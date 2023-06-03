青春期孩子的矛盾心結——想迎合別人的期待卻又想保有自己

文／羅怡君（親職溝通作家）

回想國中、高中階段的「第二年」，似乎有其特殊意義：脫離初到新環境的慌張，多點累積的生存經驗法則；藏在自己有意或無心營造的形象人設背後，隨著可預期的校園節奏，開始擁有「心理餘裕」去思考更多自己的未來、與他人之間的各種關係。

翻開《新來的同學2好朋友的約定》，雖是「續集」，卻能看到轉學生喬登截然不同的一年。對比臺灣國高中階段的第二年，或許也是孩子最從容的一年，不是學長姊口中的小屁孩，也尚未面對下一階段的升學壓力，甚至是社團活動的主力，這時候的他們，才有機會寫下屬於自己的青春續集。

「我們都想迎合別人的期待，卻又想同時保有真正的自己。」書中這句話歸納青春期孩子所有的矛盾心結，不論種族或社會階級，每一位孩子都在「做自己」和「社會化」光譜之間不斷「try and error」，校園裡發生的事件，正是孩子們帶著原生家庭影響的各種試探與衝撞。

《新來的同學2好朋友的約定》不僅點出重要青春課題，也在細緻的對話和情節中提供「解方」。例如：書中特別安排前一集常犯下種族歧視錯誤的學生，在這集不小心被自己哥哥惡作劇變成綠色的臉，必須一兩週才能洗掉消失，在這過程中突然成為「膚色異類」的經驗，讓他有機會換位思考，體會生活中那些揶揄玩笑，究竟是聽者對號入座，還是說者應該學習更適當的幽默呢？

而另一位家境富裕、友善單純的白人同學萊恩，則在續集中進一步邀請被稱為有色人種的德魯和喬登至家中作客，卻沒想到一起開心打電動、吃披薩之後，竟讓三人友誼意外有變化。德魯感受到萊恩父母的價值觀與階級生活差異，因而想拉開距離；喬登則認為萊恩不一定會和父母一樣，這樣對萊恩有所評斷並不公平，而萊恩受限於無法改變的生長環境，學著承受好的壞的任何一面。

書名：《新來的同學2好朋友的約定》 作者： Jerry Craft 譯者： 劉清彥 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年5月1日

「長大」正是意味著必須承接社會現實與議題帶來的挑戰，藉由自己身在其中做出的每一個反應和抉擇，重新認識自己的必經過程。

孩子們同時間處理外在衝突與內在成長壓力，尚未熟悉完整成熟的表達方式，一不小心往往彼此誤讀，導致事與願違、情勢失控。因此，圖像小說中大量的情境畫面與對話內容，是青少年很好的社交練習素材，學習「閱讀周邊訊息」與如何用字遣詞同樣重要。

《新來的同學2好朋友的約定》為讀者預備的不只是種族、社會階級的大議題，也包括異性間的曖昧欣賞、師生之間的相處，以及各自家庭內的親子溝通，主線支線一樣寫實深入，加上豐富的圖像線索與對話示範，相信每位讀者也能隨著主角喬登一起回顧過去的生活經驗，從討厭自己、了解自己到最後接受不完美的自己，完成這趟專屬自己的成長之旅。

●本文推薦書為小麥田出版之新書《新來的同學2好朋友的約定》。