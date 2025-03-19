買條牛仔褲竟花上一整天？選擇困難是個人問題，還是社會病？

為了節省勞力、更便利，人類社會飛快地演進，而人類的心智演化及有限的人生，卻不足以因應過於發達的現代。我們面臨前所未有的抉擇數量、難度及成本。如果力求完美，就容易選擇疲勞。（編按）

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文／貝瑞．史瓦茲

書名：《選擇的弔詭：選錯，沒你想的糟！利用期望與後悔情緒，開展最佳人生版本》 作者：貝瑞．史瓦茲 出版社：一起來出版 出版日期：2023年11月29日

大約二十年前，我走進GAP打算買條牛仔褲。我通常會把褲子穿到破到不行才買新的，所以距離上次買褲子已經很久了。一位年輕親切的店員走過來，問我需要什麼。

「我想買一條牛仔褲，大概二十八到三十二腰。」我回答。

「您喜歡的版型是緊身、休閒、寬鬆、直筒還是闊腿褲？要石洗、酸洗、還是刷破款？排釦還是拉鍊？要有復古褪色感嗎？還是一般的就好？」她問道。

我呆住了，過一、兩分鐘才結結巴巴地說：「我只是想要普通的牛仔褲，就是以前市面上唯一的款式，妳應該知道。」結果她並不知道，於是去問另一個老鳥店員，才搞懂什麼是「普通」的牛仔褲，然後告訴我放在哪裡。

問題來了，我現在有這麼多選擇，已經不確定「普通」牛仔褲是否正是我想要的，也許休閒或寬鬆的版型穿起來更舒服？我已經證明了自己完全跟時尚脫節，但還是不放棄，便走到剛才的年輕店員身旁，問她普通跟休閒、寬鬆牛仔褲的差別，她邊指著型錄，邊告知各種版型在剪裁上有何不同，但我還是無法縮小選擇範圍，於是決定全都試穿一遍。

我抱著各種款式的牛仔褲走進試衣間，每件都試穿，並對著鏡子仔細打量，又問店員更多問題。雖然我還是無法決定，卻堅信這堆牛仔褲裡面一定有最適合我的那條。但我拿不定主意，最後只好選休閒牛仔褲，因為如果買「寬鬆牛仔褲」就表示我的腰變粗了，需要遮掩。

雖然最後挑的牛仔褲還不錯，但我突然意識到，只是買條牛仔褲竟然花上一整天，實在太誇張了。店家提供琳瑯滿目的選擇，確實造福不同風格與體型的顧客，但大幅增加選擇範圍之後，也製造了新的問題。以往選擇有限，像我這樣的顧客只能買條不完美的褲子湊合，但五分鐘就可以搞定。現在則是不得不投入更多時間和精力，還陷入自我懷疑、焦慮、擔心害怕。

這個尋常不過的小事凸顯了本書主題的迫切性：無從選擇的生活讓人難以忍受。以我們的消費文化為例，增加的選擇顯然使生活更多元、更能自主與掌控。但是當選擇數量的增幅過大，其負面影響就越加不可忽視，直到不堪重負。這時選擇不再提升自由，而是削弱，甚至對我們造成壓迫。

壓迫？

這說法對應到買牛仔褲等例子顯得誇張，但本書所論述的現象不止於商品選購。

我們在生活各個領域所面臨的種種選擇，包括：教育、職業、友誼、性、愛情、養育子女、宗教習俗⋯⋯等，本書中都會探討。「選擇」的確提升了生活品質，給予我們掌控自己的命運的機會，並且通常能夠獲得自己想要的東西。「選擇」是自主權的要素，而自主權正是幸福的根本，正常人不但渴望主宰自己的生活，也必須這麼做。

話雖如此， 「有選擇」固然是好事，但並不代表越多越好。接下來我會向各位證明，人終究要為過多的選擇付出代價。一般傾向把自由、自主和多樣化奉為崇高的價值，因此不願意放棄任何選擇的機會，但死死抓住所有選擇不放將會孳生出錯誤的決定，而讓自己陷入焦慮、壓力和不滿的狀態，甚至出現憂鬱症狀。

