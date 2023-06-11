情緒低潮無力整理家務？擺脫「無動力」狀態，從自我對話開始

文／KC．戴維斯

對自己好的自我對話：雜亂就是雜亂，沒什麼更深的意涵

請記住，由於日常照顧工作不具道德評判，所以混亂沒有內在的意義。當你看著那堆在水槽裡的碗盤想，「我太失敗了」，這個訊息並非來自碗盤本身。碗盤不會思考、也不會評判。碗盤不能自行創造意義——只有人才會。

事實上，賦予日常照顧工作的意義可能是別人給的——花點時間想想可能是誰。你的母親？父親？伴侶？祖父母？關於家庭清潔任務及其背後的意義，你接收到了哪些訊息？這些想法從何而來？

我最近看到有人在社群媒體上寫道：「我的奶奶曾經對我說，我們可能很窮，但我們會很乾淨。她會清潔我們那間小房子，直到它發亮為止。」我知道，當邊緣化社區面臨種族主義或階級歧視時，高標準的整潔程度可能成為一個家庭在面對懶惰、愚蠢或骯髒等羞辱性的刻板印象時，重新確立自身尊嚴的一種方式。充滿關愛的家庭可能會堅持家裡或孩子的衣服必須一塵不染——這不是出於優越感，而是一種防止被人歧視的方式。

你的家人或社區關於日常照顧工作對你所傳達的訊息，背後可能還有其他複雜的原因。因此，你需要時間來思考、尊重、傷感和處理這些訊息的來源；你最終會決定這些訊息對你不再有用，並賦予混亂一個新的意義。

在你覺得自己進度落後的日子裡，開始留意你是如何對自己說話的。你可以建立世界上最好的系統，但如果你在跟不上進度的日子裡仍然厭惡自己，再好的系統也不會改變你的生活。我們的許多痛苦不是來自沒折好的衣物，而是來自我們給自己的訊息——懶惰、早知道你是這樣、你不值得被愛。你不需要擅長照顧工作也能學習如何發展富同情心的自我對話。無論你在日常照顧工作方面做得好或壞，你都應該得到善意和愛。

你也可以回想當你「成功」完成日常照顧工作時，你會對自己說什麼。當你的家很乾淨，而且衣物都折疊好時，你感覺很好嗎？問問自己為什麼。感受擁有實用空間的樂趣是一回事（更容易找到我的東西；我不會被玩具絆倒；當房間不凌亂時，我的孩子能更好地集中注意力；我有空間來做我喜歡的事），達到道德標準的滿足感則是另一回事（我已經夠好了；我今天是個好媽媽；我正在滿足他人的期待；我是一個「真正的」大人）。當你的房子乾淨時，你對自己說的話會助長你在房子髒亂時對自己說的話。如果房子乾淨時，你是好的；那麼，當它不乾淨時，你一定是壞的。

書名：《低潮整理術：走出情緒低谷和雜亂生活，過得安心又清爽的41個自我照顧練習 》 作者：KC．戴維斯 出版社：大好書屋／日月文化 出版日期：2023年6月2日

好消息是，你可以選擇賦予你堆積如山的髒衣服一個完全不同的意義。與其想「我永遠跟不上」，不如對自己說：「我很感激有這麼多衣服。」當你看到一個髒亂的廚房時，你內心的聲音可能會說，「我真是一團糟」，但挑戰自己，想想它可能還意味著什麼。「我連續三個晚上為家人做晚餐」是一個正確的陳述。如果照顧工作不具道德意義，那麼，三週沒有洗澡或梳頭並不意味著「我很噁心」，而只是意味著「我現在很低潮」。

讓我告訴你我家的凌亂代表什麼，這意味著——我還活著。髒碗盤，意味著我已經吃飽了；我喜愛的物品散落四處，意味著我有創造力；零散的玩具和亂七八糟的空間，意味著我是一個有趣的媽媽；走廊裡堆放的盒子，意味著我夠貼心幫大家訂購了我們需要的東西；散落一地的衣服，意味著我有一整天滿滿的行程。

偶爾的凌亂，意味著我正在憂鬱或壓力之中掙扎。但這並不是一種失德——我一直沒拿回廚房的那個發霉的咖啡杯也不是。

不要說⋯⋯試著說： ● 家務事➡日常照顧工作 （╳）家務事是義務。 （○）日常照顧工作是善待自己。 ● 清潔➡重置空間 （╳）清潔是無止境的。 （○）重置空間是有目標的。 ● 這裡太亂了！➡這個空間已經到達使用極限 （╳）這裡太亂了，感覺就像失敗一樣。 （○）這個空間已經到達使用極限，在道德上是中立的。 ● 差不多夠好就好了➡夠好就是完美 （╳） 「差不多夠好就好了」聽起來像屈就於更少。 （○）「夠好就是完美」意味著設定界限和合理的期望。

●本文摘自大好書屋／日月文化出版之《低潮整理術：走出情緒低谷和雜亂生活，過得安心又清爽的41個自我照顧練習》。