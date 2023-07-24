RADWIMPS台灣場演唱謝幕！音樂公司社長回顧初聞團體主唱的心情

02 一通唐突的電話

因為ＣＤ版權資訊裡沒有熟人的名字，我不得不開始調查聯繫方式。

上面寫著「製作發售方：NEWTRAXX Inc」。首先要找到這個。

很多時候，比起貿然聯繫本人，聯繫他身邊的工作人員會更順利。在網路上一搜名字很快就出來了，還有電話號碼。這是第一扇門——需要我去打開的門。

我覺得比起買了ＣＤ的當晚就從家裡打電話，還是在公司打電話比較穩妥。 次日，我本打算到了公司就立刻打電話，卻遲遲沒做到。因為我苦惱於說完「不好意思，打擾了」之後，我該怎麼往下說。

我最害怕的就是被告知早就有其他主流唱片公司現身，並談妥所有流程。要是已經簽約了，那就不關我的事了。出於懼怕這種回答而磨蹭到了晚上。

這種唐突的電話遲了會顯得失禮，所以我決定最晚八點要打電話。我正要拿起話筒的時候，同事卻打開了電視機，看起MUSIC STATION音樂節目。公司裡突然熱鬧了起來。

這是重要的電話，而且我也不希望被對方誤以為「這人是在家邊看電視邊打電話嗎？」，我不想留下一絲的壞印象。

公司同一樓層裡有一間試聽室。那是做了隔音處理、有著厚重房門的房間，裡面有一張桌子和六張椅子， 還有一支電話， 是可以邊聽音樂邊進行商談的房間。牆壁上掛著立體音響和電視，只要關上門，就聽不到外面的聲音了。

我轉移陣地來到這裡，終於拿起了話筒。撥號聲響起。

日本搖滾樂團RADWIMPS訪台，23日在台北開唱，主唱野田洋次郎以流利英文數度和台下粉絲互動並致謝，還多次比出手指愛心、放送愛心電波，讓全場粉絲嗨翻。（Takeshi Yao拍攝提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年7月23日 中央通訊社

#初聞野田洋次郎的背景

「您好，這裡是NEWTRAXX。」

「我是東芝ＥＭＩ的渡邊。我在唱片公司工作，聽了RADWIMPS的專輯很是感動。因為實在是太棒了，就冒昧打了電話。很抱歉這個時間來打擾。」

「啊， 謝謝。我叫大瀧。」接電話的是社長大瀧真爾。「這樣啊，您聽了專輯！？」

「音樂真的太棒了。」

「好開心。詞曲創作都是主唱野田洋次郎……」

這是什麼樣的樂團，野田洋次郎又是怎樣的人，大瀧先生告訴了我很多。他滔滔不絕地說著。

「野田洋次郎因為爸爸工作的關係，幼稚園的時候去了美國。最初是在田納西州， 他們的庭院有足球場那麼大， 聽說到處都有松鼠和鹿出沒，之後又搬到加州，體驗了兩種截然不同的美國文化之後回到日本，或許是這樣的環境給予他別具一格的感性吧。他的爸爸彈爵士鋼琴，媽媽彈古典鋼琴。也因為這樣，野田洋次郎家裡的地下室裡還有排練室。爸爸會爵士鋼琴三重奏，所以那裡除了鋼琴之外還有鼓、貝斯和音箱，當然還有吉他和麥克風。洋次郎從小就在地下排練室裡熟悉樂器。」

因為他一股腦地說，我只能附和「是的」、「是嗎」、「是這樣啊」。

雖然大瀧先生這般滔滔不絕讓我有些震驚，但我很開心，自己好像離「野田洋次郎」近了一步。

書名：《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》 作者：渡辺雅敏 出版社：尖端出版 出版日期：2023年7月20日

#光是附和不斷蹦出的故事就用盡全力

「啊，對了。吉他手叫桑原彰，橫濱有一個給十幾歲的樂團參加的比賽，叫作

『橫濱高校音樂大賽』〈YHMF〉，他拿著《如果〈もしも〉》去報名打算參賽，卻忘了寄試聽帶。因為郵寄趕不上截止日期，他就直接把迷你光碟和資料拿去主辦方的事務所。巧的是，我的高中生女兒是那個大賽的工作人員，她告訴我有個不錯的樂團，我聽了一下，歌不錯，結果他們獲勝了。大賽結束後沒幾天，女兒告訴我RADWIMPS想找我談談，於是我就去見了他們。他們說之前提供的試聽帶是通過坊間排練室的錄音器材組錄製的，但那時錄得過於倉促，現在想重新好好錄一次。我提議說，那不如加上其他歌曲，索性做一整張專輯出來。之後做出來的正是渡邊先生你聽到的那張ＣＤ。吉他手桑原因為得了冠軍，又要出ＣＤ，整個人都飄飄然了，竟然說要退學。我和野田把桑原叫到公司花了半天說服他，『至少要讀到畢業』。我們問他，『知道了嗎？』他說『知道了』， 然後當天就分開了，結果他第二天就申請了退學。他說『知道了』，其實只是想快點回家吧，我們當時全都一臉茫然。」

我光是附和「是這樣啊」就用盡了全力。

電話是MUSIC STATION剛開始的時候打的，也就是晚上八點。

我隨聲附和，不知不覺就過了一、兩個小時，但談話還沒有要結束的趨勢。

他一定很喜歡RADWIMPS吧。聊自己喜歡的樂團是一件快樂的事。況且，對大瀧先生來說，就像是自己的小孩被誇獎了一樣。

快要凌晨十二點，我開始慌了。這樣下去的話，就算我只是答腔幾句也會錯過最後一班電車，那只能坐計程車回去了。

我見縫插針，問了我最想知道的事情。

「大瀧先生，您說的這些實在有趣。原來那些音樂的背後有這麼多故事啊。樂團發行了那麼出色的ＣＤ，應該接到了很多邀約吧？樂團有主流唱片公司洽談簽約了嗎？」

「是有幾家來談過，但眼下還沒定下來應該怎麼做。」

「是嗎，那太好了！我很想跟 一起工作，一直擔心這一點呢。」

我一手拿著聽筒，在試聽室裡做出了勝利的姿勢，之後不知為何抬起右手拍打了一下胸口，應該是放下心來了吧。

大瀧先生繼續說：「最近各家的動作都很快呢。我以前在寶麗多唱片公司工作，所以很能理解。」

寶麗多也是老牌唱片公司了。

「經常是好不容易找到，鼓起勇氣去談結果全都名花有主了。他們有經紀公司了嗎？」

「畢竟是高中生樂團，也才出了一張ＣＤ，沒有什麼經紀公司。算是暫時交付給我了。因為是從我們公司發行的ＣＤ，我們是聯絡窗口。」

「我實在很想跟他們工作，下週有時間嗎？能讓我向您自我介紹一番嗎？」

「可以呀。見一面吧。」

「謝謝。」

就這樣，掛了電話。

好像還沒跟唱片公司簽約。太好了，真的太好了。這讓我有了一些活著的盼望。

向前邁進一步。

●本文摘選自尖端出版之《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》

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