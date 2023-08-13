今天是「國際左撇子日」！左撇子是天才？還是怪胎？找到優勢腦，就能發揮天賦

文／加藤俊德

左撇子是天才？還是怪胎？

哲學家亞里斯多德、愛因斯坦、愛迪生、達爾文等號稱「天才」的偉人，據說都是左撇子。而莫札特、李奧納多．達文西、畢卡索等世界著名的藝術家，似乎很多也都是左撇子。近代的企業家比爾．蓋茲和前美國總統歐巴馬，也是左撇子。我認為這些左撇子的偉人，很多都在右撇子社會裡扮演了革新的角色。正因如此，眾人才會稱他們是出類拔萃的「天才」吧。

我們就從腦科學的觀點，來試著思考一下很多左撇子都是「天才」的原因吧。首先有個前提，慣用手不同，用腦方法也會不同。詳情會在序章〈細胞相同，但職責不同的左腦和右腦〉說明，簡單說就是左撇子的右腦較發達，右撇子的左腦較發達，而右腦和左腦的作用不同。

這是因為即使在日常生活中以同樣的方式經歷同一件事，右撇子和左撇子也會有感受上的不同。只要輸入大腦的方式不同，輸出的內容自然也不會一樣。所以，左撇子的想法當然會和大多數人有落差。

左撇子有絕佳的腦部平衡感！

還有，經過多種研究證實，左撇子的腦部比右撇子「左右差距更少」。這就意味著左撇子的腦部可以保持極佳的平衡。天生就是少數派的左撇子，被社會賦予了「要像右撇子一樣行動」的任務。明明就沒辦法靈活運用右手，卻必須使用右撇子用的工具，或是經常遇到必須思考「該怎麼做才會成功」的狀況，左撇子是為了能夠舒適地活下去，才不得不像「天才」一樣用腦。

從比例上來看，會這樣用腦的人，每十人當中只有一人。

我認為「左撇子很多都是天才」這句話最大的根據，就是左撇子不受限於這十分之九的龐大框架中，有自己的一套用腦方法。

左撇子容易感受到「格格不入」

左撇子是有一套獨特用腦方法的「超強」人士。但是，因為他們擁有異於群眾的個性，所以其中不少人會覺得自己與周遭「格格不入」。現在的社會，是塑造成右撇子適用的規格。像是剪刀、舀湯用的大湯勺等工具，左撇子都不易使用，這些物理上的不方便，幾乎所有左撇子都曾經歷過。而且，左撇子在思考方式和行動上，也會覺得自己「好像怪怪的」。這和「左撇子天才很多」的原因相同，因為用腦的方法不同，身邊的人會覺得他們比較有個性，擅長的事也不太一樣。

接下來，我們就來看慣用手具體上會造成什麼樣的腦部差異吧。

左撇子是大器晚成型

人類的腦部發展，有依年齡之分的旺季。剛出生的嬰兒不久後就會開始擺動手腳，進入發展運動系統腦區的旺季；然後看見進入視野裡的父親、母親的臉孔，進入發展視覺系統腦區的旺季。接下來，人在還不會說話的幼兒時期，會先活潑地動用右腦。一過了六歲，培育管理語言功能的左腦的時期就會到來。

不過，右撇子和左撇子培育左腦的時期，有些微的誤差。右撇子會透過運用右手，隨時隨地驅動處理詞語的左腦，所以能夠順利地切換到左腦優位的狀態。然而，左撇子當中有幾成的人，無法輕易從右腦優位的狀態切換成左腦，所以一開始很難妥善運用詞語。但是不必著急。大人往往會在孩子身上加諸「語言越早學越好」的巨大價值觀。他們認為，若自己的孩子能比其他小孩更早開口說話、寫出文字，那就代表孩子很優秀，值得慶幸。可是，如果孩子在小時候是左腦比較發達，往後的人生就鮮少有機會鍛鍊右腦，右腦會變得不易培育。

