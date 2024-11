世界閱讀日｜窒閉環境仍抵擋不住情慾流動！9部多元性別書籍改編影視作品

文/琅琅悅讀

愛,並沒有不同。 近年,LGBTQ平權議題備受關注,從我們閱讀的書籍、到影集或電影作品,也有很多以此為題材,橫跨不同時代背景,描繪LGBTQ的處境。 本次,呼應「紀念玫瑰少年葉永鋕」,推薦給大家 9 部關於性別議題的影集,從同志題材、跨性別、到自我認同等,透過影集裡的各種樣貌,希望帶領讀者看見LGBTQ經歷的偏見及壓力;同時發現愛並沒有不同,無論你是什麼身分,這個世界都有你的位置。

🎬《天橋上的魔術師》

演員鄭豐毅(前中)在台劇「天橋上的魔術師」中飾演小八,因愛美的陰柔特質遭許多人欺負,演員初孟軒(前右2)則在劇中飾演Nori。(公視、myVideo提供)中央社記者葉冠吟傳真 ;聯合報系資料庫) 中央通訊社

台劇《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名小說,在劇裡面影射許多真實社會事件,包含白色恐怖、林宅血案、及今天主要介紹的第六集,故事內容即是在影射「玫瑰少年」葉永鋕事件。

由初孟軒飾演的Nori是溫柔體貼、陽光開朗的建中生,還是深受無數少女喜歡的橄欖球隊隊長,更是媽媽引以為傲的兒子。實際上,他有著不為人知的穿女裝喜好,夜晚只能在臉上點上美人痣,躲在衣櫃變裝成櫻花妹。他告訴媽媽要帶女友回來看她,媽媽滿心期待直到她發現兒子說的那個女生,就是兒子自己,她的世界天崩地裂,曾經的驕傲淪為恥笑。

書名:《天橋上的魔術師》 作者:吳明益 出版社:讀書共和國 / 木馬文化 出版時間:2011年12月1日

而從小與Nori一起長大氣質陰柔的男孩小八,雖然他們有著相同性別認同,卻展現出截然不同的樣子。Nori羨慕小八可以做自己,穿著女裝在眾人面前。但後來小八被一群少年霸凌,被發現倒臥在廁所,全身躺在血泊中而死,讓Nori心中想那就是「他們」的下場。

劇中小八與當年的葉永鋕同樣因為性別氣質被霸凌,死因一樣被認定為在廁所滑倒撞擊頭部致死。當收養小八的父親哭喊:「你不要再回來這片無情的地方。」促使觀眾對跨性別議題的省思,在幾十年後的現在,雖然無法保證性別氣質霸凌能完全消失,但可以慶幸的是台灣不再是無情之地,不管你是誰,都可以比較有勇氣的展現自己真實的各種面貌。

🎬《丹麥女孩》

《丹麥女孩》劇照。(圖/本報系資料庫,UIP提供)

《丹麥女孩》(The Danish Girl)是2015年的一部英國傳記劇情電影,改編自真人實事,全球首次性別重置手術的動人故事!

當你深愛的某人渴望改變,你會怎麼做?某個寒冷的午後,畫室裡的妻子葛蕾塔要求丈夫埃恩納幫忙一件事。

來自美國的葛蕾塔為了自由,放棄加州的豪門生活,在丹麥展開藝術家生涯。她擅長人物畫,同為畫家的丈夫則以丹麥北方老家的主題而聞名。有天,一名歌劇女伶臨時無法前來讓葛蕾塔作畫,她只得央求埃恩納當模特兒,他說:「沒問題,做什麼都行。」

書名:《丹麥女孩》

作者:大衛.埃博雪夫

出版社:麥田出版社

出版日期:2015年5月28日

穿上女伶的芥茉黃淑女鞋、繫上吊帶襪、套上白色洋裝,好讓妻子完成最後的工作。望著自己柔滑如絲緞的小腿,頭一次當模特兒的埃恩納不禁頭暈發熱……

從此,兩人之間出現了第三者「莉莉」,她總是趁埃恩納不在的時候出現。有時葛蕾塔出門,回來時只見莉莉坐在埃恩納的位置低頭看書;如果莉莉不在,空氣中則瀰漫著她的味道。莉莉出現的頻率愈來愈高,葛蕾塔不得不思索,丈夫的身體裡面是否真的住了一個女孩?她該怎麼辦?

葛蕾塔沒有想到,只是臨時起意求助於丈夫,竟為往後的人生投下一顆震撼彈,她該如何繼續愛她的伴侶?

