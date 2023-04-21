世界閱讀日｜窒閉環境仍抵擋不住情慾流動！9部多元性別書籍改編影視作品

文／琅琅悅讀

愛，並沒有不同。 近年，LGBTQ平權議題備受關注，從我們閱讀的書籍、到影集或電影作品，也有很多以此為題材，橫跨不同時代背景，描繪LGBTQ的處境。 本次，呼應「紀念玫瑰少年葉永鋕」，推薦給大家 9 部關於性別議題的影集，從同志題材、跨性別、到自我認同等，透過影集裡的各種樣貌，希望帶領讀者看見LGBTQ經歷的偏見及壓力；同時發現愛並沒有不同，無論你是什麼身分，這個世界都有你的位置。

🎬《天橋上的魔術師》

演員鄭豐毅（前中）在台劇「天橋上的魔術師」中飾演小八，因愛美的陰柔特質遭許多人欺負，演員初孟軒（前右2）則在劇中飾演Nori。（公視、myVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 ；聯合報系資料庫） 中央通訊社

台劇《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名小說，在劇裡面影射許多真實社會事件，包含白色恐怖、林宅血案、及今天主要介紹的第六集，故事內容即是在影射「玫瑰少年」葉永鋕事件。

由初孟軒飾演的Nori是溫柔體貼、陽光開朗的建中生，還是深受無數少女喜歡的橄欖球隊隊長，更是媽媽引以為傲的兒子。實際上，他有著不為人知的穿女裝喜好，夜晚只能在臉上點上美人痣，躲在衣櫃變裝成櫻花妹。他告訴媽媽要帶女友回來看她，媽媽滿心期待直到她發現兒子說的那個女生，就是兒子自己，她的世界天崩地裂，曾經的驕傲淪為恥笑。

書名：《天橋上的魔術師》 作者：吳明益 出版社：讀書共和國 / 木馬文化 出版時間：2011年12月1日

而從小與Nori一起長大氣質陰柔的男孩小八，雖然他們有著相同性別認同，卻展現出截然不同的樣子。Nori羨慕小八可以做自己，穿著女裝在眾人面前。但後來小八被一群少年霸凌，被發現倒臥在廁所，全身躺在血泊中而死，讓Nori心中想那就是「他們」的下場。

劇中小八與當年的葉永鋕同樣因為性別氣質被霸凌，死因一樣被認定為在廁所滑倒撞擊頭部致死。當收養小八的父親哭喊：「你不要再回來這片無情的地方。」促使觀眾對跨性別議題的省思，在幾十年後的現在，雖然無法保證性別氣質霸凌能完全消失，但可以慶幸的是台灣不再是無情之地，不管你是誰，都可以比較有勇氣的展現自己真實的各種面貌。

🎬《丹麥女孩》

《丹麥女孩》劇照。（圖／本報系資料庫，UIP提供）

《丹麥女孩》（The Danish Girl）是2015年的一部英國傳記劇情電影，改編自真人實事，全球首次性別重置手術的動人故事！

當你深愛的某人渴望改變，你會怎麼做？某個寒冷的午後，畫室裡的妻子葛蕾塔要求丈夫埃恩納幫忙一件事。

來自美國的葛蕾塔為了自由，放棄加州的豪門生活，在丹麥展開藝術家生涯。她擅長人物畫，同為畫家的丈夫則以丹麥北方老家的主題而聞名。有天，一名歌劇女伶臨時無法前來讓葛蕾塔作畫，她只得央求埃恩納當模特兒，他說：「沒問題，做什麼都行。」

書名：《丹麥女孩》

作者：大衛．埃博雪夫

出版社：麥田出版社

出版日期：2015年5月28日

穿上女伶的芥茉黃淑女鞋、繫上吊帶襪、套上白色洋裝，好讓妻子完成最後的工作。望著自己柔滑如絲緞的小腿，頭一次當模特兒的埃恩納不禁頭暈發熱……

從此，兩人之間出現了第三者「莉莉」，她總是趁埃恩納不在的時候出現。有時葛蕾塔出門，回來時只見莉莉坐在埃恩納的位置低頭看書；如果莉莉不在，空氣中則瀰漫著她的味道。莉莉出現的頻率愈來愈高，葛蕾塔不得不思索，丈夫的身體裡面是否真的住了一個女孩？她該怎麼辦？

葛蕾塔沒有想到，只是臨時起意求助於丈夫，竟為往後的人生投下一顆震撼彈，她該如何繼續愛她的伴侶？

🎬《刻在你心底的名字》

「刻在你心底的名字」陳昊森、曾敬驊描述一段大時代中的禁忌戀情。圖／台北電影節提供

1987年，台灣剛解嚴的純樸年代，就讀台中保守教會學校的阿漢，在高二夏天的泳池邊遇見了狂放不羈的轉學生Birdy，從此他的世界不再壓抑與一成不變，而是充滿了青春的騷動與性啟蒙的飢渴。