多年前，著名政治學家柏林（Isaiah Berlin）提出一個開闢性概念，將自由區分為消極自由（negative liberty）和積極自由（positive liberty），並釐清兩者的差異：消極自由是指「擺脫限制」，即不受約束、不受他人指使的自由。積極自由是指「有權利去做某事」，即能夠做自己生活的主人，重視自己的生活，並讓它變得更有意義。這兩種自由經常相輔相成，如果無法「擺脫限制」，自然就無法獲得「做某事的權利」，但它們並非總是一體兩面。

諾貝爾經濟學獎得主、印度思想家沈恩（Amartya Sen）也探討了自由和自主的本質及重要性，以及在何種條件下才會提升自由度和自主權。沈恩在其著作《經濟發展與自由》（Development as Freedom）一書中，區分了選擇的「重要性」和其「在生活中扮演的功能角色」，更指出不應該盲目追求選擇自由，而要捫心自問，「眾多選擇」到底是讓我們更豐盛，還是更匱乏？是讓我們更有能動性，還是更束縛？是提升，還是削弱了我們的自尊？是讓我們的社會關係更緊密，還是更疏離？不僅是建立自尊、公民參與、提升能動性、促進個人及群體流動性，還有自我滋養都仰賴自由度多寡，但並非所有選擇都能擴展自由，這點在商品及服務上的眾多選擇更顯而易見——那其實正侵蝕我們的自由，因為它們占據了本應投入到其他事情上的時間和精力。

有越來越多的選擇自由，卻對生活越來越不滿意，這是現代人的通病。本書梳理出箇中原因，並提出改善的建議。

這項議題之所以迫切，是因為許多國家（例如美國）的立國精神是建立在「保障人民的自由和自主權」之上，而選擇自由正是其中的核心價值。然而一旦將「自由」和「選擇」劃上等號，就意味著獲取自由，就非得增加選擇數量，然而事實是這樣做沒好處。我深信一個人學會在重要的事情上做出正確選擇，並且放下無關緊要的事、不再耗費心力，才能獲得最大的自由。

緊扣上述的主軸，本書將依下面順序引領讀者重新看待選擇這件事：

第一部將探討近年來，人面臨的選擇是如何飛快增加。

第二部將討論抉擇的過程，以及做出明智選擇是何等艱辛，尤其對「堅持做出最佳選擇」的人來說更不容易，我把這類人稱為「最大化者」。

第三部是關於「選擇」使人深受其擾的六個原因，並說明為什麼更多選擇，反而讓人更不快樂，我將在第三部描述幾種心理歷程，以解釋為何更多選擇並不會讓人過得更好，這些心理歷程包括：適應、後悔、錯失良機、過度期待、跟他人比較而產生匱乏感。這部分的結論是，過多選擇可能是近年來憂鬱症在許多國家盛行的原因。

最後，第四部提供了一系列建議，幫助各位在這個擁有無限選擇的自由時代，善用其正向部分，同時避免負向影響。

讀者將透過本書，了解心理學家、經濟學家、市場研究學者、決策科學家在選擇和決策上的廣泛研究成果，並獲得重要啟發。其中有些結論不是那麼容易理解，甚至違反直覺，例如本書提到在下列情況下，生活會更美好：

1.自發性地限制選擇自由，而不是抗拒限制。

2.「夠好」就好，而不是一味追求最好的選擇。（畢竟天下哪有父母會說：「我只要給孩子『夠好』的東西就好」？）

3.不要對「選擇的結果」抱太高期待。

4.做了決定之後不要給自己改變心意的機會。

5.不要一直關注周遭他人的舉動。

上述結論都跟常識相違，人們普遍認為：選擇越多越好；標準越高，就越可能獲得最佳結果；下決定之後還可以反悔，總好過無後路可退。我想表達的是，這些傳統觀念其實是錯的，至少我們在做決定時，並非選擇越多，最後的結果就會讓我們越滿意。

正如先前所述，我們將檢視「選擇超載」（choice overload）的問題，因為那會影響我們生活中的許多重要領域。為了讓各位理解我所指的「超載」，我將從最底層的需求開始說起，首先一起回顧至今購物的種種經驗。

●本文摘選自一起來出版之《選擇的弔詭：選錯，沒你想的糟！利用期望與後悔情緒，開展最佳人生版本》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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