台韓比一比！走進韓國傳統市場，看兩地文化差異

文／Blue Chiou

城市文化的場域象徵：傳統市場

有人說，要了解一個城市，就必得造訪當地傳統市場，因為其中販售的不只是生鮮飲食、日常必需品，也包含許多歷史與文化，例如蘊藏豐富韓國文化特色的傳統市場：南大門市場、廣藏市場等，不僅吸引影視製作團隊前往拍攝節目，也是台灣旅客訪韓時不會錯過的觀光熱點。就讓我們一起走進錯綜複雜的韓國傳統市場，來看看台韓兩地有哪些異同之處吧。

가자！搭上時光機，尋找韓國市場的祕密

朝鮮半島最初的攤販集會，可追溯到新羅王朝（約西元490 年），當時首都慶州就已出現為了祭祀而形成的市集，庶民們藉著這個臨時性場域，將農村與城鎮連結了起來。韓國的市場發展史之初，有個特殊的集市活動—五日市集，被視為固定式市場的前身，因當時各地區物資需求與人潮甚少，營業時間並不固定，有三日、五日、十日等不同天數的流動市集，而後，雖大多數都被永久性市場取代，但在河南、順天，抱川和濟州島等地，尚保留著相似性質的傳統集市活動，亦成為當地的觀光特色之一。

朝鮮王朝初期，由於皇室貴族們的物資需求，開始出現了시전（市廛），主要的交易區域為鐘路至南大門之間的관설시장（觀雪市場），後來再有南大門附近的칠패시장（七牌市場），也就是現今的南大門市場。而廣藏市場的前身，則是位於東大門和宗廟一帶的이현시장（梨峴市場，後變化成東大門市場，再成為廣藏）；正祖李祘於水原華城南門所建設的市集，如今也變成了水原八達門市場、南門市場等共九大區塊的超大型商店聚集地。

圖／Shutterstock

似曾相識，卻又充滿文化差異的市場元素

台灣市場使用的紅白袋，以及韓國隨處可見的黑色塑膠袋，可說是台韓購物文化中的一大差異，半透明和全黑色，或許各自透露了民族性的熱情開放與保守合群。而比起殺價打折，攤販阿姨大叔總喜歡用多送東西或去掉零頭的方式來表達人情味，這點是台韓十分相似之處。再者，台灣初一十五的拜拜或中元節等，和韓國秋夕與春節的祭祀採買，也同樣表現了傳統信仰與市場供給差異的特性。

台韓皆有路邊攤，但為了因應當地氣候狀況，傳統街市飲食型態稍有不同。溫暖又容易降雨的台灣，路邊的露天座位常配有可捲收或撐起的遮雨帆布傘棚，延伸至騎樓下的小吃店面也隨處可見；而韓國特有的包裝馬車，則像是升級版的帳篷路邊攤，即使處於嚴寒氣候也能遮風蔽雪，繼續開張營業。若聚焦於桌面，一杯清涼暢快的台灣啤酒，對比杯身小巧，濃度卻高的韓國燒酒，也代表著不同的民族歷史、社會壓力與情緒。

台韓市場翻新改造比一比

為保留傳統市場，台韓皆進行了市場改建與更新。台灣有更新過的士東市場、大龍市場、碧砂漁港和高雄鹽埕第一市場，以及改建中的南門、東門與環南市場等。而韓國由於都市更新速度較快，市場改建的腳步也比台灣快了一些，新式市場可分為全棟式和巷弄式兩種，整棟的有南大門市場、鷺梁津市場、釜山札嘎其市場，以及大田市場等；重新翻修街道、加裝遮雨棚並改善環境的商店街式巷弄市場，則有最知名的廣藏市場、京東藥令市場和釜山國際市場、富平罐頭市場等。光首爾市內就有超過300 個市場（160 多個巷弄式市場與150多個全棟市場），從數量上就能看出台韓首都的地域廣幅和人口的巨大差異。

以市場探訪為核心的節目，台灣有公視的「我在市場待了一整天」，韓國最近則有飲食天王白種元主持的「님아 그 시장을 가오（一起去那個市場吧）」，對於各自傳統市場的視角詮釋與解構都非常值得一看。

圖／Shutterstock

保留傳統的同時接軌未來

除了環境再升級，台韓亦有為了活絡傳統市場所舉行的活動。台北有傳統市場節、迪化街年貨大街，聯合全台特色市場的台灣世博會等，眾多地方農會也順應消費者購買習慣，建立了電商購物管道，讓民眾不必出門就能買到各地特產。而首爾市政府，不僅曾在市廳廣場舉行傳統市場博覽會，一次集結推廣眾多城市、自治道的當地名產和特色店舖，更在多年前就開始積極輔導傳統市場商家使用無現金支付技術，並邀請了數個大型企業提供資源共同協助。

書名：《MOOKorea慕韓國第三期：傳統市場 재래시장》 作者：EZKorea編輯部 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版日期：2023年5月4日

在韓國，到處都能刷卡已不是新聞，但營業額較低的小商家，較難負荷額外的手續費成本，玲瑯滿目的行動支付軟體中，有個由首爾市政府推出的ZeroPay，APP 直接串聯銀行帳戶，拿出手機掃描店家條碼即可付款，無需額外機器支援，大大降低技術門檻，且因有政府機關的補助，商家不必負擔手續費，顧客更能獲得稅金扣除優惠，自2018 問世後，成功地推廣進許多傳統市場與店家。

回到台灣，相似支付方式除了LINE Pay，近幾年也出現悠遊付和台灣Pay 等管道，但在傳統市場的普及程度還有很大的發展空間。另外台灣特有的電子發票手機載具，和韓國人在消費時先以電話號碼或刷卡記錄，再以總額扣除部分所得稅的功能上，面向雖不同，卻是異曲同工。另外，近年的農遊券、地方創生券和熊好券，也是科技銜接傳統的進展，這與韓國的온누리（Onnuri）市場禮券是類似的存在，在無現金交易的層面上，台韓皆往同樣的目標持續發展中。

結語

無論是台灣或韓國，傳統市場皆猶如一面反映在地文化的無形之鏡，外在環境隨著時代變遷不斷變化，卻又不著痕跡地，將歷史與庶民生活的集體記憶保留下來。從農村與城市的交會點，成為了非正式的文化空間，即便現今大型連鎖超市林立，傳統市場所乘載的情感與溫度，卻是怎麼樣都無可取代。下回造訪韓國時，別忘記安排一趟傳統市場之旅，體會絢爛的韓國文化與氛圍。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《MOOKorea慕韓國第三期：傳統市場 재래시장》