職場重要的技能「懂說話、會溝通」讓自己更好做事

溝通，是為了讓自己好做事

文／阿飛

你應該很常聽到「在職場上，會做人比會做事重要」這句話吧，老實說，我並不太贊同這種說法。對我而言，工作都做不好了，再怎麼會做人也於事無補。

但，若是把「做人」換成「溝通」這樣的說法，我就覺得有點道理。假使沒有好的溝通基礎，在團隊裡就無法合作與分工，也會造成沒必要的誤解與麻煩。不是要你能袖善舞，也不是捧大家開心，才叫優質的溝通，而是要讓進度順利推行，更容易做事罷了。

職場上的溝通，通常分為三種：對上、對下及對等。

對上的溝通主要在於取得信任與默契。我們都一樣，不可能在一時半刻就完全信賴另一個人。因此，要循序漸進地讓主管慢慢和你站在同一陣線。剛開始請先能聽懂對方說的話，別急著表現自己的立場與想法，而是懂得詢問公司的目標與主管的想法，再加入適當的個人建議，並再次詢問主管對你提出的意見有何想法，這是在培養彼此的默契，了解雙方的差異。重點在於，要讓主管明白你不只是聽得懂他的話，而且還能抓到重點，並且顧及不同層面並提出適當建議，就能取得他對你工作判斷的信任。

對下的溝通重點，我認為是交代工作要清楚確實，確保對方明白公司的目標、該做的準備，以及應達成的任務，最後，也必須要讓部屬有發表意見的反饋機會。不該期待對部屬下達指令後，事情就會自行完成；也不該認為自己的想法就是唯一的做法，而要給對方有提供不同意見的空間。這麼做的原因，除了讓工作的運轉是朝向彼此目標共同前進之外，還能理解到他人的想法。這樣才能明白對方是否了解你所交辦的工作內容，減少工作執行後的偏差。

至於對同儕們，「尊重」是基本的態度。不要把自己想得很厲害，無論能力多強，在別人的世界裡，我們永遠只是個配角。很多人說話不習慣經過思考，總是口直心快地傷到別人，卻又希望別人要體諒這樣是直率坦誠。可是，那肯定不是直率坦誠，而是會傷人的壞習慣。溝通，一定要先站在對方的立場思考，如果始終處於對立面，往往很難會有好結果。當你設身處地與對方站在一起，用相同的角度、高度看事情，自己也比較能設想對方的顧慮與需求，這樣才容易達成共識。

另外，也請盡量別在有情緒時做決定或溝通事情。生氣，只是為了吐心中那口難平的氣，是宣洩，但無法解決問題。無論是自己或別人犯錯，盡量別被當時的情緒影響太久。先解決問題、處理好事情，情緒再找適當的時間與地點發洩就好。

每個人都有自己的做事方式、邏輯與價值觀。你不喜歡的，並不一定就是差勁的。不將自己的觀念強加在他人身上，這是一種基本的尊重。工作模式各式各樣，每個人對於「好壞」與「難易」的定義並不相同，對於工作優先順序的看法也不一樣，不能一味地要用自己的標準去要求別人，你也不必盲目遵從別人的做法。

這個世界不會只能遵守某些規則才能運轉，職場也不會只能順從某些觀念才能做事。良善的溝通，不是讓對方全盤接受，而是找出彼此間的差異與共同點，協調出大家可以相互配合、折衷的方式。在這之間若能發現自己不足的地方就虛心學習，無論如何，做好該負責的工作，達成組織所要的結果才是最終目標。

大叔便利貼 別急著說服別人，而是先試著了解。了解別人的需求、疑慮及邏輯，才能找到說服的方法。

#同溫層

原是天氣用語，意指物以類聚。類似位階與遭遇的同事會相互慰藉取暖，而老闆與主管負責替大家降溫以免過熱。

●本文摘選自悅知文化之《工作，剛剛好就好【暢銷增章版】》。