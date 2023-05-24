上班心好累！職場隊友百百款，該怎麼與強勢的同事溝通？

文／羅鈞鴻（小虎）

某一次進行演講時，聽眾舉手發問：「如果我很容易受溝通對象的情緒影響，可以怎麼做？像是我的同事講話很急又強勢，每次我有想法跟他討論，我講一句對方就講十句，因為溝通沒什麼效果，所以後來我總是把自己的想法吞下去……」我發現其他聽眾似乎也對這樣的事情很有共鳴，總是容易被個性強勢的人影響，明明有話想要說，但常被牽著鼻子走，最後卻無法好好表達自己的意見，不知如何是好。

在談如何讓對方接受自己的意見之前，我們要先學會不受影響，穩住自己的情緒，減少在溝通中產生的壓抑和委屈，才有機會更進一步找到合適的策略來對對方產生影響。

我們的心之所以會受到影響，主要的原因有幾個：

●目標不明確

目標的意思是，我在這場對話中「想要達成的結果」，而不是我在這場對話中「想要說什麼話」。我們在溝通過程中，因為一來一往的互動，會因應現況去改變對話的內容：我本來想要說A，但因為對方提出了一個條件，剛好限制了A的可行性，所以我改說B。

如果我們的目標不明確，就容易因為對方的主導性比較強，誤把對方的目標當成自己的目標，最後就會覺得好像原先的意見不說出口也沒關係，但之後又覺得沒說出來好像怪怪的，這就是彼此目標不一致的一種徵兆。

開口說話之前，請務必把自己的目的想清楚，當彼此的目標不一致的時候，將兩者放在天平上秤秤看，哪一邊在心中更有分量，不僅能幫助你更懂得堅持自己的想法，而且就算你被對方說服，也不會覺得心裡不對勁。

●無法自我肯定

有些人可能會在聽到別人提出不同的意見時選擇退縮，覺得自己提出來的意見不值得被聆聽，或者自己是沒有資格提出意見的人。

當一個人的自我肯定感不足，就容易把別人的權益放在自己的前面，優先去滿足別人，最後才想到自己。

我們總是容易用「有條件」的方式來肯定他人，例如覺得某人對多數人有貢獻，所以他值得尊敬、他某方面能力很強，所以值得尊敬……所以反過來，也容易用有條件的角度來對自己評價：「因為我能力不夠，所以不能提出意見。」「因為我沒什麼貢獻，所以不應該要求什麼。」

如何更客觀的看待自己呢？把這些「對自己的評價」全都放到一旁，單純地看待當下的對話情境。像是：「我們這場對話是要解決什麼問題呢？我們彼此都能被滿足嗎？」去除對人的評價，再來看待問題，就會對自己想提出的意見更有信心喔！

●對他人的理解不夠

我認為，我們之所以會對一個人的行為感到吃驚、受挫、無法理解，是因為不了解對方的思考方式，所以對於跟自己行為模式不一樣的人，會覺得對方的行為很沒有邏輯、不合理。

不過相對地，如果我們對於一個人的行為模式有一定的認識，就不容易被對方的「不一樣」嚇到，也不容易因此感到受傷害了。

人類是一種動物，而動物都會依循慣性來生活。換句話說，每個人都會有「慣性」，除了生活模式之外，人的情緒反應大多也都來自過往的習慣，像是對什麼容易產生興趣、想避開什麼狀況，或是人們常說的「地雷」也是來自長期累積起來的習慣。

所以，越了解人的慣性，就越能看懂他人的情緒反應是如何產生。當我們更好地理解他人時，就不容易受到他人情緒的影響，能有意識地選擇用何種方式來回應。

通常個性強勢的人，思考的慣性是「重視結果」的，也就是說，他們的行動規則都跟如何掌握結果有關，像是想要立即看到成效，所以讓人覺得很急性子；擔心結果不符合預期，想要立即出手修正，導致讓人以為是看不慣他人的做法。

書名：《從我開始的關係功課：先和自己打好關係，才能與他人建立好感連結》 作者：羅鈞鴻（小虎）、徐慧玲 Lynn 出版社：圓神出版 出版日期：2023年5月1日

●慣性的優點與盲點

慣性之所以養成，大多是長期為了克服某些狀況，而做出的努力，慢慢累積而成的習慣。所以慣性會為一個人帶來一些個人特質，但也可能帶來一些盲點。 像是重結果的人可能有以下特質：

可以果斷地做出決定。

追求成就感。

勇於挑戰，越挫越勇。

有主見和明確目標。

比他人更有企圖心。

具有高度行動力。

不過，重結果的人也會有這樣的溝通盲點：

在壓力大時，會顯得強勢，給人壓迫感。

有自己的想法，所以比較難說服。

個性比較急，聽他人說話時會容易沒耐心。

當我們了解一個人的特質，我們可以想像如何運用他的優勢來解決問題，同時，了解一個人的盲點，也有助於避開溝通的地雷，知道那些情緒只是對方的習慣，而不是針對人，也就不容易受傷了。

回到文章開頭觀眾的發問，為什麼他的同事會那麼難接受他人的意見呢？很有可能是因為這位同事怕自己的意見被認為是不夠好的，當別人有不同想法的時候，就會感受到威脅、壓力，所以總是搶在前面強調自己的想法比較好。

當我們能理解對方的情緒反應時，就能用比較「俯瞰」的角度來看待事情，不會感到受傷，也就能更理性地進行接下來的溝通了！

現在你知道，一個人個性很急又強勢，總是別人說一句就回十句，是因為他比較沒有安全感，所以只要能維護好對方的安全感，就能讓他比較願意去聆聽。比方說，可以先對對方提出的意見表示認同，之後再表達自己的想法。假設對方提出的行動方案你覺得不夠完善，但出發點很好，你可以先認同對方的出發點，讓對方減少防衛的心理，這樣一來他也會比較願意用開放的態度去聽你說話。

接著，在表達自己意見時，不要用「但是」來做開頭，改用「而且」吧！當對方聽到「我非常認同你以客戶利益為優先考量的想法。」的時候，應該會很高興情況往自己預想的更推進了一步，然而這個時候卻聽到「但是，如果可以再×××的話，會更完善喔！」就可能會有一種自己的提案被否定了的感覺。

所以請改成「而且，如果可以再×××的話，會更完善喔！」這樣聽起來，就會比較像是自己的想法被幫忙補充得更好了，而不是被否決。

我認為，要能對他人產生正面的影響力，先決條件就是讓對方感到有安全感，沒有安全感，你面對的就不是一個理性思考的人，而是一個全自動的情緒防衛機制了。

●本文摘自圓神出版之《從我開始的關係功課：先和自己打好關係，才能與他人建立好感連結》。