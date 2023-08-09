日本原爆78週年！轟動全球的逆風報導 揭開美國政府的謊言

思索廣島原爆的艱難

文／盛浩偉（作家）

說到第二次世界大戰當中的暴行，你會想到什麼？在臺灣，大多數人第一直覺浮現的答案，應該會是納粹對猶太人的大屠殺，或南京大屠殺。確實，這兩件都是明確且駭人的戰爭罪行，後者至多有三十萬名，而前者則有將近六百萬名手無寸鐵、包含老弱婦孺在內的平民被系統性地殺害。然而，還有一個事件，其中也有上萬名平民死亡，但我們卻不會直覺將之貼上「暴行」的標籤──那就是美國在廣島與長崎投下的兩枚原子彈。

兩次原子彈爆炸之下，當場死亡的平民，總和估計約有三十多萬名，另外，如果再加上受到嚴重燒灼傷、不治而亡，或是暴露於大劑量輻射、接觸到輻射塵而致病、致癌，餘生飽受折磨而亡的人數，則總和可能達到五十萬名。以臺灣為例具體想像，那大概就是整個板橋區，或是整個苗栗縣、嘉義縣或南投縣的所有人口，全都消失殆盡的意思。

單純以死亡人數之規模，還有後續對環境的種種影響來看，兩次原爆的嚴重與殘酷程度，並沒有比其他戰爭罪行好到哪裡去。然而如果逕自將之認定為「暴行」，或許也多少會激起我們心中的不安。畢竟，正是兩枚原子彈直接促使日本投降，也因此它彷彿帶有一種正義的色彩，是一種制裁的力量。要是它被認定為暴行，好像就失去了正當性，也會像是在幫日本的侵略戰爭、軍國主義進行辯護一樣。於是，我們很可能會傾向於認為：這是大日本帝國所應得，縱使原爆很殘酷，但也是一種必要之惡。

但問題就在這裡了：我們真的明白，這有多「惡」嗎？如果不明白這份惡的實際面貌，那麼該如何討論這有多「必要」？作為一種懲罰，這程度是合宜，或是過份？至此，單純的概念式空談已經無法解決問題，所以我們需要深入理解具體的情況。

本書《無聲的閃光》所講述的，就是在二戰結束的時空當下，一個讓世人理解具體情況的吹哨者的故事。那時美國人民對於實際情況的瞭解，比今日的我們還要少，只知道政府憑靠著一種強力新型武器結束了戰爭。但是這個武器造成了多少死亡？現場的情況如何？一切消息都被政府嚴格控管乃至封鎖。由於戰爭已經持續多年，各地戰事消息已經令人疲乏，再加上對日本的憤恨深植人心，以及政府的公關宣傳，所以當時主流輿論大多沉浸在勝利的喜悅，而未對真實情況加以探求。

在這樣的氛圍底下，唯有一位得過普立茲獎的記者約翰･赫西（John Hersey），他秉持著記者對真相的追求，進行了深入調查，並且以一種獨特的形式寫成長篇報導，勾勒了六位平民對原爆的實際見聞與生命交集。這篇刊登在《紐約客》上的〈廣島〉（Hiroshima；日後也印行成單行本），如今已在二十世紀美國最重要的新聞報導的行列當中，它也為我們先前那個「必要之惡」的問題，提供了具體而詳實的參照。並且，是從這篇報導開始，人們才開始正視核武所可能造成的種種威脅。迄今許多討論、思考，可以說都是源自於它。

《無聲的閃光》帶領讀者俯瞰這篇了不起的報導如何誕生，也讓讀者體會到其中的複雜、張力與多個面向。書中詳盡地呈現了促成這篇報導的所有推手，當然包括主角約翰･赫西、《紐約客》的編輯主事者們，此外也有受訪者們，以及取材路上的助力與阻力，跌宕精彩。而更令人瞠目的，則是報導刊出之後的迴響。

一方面，赫西的報導將原先科學的、冷冰冰的統計數字還原回真實的經驗與見聞，讓讀者體會到原爆的恐怖，並激起了原先沉睡的良心；但另一方面，二戰一結束，冷戰隨即準備拉開序幕，赫西的報導，無疑威脅到政府、軍方、研發原子彈的科學家的信譽與正當性，或甚至被敵對陣營的蘇聯視為展示武力的宣傳。本書赤裸裸呈現支持者與反對者之間的論辯、角力、公關戰，也能讓讀者在閱讀之際反思自身習以為常的各種想法、立場，其是否受到操控？背後究竟有沒有真相能夠支持？

書名：《無聲的閃光：揭發美國最致命的政府掩蓋事件！首位報導廣島原爆真相的普立茲得獎記者 × 二十世紀美國新聞史上最偉大的祕密調查。》 作者：萊斯莉．布魯姆 出版社：尖端出版 出版日期：2022年08月02日

思索原爆並不是一件容易的事。因為我們都太習慣明辨善惡的二元對立思考，也經常以為可以把加害者跟被害者簡單地區分開來。但是原爆議題往往會讓人發現，必要之惡的正義與不義，兩者的距離並沒有那麼遠；而加害者也很可能同時是被害者，反之亦然。困難之處就在於，我們必須先提起勇氣直視原爆造成的滿目瘡痍與大量死傷，並在這樣的沉痛之中，不輕易地將受難與罪行兩相抵銷，並持續思索倫理的界線，以及什麼才是最適恰的行為與選擇。過度而不當的懲罰未必能夠實現正義，反而可能在日後成為催生極端分子的溫床。

很可惜的是，在臺灣書市很難找到約翰･赫西《廣島》的譯本，而近期最能讓讀者接觸原爆主題的書，也僅有井伏鱒二的《黑雨》而已。但也因此，《無聲的閃光》之出版更顯珍貴。透過這本書，讀者能夠接觸到原爆議題的深刻，此外，也能夠看見新聞工作者努力不懈、追求真相的熱血，體會到真相的重量。

●本文摘選自尖端出版之《無聲的閃光：揭發美國最致命的政府掩蓋事件！首位報導廣島原爆真相的普立茲得獎記者 × 二十世紀美國新聞史上最偉大的祕密調查。》推薦序