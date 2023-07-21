贈獎公告／【愛書任務】新海誠御用搖滾天團《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》抽免費贈書！

日本搖滾樂團RADWIMPS睽違五年將於7/23（日）來台舉辦演唱會，讓許多歌迷十分期待！RADWIMPS是由主唱野田洋次郎、吉它手桑原彰、貝斯武田祐介以及鼓手山口智史為主的四人樂團，樂團名有著「英勇的膽小鬼」這樣反差的含意。

書名：《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》 作者：渡辺雅敏 出版社：尖端出版 出版日期：2023年7月20日

他們因為演唱了多首知名動畫導演新海誠的電影主題曲，從2016年《你的名字》的〈前前前世〉，2019年《天氣之子》的〈大丈夫〉，到今年《鈴芽之旅》的〈すずめ〉，而在台灣逐漸打開知名度，但他們的好歌絕對不止這些，從出道初期開始就創作出許多熱門歌曲，例如：〈25コ目の染色體〉、〈有心論〉、〈九月先生〉、〈君と羊と青〉等，都十分受到粉絲們喜愛。

尖端出版於7月20日上市的《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》，是由從出道前就一直陪伴著RADWIMPS，至今仍與他們並肩而行的唱片公司負責人渡邊雅敏所寫，內容講述四個懵懵懂懂的高中生在2001年組團後，一路走來背後經歷的各種挫折與光榮，最終成為擁有無數粉絲的搖滾天團。這本官方紀實將RADWIMPS的青春完整收錄其中，想要深入了解他們的讀者千萬不能錯過！

另外，7/23（日）下午一點到四點，本書作者渡邊雅敏會在台北誠品信義、誠品南西和誠品中山R79書店逛逛加隨機簽名，歡迎有興趣的讀者和歌迷可以前去捕捉作者身影！

「琅琅悅讀」與尖端出版合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間至8/3 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：《那個時候的RADWIMPS「人生 相遇」篇》紙書1本，共計2名；電子書1本，共計2名，電子書將於udn琅琅書店贈送。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

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