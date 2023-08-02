為什麼女性更容易自我內疚？內疚背後隱藏了什麼？

加諸在女性身上的自我審判

如果以最傳統的意義思考罪過這個詞，你可能會想到一個站在法庭上被控有罪的人。列舉證據。進行辯護。做出判決。要是被判有罪，就會被判刑。

我們的文化對於女性應該扮演的角色、應該如何扮演這些角色，以及是為了誰的利益扮演這些角色有著不同的看法。這當中有許多看法都深受家庭傳統和宗教影響，有些源自女性運動和媒體所描繪的形象，其他的則發生在我們自己的社區、工作或祭祀場合中。要不受身邊的榜樣與期望所影響相當困難。

身為女性，我們經常會不自覺地審判自己。我們被指控的是什麼？未能達成自行加諸之期望的誇張罪名。而當我們被判有罪，就會被判刑──通常是自己造就的，有時候還是無限期。

當心理醫生金開始對接手的大量工作與任務感到不知所措，竟出於內疚地不將壓力說出來。罪名如下：

•身為執業心理醫生，她並未以身作則。有罪。 •當她的客戶感到不知所措而前來找她，他們期待的是一個不會感到不知所措的人。所以她是個偽君子。有罪。 •她的工作是要幫助人們變得更快樂。她應該要感到快樂，但卻沒有。有罪。 她的刑罰呢？ •怪罪自己。 •直到她完成所有的任務之前，都不准自己休息。 •直到她把自己的工作調整好之前，都不能享受其他面向的生活。 •拒絕或迴避所有讚美。

在丈夫的毒癮毀了他自己的人生，以及他獲利豐碩的工作之後，凱莉結束了婚姻，審判起自己。罪名如下：

•選了不好的丈夫。有罪。 •沒能為孩子找到另一個爸爸。有罪。 •因為她錯誤的選擇，讓孩子得在沒有爸爸的情況下長大，傷害了孩子。有罪。 她的刑罰呢？ •在要求苛刻的職業中長時間工作，盡可能多賺一點錢，以補償她所造成的損失。 •放棄自己快樂的權利。在做了錯誤的選擇之後，她不配得到幸福。 •為了孩子而非愛情再婚。

泰麗在二十多歲時完成大學學業，開始了自己的事業。在她遇見未來的丈夫時，她熱愛工作，並且對此充滿熱情。他愛她的其中一個原因，就是她的獨立以及對人生有所目標的熱情。但即使泰麗沒有說出口，她卻將婚姻與母職視為侷限。因此他們一結婚，她就不斷在腦中審判自己。罪名是什麼呢？

•沒有把房子打掃乾淨。有罪。 •除了家庭目標之外，還渴望追求她的工作目標。有罪。 •做任何能讓自己恢復青春活力的事。有罪。 她的刑罰呢？ •總是在家裡忙進忙出，忙著打掃、煮飯和教養小孩，尤其是丈夫下班回家的時候。 •壓抑自己的職業抱負。 •完全放棄自我照顧，說這樣很自私。

多年來，女性的角色被明確狹隘地定義。尤其是過去的五十年裡，這些角色受到多方的挑戰與改變。當我們踏入不符合過往傳統的角色時，相互衝突的意見和訊息就留下更多質疑的空間。許多女性做出不同於自己母親或家中其他女性長輩的事時，都有所同感。所以即使擁有長輩的全力支持，知道自己的選擇不同還是讓她們產生了自我批判和自我評估的感受，從而感到內疚：也許我做錯了。也許她們做得更好，我應該那樣做才對。

想想泰麗把婚姻和母職描述為「侷限」時，告訴我關於她媽媽的那些話。「我媽會說：『我沒有朋友。我和孩子度過了一輩子。』我家有九個小孩，我是老么，」她解釋著。「直到今天，她還是會說：『我都待在家陪小孩。』她為此感到自豪。這是在隱晦地告誡女兒也應該要這樣做。」

泰麗說這感覺就好像媽媽之所以重複說這些話，是為了要讓自己對於「放棄了這麼多」的事實能夠感覺好一點。「她現在八十幾歲了，朋友不多。我想她會想要追求一些個人興趣，但她沒有。我不希望自己或女兒也是這樣。」

泰麗承認她經常審判自己。或許那是她媽媽的心聲。或許是教會裡那個訊息的回音。但即使別人並未審判我們，我們也經常審判自己。而男性似乎根本不會如此──或至少不像女性那麼頻繁。

真內疚？假內疚？

促使我寫這本書的並不是真的做錯事的那種內疚。而是每當我向女性提及內疚這個話題時，一貫得到的沉重嘆息。這種嘆息就是我所謂的「假內疚」，即使你並沒有真的做錯事的內疚感受。

並不是我們不去做確實需要補償的事。我們會做。但我們花了大量的心理和情緒能量對自己的日常生活──為家庭和事業做出真實合理的選擇、為自己騰出時間、沒有達成完美女性的某些社會標準，以及在人際關係中應該要扮演的角色──而感到內疚，並且導致了假內疚。壓力是真實的，令人疲憊的內疚感也是。

所以在這本書裡所使用的guilt這個字，我指的很簡單，就是你做錯了事的感覺。我故意使用感覺這個詞是因為，正如我們討論過的，你其實沒有罪過也可能會感到內疚。而且坦白說，你也可能有罪過卻不感到內疚。沒有罪過卻感到內疚會導致自我破壞的行為、導致人際關係失調，並且產生低水平的焦慮，讓你覺得自己應該要更清楚、做得更好、表現得更好。它讓我們因為永遠做得不對而怪罪自己，無論我們認為怎樣才「對」。這種內疚感就是我所謂的假內疚。所以在這整本書中，當我談到內疚，請假設我說的都是假內疚，除非我明確地說是真內疚。

真內疚是真實的。是我們在做錯事或造成傷害的時候，應該要感受到的內疚。雖然我們會談論到實際做錯事時感受到的內疚，以及在這些情況下該怎麼辦，但這本書主要都是關於假內疚。有點像是你應該要做得更好的心情。應該就是關鍵字──這個斥責的用字告訴我們自己達不到標準，因此需要為此彌補。

書名：《你沒錯，為什麼要覺得抱歉：放下假內疚，擺脫自責的習慣，練習與自己和解》 作者：薇拉莉．波頓（Valorie Burton） 出版社：采實文化 出版日期：2023年07月27日

與其說真內疚是種感覺，倒不如說是個事實。你出於挫折對孩子大吼大叫。你忘記在姐妹生日的時候打電話給她。你在工作上搞砸了一個專案。你可能會因為這些事感受到假內疚，但根本不用懷疑自己是否真有罪過。你就是有。事情發生了。正確的做法就是承認，然後盡你所能地補償，避免再次發生同樣的事。但即使在這些你做錯事的情況下，勇往直前代表著在償還罪債後放手，你才能重獲自由。

相較之下，假內疚會在平凡的日常生活中出現。即使沒有什麼好感到抱歉的事，還是不斷地說著「抱歉」。我最近看到一名年輕女性在飛機狹窄的走道上試著往座位前進，幾乎是對她經過的每個人都說了「抱歉」。飛機上有兩百人都帶著過大的行李要往自己的座位去，但只有她一個人在道歉。她為什麼要感到抱歉？我猜是因為占了空間。我們道歉的時候，潛意識裡就是認為自己造成了問題或傷害，所以每當你聽見自己說著抱歉，請問問自己，我造成了什麼問題？要是沒有，那麼或許還有比「抱歉」更恰當的字句。

●本文摘選自采實文化出版之《你沒錯，為什麼要覺得抱歉》