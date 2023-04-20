永誌不忘！「玫瑰少年」葉永鋕逝世23週年：你是你，也可以是妳

文／琅琅悅讀

2000年4月20日，就讀高樹國中的葉永鋕在音樂課下課前五分鐘舉手和老師說自己要去廁所，再次被人發現時，已經倒在血泊中，經送醫後宣告搶救不治身亡。法醫研判葉永鋕的死亡是因地板濕滑跌倒後後腦撞擊地面致顱內出血，從死因上來看這不過是一起校園安全事件，但葉永鋕生前曾對母親說過學校有人會欺負他、嘲笑他是娘娘腔、脫他的褲子說要「驗明正身」。

體貼、細膩、溫柔、替人著想，這些葉媽媽用來形容過世兒子的美好品格，成了學校同學長期霸凌葉永鋕的藉口，葉永鋕之所以總在上課時間去廁所，就是為了避開學校裡那些認為他和他們不一樣的同學。

若那個年代的性別教育足夠普及，若學校能正視這起性別氣質不同導致的霸凌，葉永鋕是否就能像一個普通的學生那樣，在人來人往的下課時間去廁所，被及時發現救治，順利長大？

而台灣歌后蔡依林收錄於專輯《Ugly Beauty》的〈玫瑰少年〉，這首歌以紀念「葉永鋕事件」為靈感，宣揚性別平等，也為各種性向和外貌的群體發聲，句句歌詞讓聽眾深深動容，「生而為人無罪 你不需要抱歉」、「別讓誰去 改變了你」、「你是你或是妳都行」，如同歌詞所說，性別沒有高低，你有選擇做自己的權利。

Jolin將「玫瑰少年」獻給故事主角葉永鋕。（圖∕本報系資料庫，凌時差提供）

今天是葉永鋕逝世二十三周年，我們希望社會永遠記得葉永鋕，以及千千萬萬個還來不及盛放就枯萎的玫瑰少年；希望台灣可以在尊重與包容的路上走得更遠、更長久。

紀念玫瑰少年，琅琅悅讀精選六本性別議題相關書籍，永誌不忘記念，往事不再如煙。

書名：《直到夜色溫柔（《叛徒馬密可能的回憶錄》簡莉穎X《廢廢子の充氣大冒險》廢廢子 話題劇作改編）》

作者：簡莉穎、廢廢子

出版社：臉譜出版

出版日期：2023年1月5日



📙直到夜色溫柔（《叛徒馬密可能的回憶錄》簡莉穎X《廢廢子の充氣大冒險》廢廢子 話題劇作改編）

給渴望性、更渴望愛的人們

本書由新生代漫畫家廢廢子與知名劇作家簡莉穎攜手合作，以漫畫的形式改編劇本，分為9個短篇故事，每段故事的角色與關係都是不被傳統主流社會接受的，如約第三者出來開房間的女同性戀、心理有缺陷的女人與她的聽障男友、始終無法對自己有自信的侏儒男同志、喜歡上變性人的跨性別男子……等等。

比起性愛，書中角色渴望的其實是一種被認同的感覺、被擁抱的權利，在我們誠實面對自身慾望的同時，也是在直面自己的樣貌，以及對親密關係的想像、快樂與悲傷。

同場加映：《直到夜色溫柔》抽免費贈書！活動參加辦法請見文末。

書名：《我是男生，也是女性主義者》

作者：崔乘範

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版日期：2020年7月3日



📙我是男生，也是女性主義者

男人當甚麼女性主義者？

作者崔乘範本身是一名高中男老師，在成長的過程中受到學姊啟發，開始反思母親的處境以及韓國長久以來的仇女、性暴力與有毒父權體制（如軍隊與酒桌文化）並開始有系統地去學習、教育學生性平與女性主義相關知識。

「原來當超過三十年的韓國男人，如呼吸空氣般吸入的仇女情節，已根深蒂固。」崔乘範於書中如此說道。

在台灣又何嘗不是如此呢？儘管台灣已經是號稱亞洲對性別多元最為開放與包容的國家，我們的生活中卻依然處處充滿性別暴力，若你不相信，可以去看看有多少女性公眾人物曾被公開或私下威脅與羞辱過，可以去問問有多少男性曾被說過「不夠man」、「沒車沒房不算男人」；若我們已是真正的性別平等，為何生活與網路還是處處可見充滿性別歧視的遭遇與言論？

若你是男性，而你也曾因性別歧視所困擾，歡迎你閱讀這本書，因為正如《性的正義》中所言：女性主義並不是男性的敵人。相反，女性主義所對抗的正是那套讓某些男人因不夠陽剛、高大、敏捷而總被忽略或敵對的有毒社會系統。

書名：《有毒的男子氣概》

作者：盧省言

出版社：網路與書／大塊文化

出版日期：2021年8月1日



📙有毒的男子氣概：從希臘英雄到現代新好男人，歷史如何層層建構「男人」的形象

羅馬不是一天造成的，男人也是！

在現今生活中我們常看到與聽到社會應該如何解除對女性的「刻板印象」，但相較對削弱男性的「刻板印象」鮮少強調，其實男性們同樣地也在不友善的有色眼光中掙扎，天生感性愛哭、喜歡化妝、喜歡跳韓國女團舞蹈、行為氣質陰柔又如何？其實身而為人，我們都是一樣的！

