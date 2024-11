你能背圓周率到幾位數？金氏世界紀錄竟背誦至67,890位數！

文/亞瑟.班傑明(Arthur Benjamin)

由於大家都為π 所著迷(一部分是為了測試超級電腦的速度和準確性),所以π曾經被算到幾兆位數。當然,其實我們並不需要這種精確度,只要知道π的前四十位數,你就可以測量出已知宇宙的周長,誤差不超過氫原子的半徑!

π 這個數已經發展到近乎讓人狂熱崇拜的地步了。許多人喜歡在「π日」(三月十四日,用數字來呈現就是3/14,剛好也是愛因斯坦的生日)讚頌π。在這一天,典型的活動可能包含展示和食用以數學為裝飾主題的派、打扮成愛因斯坦的樣子,當然也少不了π 的記憶大賽。參賽的學生一般都可以記住π 的幾十位數,但通常贏家都是那些記得超過一百位數的人。對了,目前記憶π的世界紀錄是呂超這位中國人,他曾在二○○五年背誦出了π 的67,890位數!根據《金氏世界紀錄》,呂超花了四年才記住這麼多位數,他也花了比二十四小時再多一點的時間才將這些位數統統背誦出來。

我們來看看π的前一百位數:

π =3.141592653589793238462643383279502884197169399375

105820974944592307816406286208998628034825342117067 . . .

經過這麼多年,人們早已想出一些背誦圓周率的妙方,其中之一就是創造特殊的英文句子,讓句子裡每個單字所包含的字母數代表π 的下一位數。一些著名的例子包括「How I wish I could calculate pi」(得到七位數:3.141592)以及「How I want a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics」(提供了十五位數)。(譯注:而在中文裡,有人用諧音的方式將圓周率藏在詩句中,其中最著名的是〈山巔〉這首五言絕句:「一寺一壺酒,二柳舞扇舞,把酒棄舊山,惡善百世流。」連題目共得到二十一位數:3.14159265358979323846。)

最令人佩服的例子出現在一九九五年,凱斯(Mike Keith)利用愛倫坡一首鬼斧神工的打油詩〈烏鴉〉創造出記住740位數的方法。這首詩的標題和第一節加起來就能產生出42 位數,其中由十個字母組成的單字對應數字0。

Poe, E. Near a Raven(譯注:對應3.1415,以下依此類推)

Midnights so dreary, tired and weary.

Silently pondering volumes extolling all by-now obsolete lore.

During my rather long nap−the weirdest tap!

An ominous vibrating sound disturbing my chamber’s antedoor.

“This,” I whispered quietly, “I ignore.”

凱斯隨後將這首鉅作繼續延伸,寫出一首藏有3835位數的詩,題為〈Cadaeic Cadenza〉。(請注意,如果你用數字3 代替字母C、用1代替A、用4 代替D⋯⋯, 那麼「cadaeic」這個字就會變成3141593。)這首詩的開頭取材自〈烏鴉〉,但也包含了一些數位作品評論以及模仿其他詩詞的部分,比如說卡羅(Lewis Carroll)的詩作〈無聊〉(Jabberwocky)也在其中。凱斯在這方面最新的貢獻是出版了一本書,書名是「Not a Wake: A Dream Embodying π’s Digits Fully for 10000 Decimals.」(請注意此書標題中每個單字的字母數!)

這種用字母數來記憶π的方法有一個很大的問題,那就是即使你能記住這些句子、詩詞和故事,要立刻判斷出每個單字有多少字母也並非一件簡單的事。關於這點,我喜歡的說法是:「多麼希望能跟大家解釋,其實通常有更好的記憶法可用。」(「 How I wish I could elucidate to others. There are often superior mnemonics!」這句話產生出13位數。)