而且，左撇子在處理語言時，多半都會同時運用左腦和右腦。也就是說，在左腦發育的旺季時期，他們不只是集中運用左腦，右腦也會一併運用。這也是他們不善於用字遣詞的一個原因。不過，只要換個觀點，也可以說左撇子是以自己的步調同時慢慢培育右腦和左腦，屬於大器晚成型。我不只是在小學、國中，連升上高中後，都一樣不擅長讀國文。直到我成為醫師、理解了腦部的運作，開始注重腦部的運用方法以後，才終於克服了這個障礙，能夠在臺上當眾演說，也能撰寫著作。

從孩提時期一直都在運用右腦的左撇子，左腦的成長速度可能真的很慢。不過，我希望左撇子要有自信，相信自己能運用的腦部範圍比右撇子更大。

書名：《左撇子的隱形優勢：看過上萬人腦部影像的名醫教你將天賦才華發揮到120％的關鍵》 作者：加藤俊德 出版社：圓神出版 出版日期：2022年3月1日

左撇子的「常識」造就超強大腦

右撇子生存在理所當然要使用右手的世界，所以並沒有注意慣用手的習慣。但左撇子就不一樣了。根據我的經驗，我從小時候開始，每當我寫字、用剪刀剪出圖形，做每一件事時，總是會想著大家都是用右手那樣做，那左手要怎麼做才好呢，於是漸漸會同時注意慣用手和另一隻手。因為我是左撇子，要活動慣用手時，必須要一直費心注意慣用手和另一隻手的動作。在我長大成為腦科學家以後，才發覺注意雙手可以更有效率地活化腦部。注意力放在手的動作上，就像是在做肌肉訓練時注意正在使用的肌肉一樣。我們做肌肉訓練時，只要注意到自己「現在正在鍛鍊」使用中的部位，就能讓腦部和肌肉連動起來，將效果提高到最大限度。



同理，活動手部時只要注意到自己正在使用右手，或是正在使用左手，不但可以刺激與手部相連的運動系統，也可以刺激到旁邊的感覺系統（參照序章〈腦內有八大基地〉）等其他各個腦區。左撇子若要自然而然地活動慣用手，都會參考右撇子的動作，結果便可輕而易舉養成注意雙手的思考習慣。此外，我們的雙手相較於全身，僅僅只占了約十分之一的表面積而已，但包含運動系統、感覺系統的腦部領域當中，有三分之一都是用於控制雙手和手指。總之，就是有那麼多的大腦部位是為了對手和手指下指令而作用。而且，腦部也會受到正在運用的身體部位刺激而產生變化。

我們只要費心注意正在使用的那隻手，並妥善使用手和手指，腦部就會捕捉到手部動作獲得的資訊，逐漸活化。

由此可見，隨時都在注意雙手動作的左撇子，比右撇子更能在不知不覺中活化腦部。

人類是從什麼時候才開始出現右撇子優勢？ 現代人有九成都是右撇子，但人類是從什麼時候開始才變成右撇子占有優勢的呢？有學者主張歷史上最古老的慣用手痕跡，出現在兩百萬到三百萬年前的石器上，但這件事似乎沒有獲得證實。 到了一百五十萬～兩百萬年前，考古學家在貝塚裡發現了許多左側受傷的猿猴頭蓋骨。由此可以推測，當時的人大多都是用右手握著斧頭。之後，根據考古資料顯示，出現在大約四十萬年前、最接近現生人類的人屬動物尼安德塔人，大多數也都是用右手使用工具。 除了人類歷史以外，科學家也針對人種、民族、文化造成的差異進行調查，結果往往都是右撇子占了約九十％。慣用手是超越時代和文化的人類特性，在歷史上，毫無疑問也是右撇子占了優勢。但是，海外各國很少會趁孩子年幼時將他們矯正為右撇子，所以遇見左撇子的機率相當高。 老布希、比爾．柯林頓、巴拉克．歐巴馬等歷代美國總統，很多也都是左撇子，我還清楚記得自己曾經因為在美國總統的法案簽署儀式畫面上，看見他們用左手簽名的樣子，而十分感動的說：「左撇子當了總統呢。」

●本文摘選自如何／圓神出版之《左撇子的隱形優勢：看過上萬人腦部影像的名醫教你將天賦才華發揮到120％的關鍵》。