🎬《刻在你心底的名字》

「刻在你心底的名字」陳昊森、曾敬驊描述一段大時代中的禁忌戀情。圖/台北電影節提供

1987年,台灣剛解嚴的純樸年代,就讀台中保守教會學校的阿漢,在高二夏天的泳池邊遇見了狂放不羈的轉學生Birdy,從此他的世界不再壓抑與一成不變,而是充滿了青春的騷動與性啟蒙的飢渴。

書名:《刻在你心底的名字:劇本原創小說》

作者:DiFer

出版社:水靈文創

出版日期:2020年9月1日



Birdy總是似有若無地撩動他的情緒,然而就在他愈確定自己對Birdy的感情時,學校開始招收女生,Birdy的注意力很快就被學妹班班吸引,與阿漢漸行漸遠……

阿漢不知所措,嫉妒、悲傷與恐懼感,讓他無法喘息,即使百般試著挽回與Birdy的感情,卻只是不斷被越推越遠,直到最後,失去理智的他,做下了令自己萬分後悔的事情……

阿漢與Birdy從此失去聯絡,三十年未見,直到一場同學會,一本通訊錄,讓三十年前的往事再度浮現腦海——

每個人生命中都有個愛情的遺憾,而誰,是那個刻在你心底的名字?

🎬《壁花男孩》

《壁花男孩》劇照。(圖∕本報系資料庫)

《壁花男孩》(The Perks of Being a Wallflower)是一部2012年的美國電影,主角查理是個害羞而內斂的高一學生,擁有超越他年紀的聰明,總是默默觀察身邊的家人和朋友,他可以說是一個「壁花男孩」。

書名:《壁花男孩》

作者:史蒂芬.切波斯基

出版社:高寶

出版日期:2010年3月31日

從一封封查理寫給不知名的「親愛的朋友」的信中,我們越來越認識查理。查理遇到了許多青少年在這個年紀會遇到的挫折,包含交友、迷戀、家庭壓力、感情、性探索、毒品,同時他還必須從好友的自殺、姑姑的意外死亡中調適過來。

還好此時他遇到了一個開明的導師和兩個高三的好朋友珊和派屈克,他們給予查理許多的幫助和友情。讀者也像書中的「親愛的朋友」一樣,分享了最真實坦承、如日記般的親切的真實筆記……最特別之處,是角色往往隱藏一段不為人知的秘密,隨著電影推進,像剝洋蔥般讓觀眾愈來愈深入角色的世界。

🎬《被擦掉的初戀》

道枝駿佑(浪花男子)與目黑蓮(Snow Man)主演《被擦掉的初戀》。(圖/聯合報系新聞資料庫)

日本BL校園戀愛漫畫《被擦掉的初戀》是由原作Hinekure渡和作畫或子聯手創作,很多人可能看到BL題材會排斥或保有偏見,但這部作品很適合沒有接觸過此類型的讀者,當作BL漫畫的入門作!以輕鬆傻氣的方式表現高中生初戀的酸甜,並自然的切入「喜歡上同性」的徬徨不安。漫畫曾獲得多數大獎「這本漫畫真厲害!2021女性篇」、「2021年小學館漫畫賞」、「第11屆 anan 漫畫獎」等。

書名:《被擦掉的初戀》

作者:或子, ひねくれ渡

出版社:東立

出版日期:2021年02月22日

劇情描寫高中男女間在各種誤會、巧合下發展出的青春戀愛故事。某日男主角青木想太跟隔壁同學橋下美緒借來的橡皮擦,發現上面寫了另外一位同學「井田君♡」的名字,讓原本暗戀橋下的青木大吃一驚,而當他正在煩惱時,不小心將橡皮擦掉在地上,而撿到的剛好是坐在前面的井田浩介本人看到,青木為了幫橋下保密她喜歡井田,撒謊「橡皮擦是我的」,讓井田誤以為青木喜歡他,於是誤會就這樣開始了!

因漫畫人氣爆棚,在2021年翻拍成同名日劇,由兩位超高人氣的傑尼斯偶像「浪速男子」成員道枝駿佑與「Snow Man」成員目黑蓮,分別飾演青木想太和井田浩介,這部清新療癒BL劇,保證讓觀眾對男孩間的青澀初戀,也看得心癢癢。

🎬《這樣不OK》:「親愛的日記,我去妳的」

《這樣不OK》劇照(圖∕IMDB;本報系資料庫)

《這樣不OK》改編自同名漫畫《I Am Not Okay with This》是史上最驚悚也最奇幻的青少年校園劇!影集開頭從主角滿身是血跑在馬路上開始慢慢倒敘,堪稱搞笑版魔女嘉莉!

