【愛書任務】鬼月前先試膽！《粽邪》投票抽展覽票及贈書！

★挑戰今夏最恐怖、最詭譎的「送肉粽」禁忌！「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」，你….完成的了嗎？

★拍《粽邪》遇到的那些鬼事……電影殺青之後，仍然鬼影幢幢，詭事不斷……

臺灣中南部一帶，認為上吊自盡的人怨氣重，可能會接二連三的捉交替，於是通常舉辦法會將繩索送到海邊或是在河流的出海口燒掉，以達驅邪之效，並以臺語黑話稱為「送肉粽」。

而《粽邪》源起，正是認為電影要足夠接地氣，才能讓觀眾產生共鳴。台灣數百年文化底藴，各類民俗禁忌時有所聞，何不回歸根源，發掘屬於台灣的故事？

兩階段贈獎： 8/17 抽3位得獎者，可獲得「粽邪 驅魔沉浸式體驗展門票2張」。 8/24 抽6位《粽邪：電影所說的那些鬼事》「紙本書」與「電子書」得獎者。 （紙本書3位、電子書3位） 越早參與，投票次數越多，中獎機會越大、越豐富！

注意事項：

1. 獎項：《粽邪：電影所說的那些鬼事》紙本書3本，電子書3本，以及首週參與加碼「粽邪 驅魔沉浸式體驗展門票」6組（每組2張），總計９名。（紙本書將由時報出版贈出，電子書、體驗展門票將由琅琅書店協助派獎。）

2. 期間限定抽獎享很大！即日起至8/16 23:59 參與投票，可參加第一階段抽體驗展門票活動，8/17將率先抽出3位體驗展門票得獎者。8/24期間參與者還能再抽紙本書與電子書。

【開獎時間】

8/17 公布展覽票券 得獎名單

8/24 公布紙本書、電子書 得獎名單

3. 本次活動得獎公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

4. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。