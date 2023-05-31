父母說出的話語只有一瞬間，卻會烙印在孩子心裡一輩子。改變孩子習慣的5種說話練習！

文／尹智映（윤지영）

這是大女兒一年級時候的事。女兒在沒有接受過任何學前教育和準備的情況下就上小學，雖然我知道她在數理方面不是那麼強，但是想想小學一年級的數學也難不到哪裡去，只要好好上課應該就沒問題。

小一上學期還勉強跟得上，但到了下學期，開始出現二位數以上的加減法，就明顯變得很困難了。其他同學早就解題完成，但她卻還在算，而且有好幾次一直到下課都還沒完成。

於是我開始在家教孩子，因為我是小學教師，所以覺得自己應該可以把女兒教好。但開始大概二個禮拜之後，有一天，女兒對我說：「我不知道媽媽在學校裡教大姐姐和大哥哥們教得好不好，可是我覺得妳教我好像教得不好。」

「什麼？妳是說媽媽不會教？」

我好歹也是個老師，居然被女兒說我不會教，實在感到啼笑皆非，於是我問女兒：「妳為什麼覺得媽媽不會教？有什麼理由嗎？」

「因為我們老師就算我聽不懂也不會生氣，可是媽媽會生氣，所以我覺得妳不會教。」

聽了孩子的話讓我感到十分驚訝，不會教的理由不是因為我說明得不夠清楚，而是因為我會生氣。

「生氣？我有嗎？什麼時候？」要承認自己生氣很困難。或許我的口氣不是溫柔、輕聲細語的，但並不認為自己有像孩子所說的「生氣」。孩子說我會一直深吸吸，額頭上面就像刻著忍耐二字，感覺很生氣。

我想知道孩子的感受是不是真的，還是只是比較敏感，於是我寫下自己對孩子說出的話。

「妳要先看清楚題目啊。」（指示）

「妳在看哪裡？不要東張西望。」（禁止）

「專心一點！」（命令）

「這個媽媽剛才不是說過了，妳這已經是第三次囉！」（計數）

「為什麼每次要妳坐下來學習，妳就想上廁所？」（草率概括）

都是些消極、冷嘲熱諷的話。雖然沒有提高嗓門，但是一句好話都沒有，只有催促和逼迫，在孩子的眼中，確實會覺得媽媽生氣了。

其實小學一年級的孩子，一整天可以學習多少東西呢？我應該為孩子創造一個讓他可以天天學習並喜歡上學習的環境。但是，我卻創造了一個以教導為藉口，用充滿否定性的話語，營造了讓孩子不想學習的環境。

「原來我還差得遠呢。」

我本來以為自己做得還不錯，但聽了孩子的話之後，才知道不是這樣。

雖然腦海中對前面〈理論篇〉中的三種尊重語言一清二楚，但在現實生活中，當我和孩子在一起時，也不是每次都能馬上說出那些話。其實我心裡都知道，也會反省，但是一轉身就忘了，然後再花更長的時間反省、後悔。

遇到情況時，想不起適當用語是因為沒有經常練習。為了在實際生活中能充分運用尊重的語言，必須進行練習。所以我試著找出在日常生活中經常遇到的狀況，列出父母可以說哪些尊重的語言，並加以練習。

書名：《媽媽的說話練習：百萬按讚肯定！說對一句話，祝福孩子一生（電子書收錄親子減壓溝通練習手冊）》 作者：尹智映（윤지영） 出版社：圓神出版 出版日期：2023年5月1日

在〈第一步，日常生活練習〉中，介紹了關於上學、吃飯、爭吵、遊戲、睡覺前等狀況中應該如何對話。

在〈第二步，品德教育練習〉中，希望讓讀者了解關於禮讓、禮儀、和解、疏忽、問題行為等適合的話語。

〈第三步，學習習慣練習〉則是介紹當孩子不想念書、不想上課，只想出去玩時可以使用的實用性話語。

在〈第四步，人際關係練習〉中，可以了解當孩子遇到被朋友無視，因為沒有朋友而孤獨時，我們可以如何開導。

〈第五步，想法溝通練習〉將介紹與孩子溝通想法的過程中，可以使用哪些話語。

看了理論篇的案例，相信會有很多家長開始反省自己：「那些例子裡的話，不都是平常我會說的話嗎？」請不需要太內疚自責，只要從現在開始時常練習和實踐，就能安慰曾受過傷的孩子的心。

比起了解對話的方法，我認為更重要的是要在日常生活中應用和實行，並且養成習慣。不管孩子幾歲，任何時候都不嫌晚，就從今天開始吧！或許新的說話方式讓你覺得不自然，很彆扭，很難說出口，即使脫口而出錯誤的話語，也不要放棄，只要堅持練習，失誤就會越來越少，你將會變得更熟練。

●本文摘自圓神出版之《媽媽的說話練習：百萬按讚肯定！說對一句話，祝福孩子一生（電子書收錄親子減壓溝通練習手冊）》。