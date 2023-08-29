臉書、LINE詐騙手法多元！掉入圈套該怎麼辦？

文／李柏洋、蔡欣育

我好像真的掉入詐騙集團的圈套，怎麼辦？

詐騙集團其實非常懂得因應社會變化而有不同的騙術花招。最近常見的詐騙方式會透過「交友軟體」、「LINE社群」、「Facebook」加好友以及私訊，通常一開始會分享他們（詐騙集團的人）奢華生活的美照、各地旅遊的照片，甚至對方是用自己架設的投資網站來取信於你，等你卸下心防後，便會開始問你要不要跟他一起賺錢：「在臺灣一個月只能賺到兩萬五，但在國外我們一個月就能賺八萬，如果你業績好，還能賺超過十萬。」於是有些人就跟對方到了柬埔寨。工作內容如果是單純的打電話人事招募，或許你會沒事；但如果你的工作內容有「以詐術使人出中華民國領域外者」就會牽涉到《刑法》的部分。若當下收到的薪水沒有想像的多，向主管反應，主管也只是淡淡地說：「因為你沒有達到業績啊，如果你之後努力一點，就會有你想要的報酬。」這其實你無可奈何。當你發現工作內容並沒有想像中美好時，自然就想回臺灣，但發現護照已被集團扣留下來，也喪失了自由行動的權利，就會想要跟臺灣的親友求救，但發求救信號或定位給親友被集團人員發現時，挨一頓揍可能是免不了的。

因為前陣子柬埔寨詐騙新聞風聲鶴唳，在柬埔寨當地的詐騙集團想要轉移陣地，所以陸續將集團成員帶至鄰近的其他國家。這對於被騙去柬埔寨工作的臺灣人來說，想要有機會逃走，就是可能可以趁「轉機」的時候。如果當下剛好遇到臺灣警察單位的人問：「要不要一起回臺灣？」這時就是「快逃啊！！」

書名：《原來法律跟我想的不同：給現代女性的第一本法律專書》 作者：李柏洋、蔡欣育 出版社：重版文化 出版日期：2023年08月28日

我也聽過有位老先生在臉書上遇到一位在國外的慈善家，對方透過臉書訊息向老先生說想要為臺灣做善事，想要捐款給臺灣，但他沒有臺灣的銀行帳戶，無法匯款至臺灣的金融機構，問可不可以借老先生銀行帳戶一用。老先生是個退休人士，沒想到竟然有人如此看重自己，決定要幫忙完成這個偉大的善舉，於是向我詢問，我一聽就跟他說，這很有可能是詐騙，可以觀察一下，不要輕易把戶頭給別人，且帳戶是放臺幣還是外幣？如果對方眞的要做善事，臺灣有這麼多基金會，他為何要找一個私人的帳戶來作為捐款基金帳戶呢？

類似的詐騙也可能是「你的朋友」傳遞給你。我遇過一個案例，老陳有一位認識多年的朋友，突然有天跟老陳說：「我們公司現在正在做外幣匯兌，那你有沒有公司帳戶可以提供？我們公司先把外幣存放在你公司的帳戶。」老陳本來是要幫我他草擬合作契約，請我報價，但我一聽他講這件事，就覺得不對勁。第一，能做外幣匯兌的單位是什麼？原則上是銀行，否則就有違反《銀行法》的問題；第二，你做這件事會不會影響到外幣匯兌的秩序；第三，如果該外幣匯兌的公司是合法、正派的，為什麼要跟你借公司帳戶？我就跟老陳說：「這應該是有問題的喔。」但聽到這裡，老陳還是有疑惑：「應該不會啊，我們認識三十年了耶。」於是我請他去確認幾件事：第一，你的朋友是真的本人嗎？第二，還是你朋友被盜帳號？後來，我沒再聽到他的消息，應該是發現對方可能是詐騙。對律師來說，或許我們是少賺一筆錢，但我覺得我是幫助到一個人。

對於突然發生的好事或資訊，我們都要有些提防心。如果對方眞的有個飆股內線好消息，他為什麼要跟你分享呢？自己賺個盆滿缽滿豈不是更好。

【柏洋律師溫暖提醒】 天底下沒有白吃的午餐 人難免會有「我肯定是那個幸運兒」或是「別人都能靠股票賺到錢，我一定也可以」的心態。我們想要自己的生活過得更好，這些都是很自然的。但是要過得好、賺到很多錢、做善事等，方法和管道非常多，千萬不要增加自己的風險。我們找可以經營已久、大家也耳熟能詳的管道。在想要幫助別人之前，記得要先保護好自己。對於親友的提防心和警戒心也要有，雖然不至於要你每天疑神疑鬼、提心吊膽，但有時那些自稱是你女兒或是你朋友的人，搞不好是帳號遭詐騙集團利用，千萬不可不防。

●本文摘選自重版文化出版之《原來法律跟我想的不同：給現代女性的第一本法律專書》。