書名：《刻在你心底的名字：劇本原創小說》

作者：DiFer

出版社：水靈文創

出版日期：2020年9月1日



Birdy總是似有若無地撩動他的情緒，然而就在他愈確定自己對Birdy的感情時，學校開始招收女生，Birdy的注意力很快就被學妹班班吸引，與阿漢漸行漸遠……

阿漢不知所措，嫉妒、悲傷與恐懼感，讓他無法喘息，即使百般試著挽回與Birdy的感情，卻只是不斷被越推越遠，直到最後，失去理智的他，做下了令自己萬分後悔的事情……

阿漢與Birdy從此失去聯絡，三十年未見，直到一場同學會，一本通訊錄，讓三十年前的往事再度浮現腦海——

每個人生命中都有個愛情的遺憾，而誰，是那個刻在你心底的名字？

🎬《壁花男孩》

《壁花男孩》劇照。（圖∕本報系資料庫）

《壁花男孩》（The Perks of Being a Wallflower）是一部2012年的美國電影，主角查理是個害羞而內斂的高一學生，擁有超越他年紀的聰明，總是默默觀察身邊的家人和朋友，他可以說是一個「壁花男孩」。

書名：《壁花男孩》

作者：史蒂芬．切波斯基

出版社：高寶

出版日期：2010年3月31日

從一封封查理寫給不知名的「親愛的朋友」的信中，我們越來越認識查理。查理遇到了許多青少年在這個年紀會遇到的挫折，包含交友、迷戀、家庭壓力、感情、性探索、毒品，同時他還必須從好友的自殺、姑姑的意外死亡中調適過來。

還好此時他遇到了一個開明的導師和兩個高三的好朋友珊和派屈克，他們給予查理許多的幫助和友情。讀者也像書中的「親愛的朋友」一樣，分享了最真實坦承、如日記般的親切的真實筆記……最特別之處，是角色往往隱藏一段不為人知的秘密，隨著電影推進，像剝洋蔥般讓觀眾愈來愈深入角色的世界。

🎬《被擦掉的初戀》

道枝駿佑（浪花男子）與目黑蓮（Snow Man）主演《被擦掉的初戀》。（圖／聯合報系新聞資料庫）

日本BL校園戀愛漫畫《被擦掉的初戀》是由原作Hinekure渡和作畫或子聯手創作，很多人可能看到BL題材會排斥或保有偏見，但這部作品很適合沒有接觸過此類型的讀者，當作BL漫畫的入門作！以輕鬆傻氣的方式表現高中生初戀的酸甜，並自然的切入「喜歡上同性」的徬徨不安。漫畫曾獲得多數大獎「這本漫畫真厲害！2021女性篇」、「2021年小學館漫畫賞」、「第11屆 anan 漫畫獎」等。

書名：《被擦掉的初戀》

作者：或子, ひねくれ渡

出版社：東立

出版日期：2021年02月22日

劇情描寫高中男女間在各種誤會、巧合下發展出的青春戀愛故事。某日男主角青木想太跟隔壁同學橋下美緒借來的橡皮擦，發現上面寫了另外一位同學「井田君♡」的名字，讓原本暗戀橋下的青木大吃一驚，而當他正在煩惱時，不小心將橡皮擦掉在地上，而撿到的剛好是坐在前面的井田浩介本人看到，青木為了幫橋下保密她喜歡井田，撒謊「橡皮擦是我的」，讓井田誤以為青木喜歡他，於是誤會就這樣開始了！

因漫畫人氣爆棚，在2021年翻拍成同名日劇，由兩位超高人氣的傑尼斯偶像「浪速男子」成員道枝駿佑與「Snow Man」成員目黑蓮，分別飾演青木想太和井田浩介，這部清新療癒BL劇，保證讓觀眾對男孩間的青澀初戀，也看得心癢癢。

🎬《這樣不OK》：「親愛的日記，我去妳的」

《這樣不OK》劇照（圖∕IMDB；本報系資料庫）

《這樣不OK》改編自同名漫畫《I Am Not Okay with This》是史上最驚悚也最奇幻的青少年校園劇！影集開頭從主角滿身是血跑在馬路上開始慢慢倒敘，堪稱搞笑版魔女嘉莉！

女主角希妮是鄉下學校的一名高中生，生活百無聊賴，但某一天她發現自己有了一種奇怪的能力，任何情緒上的波動都會干擾她身邊的事物，小則讓房間的燈一閃一閃，大則超市的貨架會全部倒下。 書名：《I Am Not Okay with This》

