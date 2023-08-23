《粽邪》拍片遇到的鬼事：盛傳鬧鬼的地方，沒事真的不要隨便踏進去

文／鄒介中

盛傳鬧鬼的地方，沒事真的不要隨便踏進去

劇組在桃園一間廢棄飯店拍攝期間，邀請媒體來探班，當天搭了兩個帆布棚子，一個讓顧問法師擺設鍾馗道壇，另一個讓記者們採訪演員。訪問到飾演昌仔的演員時，他表示在拍《馗降：粽邪2》以前，自己是不太信邪的，然而拍戲期間發生的怪事，讓他開始感覺到，也許世間眞的存在無法解釋的力量……

當時他要拍攝一場在樹上上吊中邪的戲，場景所在地極度荒涼，是連Google 地圖都找不到的地方，方圓幾里內也沒有什麼房屋、居民，就只有一棵大樹，詭異而淒涼的矗立在田野間。那位演員回憶道，拍攝上吊戲的前一天，大隊在那裡拍別場戲，四周安靜無風，靜得樹葉動都不動；但到了第二天，當他吊在樹上時，附近開始響起此起彼落的「吹狗螺」，叫得十分淒厲，他從沒聽過如此悲慘的狗嚎聲，且持續了好久好久；不僅如此，現場還時不時颳起詭異的大風，風沙四起吹得樹葉沙沙作響，停都停不下來，風還一度大到連工作人員都站不穩，無法繼續工作，只好先暫停拍攝……

當時一名記者聽完他的描述，便打趣說道：「颳風有什麼大不了，我是新竹人，哪有什麼風沒見過？」豈料話聲一落，媒體探班的現場突然颳起一陣強勁的大風，沒有固定方向的開始亂吹。一旁架設完道壇的顧問法師察覺不對勁，擺起陣勢對抗，可風勢非但沒有減弱反而愈來愈大，大到遮風避雨的帆布帳篷都要被吹垮，好幾個壯丁去拉都拉不住，後來法師只好先把道壇撤下，先不對抗、和平相處，結果才撤掉沒多久，風竟然就漸漸平息了。之後我們帶著記者參觀拍攝場景，卻在場景附近的長廊聞到一股濃濃的屍臭味，連第一次來現場的好幾個記者都有聞到，而且長廊裡一扇應該要關起來的門，不論工作人員怎麼設法去關，總是會自己再打開……

不過，這個場景本來就是盛傳鬧鬼的廢墟，所以碰上一些異狀，我已經有心理準備，可接下來一連串的事件，卻讓我眞正感受到「鬼屋」之名，果眞名不虛傳……

這間廢棄飯店特別陰，劇組又都是夜晚拍攝，我們聘請的宗教老師、顧問法師都有提到，這邊的「居民」們不太高興有人來打擾祂們，因此特別交代，只能在老師們設有結界保護的地方活動，其他地方千萬不可以去。

書名：《粽邪：電影所說的那些鬼事》 作者：鄒介中 出版社：時報出版 出版日期：2023年6月9日

有一天夜裡，我趁著拍戲空檔去飯店旁邊停車場的車上小憩，不曉得是不是因為連日夜戲身體疲憊又神經緊繃，我似乎很快就睡著了，但卻做了一個十分古怪的夢─夢境裡我好像在拍攝現場，但一切又不是那麼淸晰，背景黑黑暗暗的，我看見遠方有幾個身形圓潤，沒有面孔且渾身長滿腐肉的物體，正不懷好意地朝著我的方向快速逼近，我頓時嚇得全身僵硬，趕緊在心中默念避邪法咒，結果在快要上身的時候驚醒，背上冷汗直流。

此時，卻見到顧問法師驅魔裝束齊全，提著鍾馗劍帶著弟子匆匆趕來，說似乎還是有人不小心闖入了「居民」的地盤，惹怒了祂們，幸好他及時發現，現在正在追趕，祂們朝停車場這邊過來了，並大致描述了祂們的長相：渾圓的身形、腐爛的軀體、沒有臉、散發屍臭味。我聽了整個雞皮疙瘩都起來了，法師的描述竟與我剛剛在夢中看到的形象不謀而合……

更詭異的是，當天一個導演朋友來探班，帶了一些食物、飮料慰勞劇組，本來是想跟大家暢聊一下，但他覺得身體不太舒服，就提早離開了。過幾天他跑來抱怨，表示以後再也不要晚上探班《粽邪》了！一問之下才知道，原來他那天回家以後，睡覺睡得很不安穩，反覆做著奇怪的夢，夢中都是相同的內容：一個身形怪異的「人」，走到他面前，撕下自己身上的肉要給他，他看到那些肉都爛了，但也不知道該怎麼辦，只好接下，接下了以後就醒了。而當他再次睡下，便又夢到另一個「人」走過來，一樣撕下腐爛的肉，遞到他面前，不斷反覆……當他試圖辨

認「他們」是誰，卻發現以他的視角，始終看不到這些「人」的臉……

後來，我們與當日不在現場的宗教老師餐敘，在我們還沒說明任何事之前，老師就先提起，當日廢棄飯店的「居民」們有點生氣，認為我們侵犯了祂們的領域，而祂們長著圓圓的身體，渾身的肉已經腐爛，飄散屍臭，是有點凶的存在，名字叫做「腐肉鬼」……

電影於桃園的另一個取景地，雖然不像前一間廢棄飯店「惡名昭彰」，然而劇組拍到一半才得知，原來那個場地也十分不祥……

電影中女主角召喚椅仔姑那幾場戲，是在桃園一間棄場館拍攝，位置就在國際機場旁邊。當天不知為何，拍

攝過程很不順利，鋼絲組一直沒辦法將威牙「喬」定位，甚至還有一些演員拍到受傷，完成那幾場戲花費的時間超出了預期的數倍。隔天指導劇組陣頭表演的顧問─桃園池興會─前來探班，他們到了場景所在地之後十分訝異，詢問我們怎麼會找到此地，因為這裡是當地人都不敢隨便靠近的地方。

原來，1998 年震驚社會的大園空難奪走202 條人命，事故現場宛若人間煉獄，屍塊殘軀散落一地，政府緊急徵用附近場所安置罹難者遺體，而停屍的地點，正是我們拍攝的廢棄場館……

●本文摘選自時報出版之《粽邪：電影所說的那些鬼事》。

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