《有毒的男子氣概》本書內容告訴讀者歷史是如何一層又一層地壓得男人喘不過氣，從西方史出發，細數從希臘羅馬、維京勇士、中世紀騎士、英國紳士到二戰士兵，社會如何用「男子氣概」限囿男性。作者盧省言的結論貼切又實際「若說女性天生帶著瑕疵，男性則是天生帶著過多責任與壓力」，唯有當我們理解這些「有毒的」男子氣概如何產生，才能真正從框架中走出。

書名：《被消除的男孩》（電影原著）

作者：賈若德．康里

出版社：麥田出版／城邦

出版日期：2018年11月1日



📙被消除的男孩（電影原著）

消除自己真實模樣，只是自我欺騙而已！

本書作者賈若德‧康里因父親是基督教的牧師，從小深受教會的影響，這也讓身為同志的他，對自己的性傾向感到惶恐又掙扎。大學時被迫參加教會的性向矯正治療班，並且與女生交往，除了擋掉無數外人對他性傾向的當面質疑，也期待這是自己可以「變直」的方法。

矯正過的男生才會被社會接受，如同大部分的人都認為男生應該要練壯身材、皮膚黝黑、性格陽剛、聰明能力強等，大眾對男性賦予的刻板印象，讓這世界仍有許多「玫瑰少年」隱藏在陰暗的角落，被迫消除自己的模樣，成為男生該有的樣子。

書名：《侶途：同性婚姻上路後，這世界發生了什麼？》

作者：李‧巴吉特

出版社：臺灣商務印書館

出版日期：2019年12月20日



📙侶途：同性婚姻上路後，這世界發生了什麼？

婚姻平權作為同志的奮鬥寫照，將會一直持續下去！

自二○一九年底起，有二十八個國家（至少每個洲都有一個）准許同性伴侶結婚。這個二十一世紀的浪潮，由二○○一年的荷蘭首開先河，臺灣於二○一九年接續，絲毫沒有消退的跡象。每多一個新的國家實踐婚姻平權，其他地方的人們就能把它視為一個實際目標，更加期待自己的國家也可能實現。有更多的挑戰將隨之而來，特別是受到臺灣啟發的其他亞洲國家。

每一個國家都有自身通往實踐同性伴侶平權的特殊道路，臺灣也包括在內。同婚通過後，對同性伴侶們來說無疑是邁入平權的一大步，終於是時候可以正大光明地表達兩人的「愛」與「誓約」。但對有些人來說，他們擔心社會漸漸邁入瓦解、崩壞的年代了。

同性婚姻，到底是彰顯平權的價值？抑或是殲滅家庭傳統？同性婚姻上路之後，會帶來怎樣的生活影響？「婚姻」的定義，會因此改變嗎？同志是否會因為進入「婚姻」這個古老的制度，反而改變同志圈自身的特有文化呢？

臺灣身為亞洲第一個通過同性婚姻的國家，又能透過西方國家同性婚姻合法化的脈絡找到什麼相似或可借鏡之處呢？在這本理性調查與探討的書中，你心中會有自己的答案，以及嶄新的理解。

書名：《男孩危機：偽單親、兩性失衡、缺乏競爭力，兒子的未來正在崩解，我們該如何出手相助？》

作者：華倫．法雷爾、約翰．葛瑞

出版社：三采文化

出版日期：2020年4月17日



📙男孩危機：偽單親、兩性失衡、缺乏競爭力，兒子的未來正在崩解，我們該如何出手相助？

全世界63個國家正延燒的「男孩危機」，我們該如何遏止與預防？

過動、愛哭、缺擔當、抗壓性低？當媽媽抱怨兒子越來越不像「男孩子」時，失序、暴力、自毀，亦是現代男孩的黑暗面貌。

二十一世紀男孩的４大危機：

▎心理危機／男孩更容易自殺？過往男性要上戰場和養家活口；但現在前者需求降低，後者有女性分擔。男孩得找到人生使命，避免為了做而做、失去目標，導致憂鬱症與自我厭惡。

▎生理危機／男孩比較短命？現在男孩的精子數量，不到祖父輩同齡時的一半，每年持續下滑1.5％；自殺率更是隨著年齡飆高，身為男性就是早死的最大因素。

▎教育危機／男孩不愛上學？拒絕上學；沉迷電玩；缺乏抗壓性，男孩被退學的機率是女孩的3倍。未來時代最需要的閱讀、數學和科學能力，男孩無法達到「精熟」標準。

▎經濟危機／男孩的收入降低？AI時代，勞力工作降低，需要腦力、情緒智商的工作大增。傳統的男性工作減少，缺乏彈性的男性將面臨工作上的挑戰。

你以為這只是女孩的表現越來越好，而男孩在原地踏步嗎？男孩危機是時代造成的問題，性別戰爭中，不論誰占上風，都是雙輸。應該不分男女，拉掉性別框架，做自己擅長的事。這是個「新性平」時代，不只要性別平等、更要性別平衡。