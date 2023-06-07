自我認同感低又疲倦嗎？其實你需要的只是「獨處」

文∕金有真

獨處時，我才看見自己漂亮的一面

雖然我平常的言行舉止都充滿自信，但偶爾也會無緣無故擔心懷疑自己，甚至自我認同感低落，滿腦子沒來由地想著「為什麼我能力這麼差？」我想，不管是誰，即使外表看起來再怎麼完美，也一定有過這種經驗。

如果自己覺得比不上他人，就會感到莫名羞愧。因為不想丟臉而避開多人聚會，甚至怕被人揭穿自己的不足，而對別人大小聲。為什麼我們會有這種感覺呢？因為我們正以別人的視線看自己。

如果一開始沒有遵循別人定下的基準，就不會發生需要擺脫他們基準的事，也不會感到自卑，但是說比做容易，要擺脫世人的評價很難。即使我不斷告訴自己「只要走好自己的路」，還是不知不覺走上別人已經鋪好的道路。

以前如果我做得沒有別人好，就會認為是自己能力不足。看到其他人在做，就會催促自己也要快點做那件事。總是覺得我應該比其他人學得更多、更進步、更快。如果事情不如意，我就會責怪自己：「明明可以做得更好，是怎麼回事？」明明做到這程度應該也夠了，可是究竟是什麼讓我如此不安呢？

以前的我總會認真打扮，一直減肥維持身材。在意自己的語氣和穿著，執著自己在他人眼裡的樣子。如果能達到這世界認定的優秀標準，我的自信就會提高，且安心片刻。我之所以會這麼想，是因為誤以為將自己的真面目藏起來，別人就看不出來我不夠好的那一面。

相反地，如果我無法維持自己打扮出來的面貌，自信心和自我認同感就會回到最慘的狀態。為了不被討厭、不要看起來像個笨蛋、不被小看，我又再次奮力一搏。

而這麼做卻讓我漸漸走向黑暗之中，因為我太執著於變成大家都肯定的漂亮又厲害的人。為了刻意羞辱自己，我對著鏡子將自己一一撕開來審視，對自己說出「為什麼我瘦不到四十五公斤？」「為什麼我視力這麼差要戴眼鏡？」「為什麼我連這也做不到？」等話，我一點也不滿意自己。

有一天我思考那些我認為是問題的事，並一件一件地思考造成問題的原因。像是整天為了讀書而變胖；過去幾年間讀了幾百本書，又一直盯著電腦螢幕看，因為視力變差，才不得已得戴眼鏡；為什麼別人做得好我卻做不好，那是因為我從來沒學過那些事，做不好也很正常。回想起來，我發現自己並未錯過符合他人標準的機會，而是做到了另一件事。我藉著自己的專屬時間審視自己，才知道原來現在我一直不喜歡的自己，也是我辛苦打造出來的結果。

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我還領悟到另外一件令人驚訝的事實，就是自我認同感下降的原因並非能力不足，而是不願意了解自己是多麼不錯的人才會發生的現象。

我們總是花太多時間在「我還真差勁，怎麼連這個也做不好？」「我就這點能耐了」等負面思考上，卻很少給自己機會去想，我是多麼特別且不錯的人，還有現在我做得有多好。大概大部分的人認為「我怎麼連這也做不好」的次數比認為「哇，我這個做得真好」還多吧？因為對大家來說，說出「因為我能力還不夠，不好意思」比說出「我做得很好吧？」還容易獲得好感。

如果看看自己的周遭，你會發現身邊有很多既厲害又漂亮的人。他們之所以看起來很棒，是因為我們看見他們的優點。同樣地，如果我們努力找到自己的優點，是否也能看起來不一樣。當我了解這件事之後，每當我莫名地感到自我認同感降低，或失去信心，就會使用自己的專屬時間。當我遠離這世界所定義的漂亮的人、成功的人、不錯的人的條件，就能把自己的情緒看得更清楚。

我會以自己的標準，而非別人的標準，一點一點審視自己。雖然我不是大家都喜歡的長頭髮、清純的形象，但是我的五官大而立體，這是我獨有的魅力。即使不多做打扮，也覺得我已經很美。可是我卻沒意識到這點，仍然想把自己變成另一種人。

當然我還有很多需要加強的地方，要走的路還很遠，但是我身體健康，也很認真念書，和身邊的人關係也不錯，做的每件事都有好的成果，這樣看來我似乎也很棒。當我意識到這件事後，曾經每天認真化的妝，現在也不太化了，因為我知道現在的我已經很美。

書名：《獨處，遇見更好的自己》

作者：金有真

出版社：大田出版

出版時間：2023年6月1日

像這樣專注在自己身上，才能恢復自我認同感和自信心。因為脫離一般人認為的幸福和成功標準，才能暫時以一個人的狀態清楚認識自己才有的優點，以及更加了解自己。藉由自己的專屬時間，我選擇成為自己想成為的人，確信我所認為的幸福是錯的。這樣的領悟也自然讓我進一步找到屬於自己的價值，也讓我了解到自己重視的是什麼。

如果現在你正因為「為什麼我只有這點能耐」而自我認同感低，感到內心疲倦，那麼自己的專屬時間將會成為你的特效藥。沒有人會傾聽你內在的想法，所以給自己時間去傾聽，去了解自己是多麼不錯的人。就像以優質的食物填飽肚子會讓人變健康一樣，以好話和正能量填滿自己，才能讓自己堅強起來。

●本文摘自大田出版之《獨處，遇見更好的自己：好好安排你的專屬時間，重新設定人生的力量》。