桌主食，在瓜棚下乘涼聊天，充滿寧靜的夏日田園風情。

因為太貼近生活，許多瓠瓜的俗諺多少有些粗俗，「細漢偷採瓠，大漢偷牽牛」、「一張臉親像瓠仔同款」。但我們誤解瓠瓜了，瓠瓜是優雅的瓜果，又名「夜開花」，因為開花都在傍晚，直到深夜才謝，日本甚至稱為「夕顏」，輕巧純白的瓠瓜花長在青綠的瓜葉間，黑夜中展笑顏，花期短卻燦爛。

瓠瓜不僅很有生命力，還多妙用。表皮硬化曬乾後，可以當天然器皿，剖開當水瓢，甚至當裝酒的葫蘆，古代祭天之禮，是用瓠瓜製成的酒杯。我們常講「種瓠瓜得菜瓜」，形容花工夫卻不如預期，但是真正的是「種瓠瓜得西瓜」，因為瓠瓜生命力旺盛、抗病力強，農人常用瓠瓜的根莖來嫁接西瓜，讓西瓜又大又甜又健康，就是俗話說的「瓠瓜頭，西瓜尾」。

芒種節氣食物：粽子、綠豆糕、鹹鴨蛋

端午節經常落在芒種、夏至之間，除了吃粽子應景，為了避免炎夏躁熱，調和身體、排除不潔病菌，會吃綠豆糕與鹹鴨蛋等涼性食物，由於綠豆具有清熱退火的功能，綠豆糕也成為台灣很傳統的健康甜點。

圖／遠流出版《樂活國民曆》

書名：《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》

作者：彭啟明、洪震宇、李咸陽

出版社：遠流出版

出版日期：2024年1月26日



養生運勢曆：人際互動應注意禮尚往來；少量多餐、晨昏散步、保健頭肺。

隨著梅雨季的洗禮與收尾，許多不耐氣候變化的動植物跟著被淘汰之際，便進入了「芒種」——確立夏季的節氣到來、太陽大約走到黃經七十五度，不但天氣愈來愈炎熱，通常也會伴隨著午後雷陣雨，農人會依芒種時節的雨量，斷定是否豐收。「夏三月，此為蕃秀。天地氣交，萬物華實。」這是在說明夏季來臨時天頂的陽光遍照四方，而地面的熱氣則因著直曬的陽光蒸騰，大地的草木花卉在一片陽剛氣的拂照下，顯得欣欣向榮的景象。反應在「芒種」節氣出生者的性格上，同樣也是滿腔熱情、渾身沸騰的熱血，對世間萬物普遍懷抱著博愛的態度，熱切關心著身邊的一切人事物，積極參與。

從十二消息卦的卦象來看，芒種出生的人體內蘊藏著既代表著天空又代表著父親的剛健之氣，在整體運勢上，若要達到人和最好不要太過孤傲，在財運表現上一般只要能夠努力工作即可累積正財，值得注意的是，生在芒種時節的女生應防範由於工作過度投入所引發的人際關係問題。

若進一步考察自漢代易學家孟喜流傳下來的卦氣學說，會發現芒種的節氣為震卦上六，也就是火雷噬嗑卦。在此節氣出生的人，只要能夠處處尊重他人，以至誠心，光明磊落不帶私人情感的處理事情，遇事就事論事，不論在人際關係或是工作事業都能趨吉避凶，感情則因至誠而能減少凶象。

芒種養生守則

整體而言，芒種時節進入了人體新陳代謝的高峰時期，由於蘊藏在體內的陽氣外發，因此全身的氣血運行會跟著旺盛，整個人自然會隨時想要吃冰涼的食物來消除體內的暑氣。可是在這個降熱的過程中，卻因為體內的熱氣散去而陰伏內藏，如果再加之冷食、冷水、冷氣消暑，會造成汗氣不能向外排出的外邪干擾，反而妨礙了身體的自然循環，久而久之就會生病（尤其頭部和肺部是本節氣的保健重點）。因此在芒種時節，飲食上可以採少量多餐，並多喝茶清熱降火，在體能鍛鍊上，可以選擇在清晨與黃昏時散步調理血脈，並輔以短暫午睡，為一個長晝的下午醞釀更好的精神與體力。

芒種開運建議

西方有助於事業發展與提高升遷的運勢；西南方有助於人際調和與婚姻進展；東北方則有利財運和開啟財源。

加強整體運勢可以選定橙色。橙色加上米黃色能提振活力；橙色與天空藍搭配能夠帶來桃花；橙色加上黑白色能帶來財運。

●本文摘選自遠流出版之《樂活國民曆：懂天意，食當令，遊在地，開好運，疫後必備新時代節氣生活指南（增修新版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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