女主角希妮是鄉下學校的一名高中生,生活百無聊賴,但某一天她發現自己有了一種奇怪的能力,任何情緒上的波動都會干擾她身邊的事物,小則讓房間的燈一閃一閃,大則超市的貨架會全部倒下。 書名:《I Am Not Okay with This》

作者: Forsman, Charles

原文出版社:Fantagraphics Books

出版日期:2018年11月6日

青少年原本就是負面能量的集合體,而對主角希妮這樣一個孤僻到有點怪的女高中生而言更是如此:無聊的校園生活、愛搞霸凌的男同學、暗戀的女生好友居然與愛搞霸凌的男同學交往(這個最讓人崩潰),一切一切都讓希妮越來越難控制自己的能力,原本的生活逐漸失控……。

這部劇精采的點在於以「失控超能力」將青少年時期會經歷的各種騷動(尷尬、煩躁、躑躅不前、迷茫)包裹,在觀賞中觀眾會不自覺代入主角:「不可以發作不可以不可以……」的尷尬(曾在補習班老師面前不受控制痛哭的我深有同感)。

若看膩了《辣妹過招》、《麻雀變公主》或《獨領風騷》這樣的傳統校園Ya片,請務必點開《這樣不OK》觀賞怪胎厭世少女的驚悚校園生活。

🎬《藍宇》:「在昏暗鏡頭中流動的愛與慾。」

《藍宇》劇照(圖/本報系資料庫,甲上提供)

《藍宇》原作為筆名「北京同志」的網友於中國論壇上刊登的小說《北京故事》。於2001年由關錦鵬執導翻拍,因題材敏感與包含大量裸露鏡頭,且因沒有得到中國官方許可的電影拍攝証,遲遲無法在中國上映。

但官方的態度並不影響《藍宇》成為華語同志片中的經典,由胡軍飾演的高幹子弟悍東與18歲的大學生藍宇(劉燁飾演)在因緣際會下相遇並墜入情網,但由於當時社會風氣的不認同,悍東還是選擇所謂正常人的道路,與相配的女子結婚,直到幾年後兩人再於機場相逢,悍東終於忍不住心裡的思念與藍宇重新走在一起。 《藍宇》海報(圖∕本報系資料庫,WJNEWS)

但就像所有淒美的愛情故事一樣,《藍宇》的結局還是悲劇。其實藍宇兩位主角的愛情線以現在眼光看來有些老套,但電影中運用大量的特寫鏡頭與符號暗示、佐以兩位主演的精湛演技,加上這是當時最早提及「六四天安門事件」中國電影,因此成功讓《藍宇》的藝術價值更上一層樓。

《藍宇》不僅僅是講述了同志對於戀情能公諸於世的渴望,電影裡對天安門事件的短短幾分鐘描述更是呼應了人民對於「自由」的想像。儘管電影問世已過二十多年,「軍燁cp」(兩位主演的配對名)依然是微博上的熱門關鍵詞,而悍東與藍宇的愛情依然在電影史上傳唱。

🎬《因為愛你》:「縹緲宇宙,天使逡巡。」

《因為愛你》劇照(圖∕本報系資料庫)

《因為愛你》改編自1950年代的小說《鹽的代價》是一部由凱特布蘭琪與魯妮瑪拉主演的愛情片,劇情非常簡單,凱特布蘭琪飾演的卡蘿到百貨公司購買送給女兒的聖誕禮物,服務她的是由魯妮瑪拉飾演的特芮絲,卡蘿一眼就相中了這個與眾不同的女孩,特芮絲也被卡蘿的氣質深深吸引。 書名:《鹽的代價》

作者:派翠西亞.海史密斯

譯者:李延輝

出版社:木馬文化

出版日期:2016年1月27日

「My angel, flung out of space.」是卡蘿對著特芮斯說的話,也是整部電影的名台詞,對卡蘿而言,這個女孩就像是從天而降的天使,將她從被禁錮的生活中拯救出來。

整體而言《因為愛你》並不是一部主流的商業同志片,片中也沒有像《斷背山》那樣有意展示舊社會對於同性戀的壓迫,導演選擇將鏡頭對準兩位女主的情感,正如他於訪談中所說:「這僅僅是一部關於墜入愛河的電影。」

《因為愛你》中有非常多人物特寫與眼神交流,即使微小的片段都充斥著最洶湧的情愫。若你在欣賞電影時比起劇情更喜歡探討畫面的美學與鏡頭語言,《因為愛你》絕對是一部能夠反覆咀嚼的好片!

🎬《孽子》

《孽子》舞台劇於高雄衛武營彩排。(圖/許培鴻攝影;聯合報系資料庫)

《孽子》是作家白先勇的長篇小說,是臺灣早期最著名的男同志小說,因是同志文學的經典之作,其後有被改編成電影、電視劇、舞台劇等影視作品。

書名:《孽子》

作者:白先勇

出版社:允晨文化

出版日期:1992年11月01日

主角高中生阿青因同性戀身分曝光,被學校退學,更被父親逐出家門。在外流亡的過程,認識其他同志青年,透過他們的故事,呈現從家庭、學校到整個社會是如何排斥同志。

在1970年代的台灣,當時的舊思維,加上對於多元性別的資訊與教育缺乏,因此作品不被社會接受,甚至產生爭議。白先勇在採訪中表示同性戀者所受到的困難與異性戀者很可能相似,卻會因為同性戀者的身份使得這些困難更加充滿險阻。

確實人們常常會對「同性戀」帶有先入為主的刻板印象,但其實性別、性向、外貌、種族當前,沒有優劣差別,大家都是一樣的!