作者： Forsman, Charles

原文出版社：Fantagraphics Books

出版日期：2018年11月6日

青少年原本就是負面能量的集合體，而對主角希妮這樣一個孤僻到有點怪的女高中生而言更是如此：無聊的校園生活、愛搞霸凌的男同學、暗戀的女生好友居然與愛搞霸凌的男同學交往（這個最讓人崩潰），一切一切都讓希妮越來越難控制自己的能力，原本的生活逐漸失控……。

這部劇精采的點在於以「失控超能力」將青少年時期會經歷的各種騷動（尷尬、煩躁、躑躅不前、迷茫）包裹，在觀賞中觀眾會不自覺代入主角：「不可以發作不可以不可以……」的尷尬（曾在補習班老師面前不受控制痛哭的我深有同感）。

若看膩了《辣妹過招》、《麻雀變公主》或《獨領風騷》這樣的傳統校園Ya片，請務必點開《這樣不OK》觀賞怪胎厭世少女的驚悚校園生活。

🎬《藍宇》：「在昏暗鏡頭中流動的愛與慾。」

《藍宇》劇照（圖／本報系資料庫，甲上提供）

《藍宇》原作為筆名「北京同志」的網友於中國論壇上刊登的小說《北京故事》。於2001年由關錦鵬執導翻拍，因題材敏感與包含大量裸露鏡頭，且因沒有得到中國官方許可的電影拍攝証，遲遲無法在中國上映。

但官方的態度並不影響《藍宇》成為華語同志片中的經典，由胡軍飾演的高幹子弟悍東與18歲的大學生藍宇(劉燁飾演)在因緣際會下相遇並墜入情網，但由於當時社會風氣的不認同，悍東還是選擇所謂正常人的道路，與相配的女子結婚，直到幾年後兩人再於機場相逢，悍東終於忍不住心裡的思念與藍宇重新走在一起。 《藍宇》海報（圖∕本報系資料庫，WJNEWS）

但就像所有淒美的愛情故事一樣，《藍宇》的結局還是悲劇。其實藍宇兩位主角的愛情線以現在眼光看來有些老套，但電影中運用大量的特寫鏡頭與符號暗示、佐以兩位主演的精湛演技，加上這是當時最早提及「六四天安門事件」中國電影，因此成功讓《藍宇》的藝術價值更上一層樓。

《藍宇》不僅僅是講述了同志對於戀情能公諸於世的渴望，電影裡對天安門事件的短短幾分鐘描述更是呼應了人民對於「自由」的想像。儘管電影問世已過二十多年，「軍燁cp」(兩位主演的配對名)依然是微博上的熱門關鍵詞，而悍東與藍宇的愛情依然在電影史上傳唱。

🎬《因為愛你》：「縹緲宇宙，天使逡巡。」

《因為愛你》劇照（圖∕本報系資料庫）

《因為愛你》改編自1950年代的小說《鹽的代價》是一部由凱特布蘭琪與魯妮瑪拉主演的愛情片，劇情非常簡單，凱特布蘭琪飾演的卡蘿到百貨公司購買送給女兒的聖誕禮物，服務她的是由魯妮瑪拉飾演的特芮絲，卡蘿一眼就相中了這個與眾不同的女孩，特芮絲也被卡蘿的氣質深深吸引。 書名：《鹽的代價》

作者：派翠西亞．海史密斯

譯者：李延輝

出版社：木馬文化

出版日期：2016年1月27日

「My angel, flung out of space.」是卡蘿對著特芮斯說的話，也是整部電影的名台詞，對卡蘿而言，這個女孩就像是從天而降的天使，將她從被禁錮的生活中拯救出來。

整體而言《因為愛你》並不是一部主流的商業同志片，片中也沒有像《斷背山》那樣有意展示舊社會對於同性戀的壓迫，導演選擇將鏡頭對準兩位女主的情感，正如他於訪談中所說：「這僅僅是一部關於墜入愛河的電影。」

《因為愛你》中有非常多人物特寫與眼神交流，即使微小的片段都充斥著最洶湧的情愫。若你在欣賞電影時比起劇情更喜歡探討畫面的美學與鏡頭語言，《因為愛你》絕對是一部能夠反覆咀嚼的好片！

🎬《孽子》

《孽子》舞台劇於高雄衛武營彩排。（圖／許培鴻攝影；聯合報系資料庫）

《孽子》是作家白先勇的長篇小說，是臺灣早期最著名的男同志小說，因是同志文學的經典之作，其後有被改編成電影、電視劇、舞台劇等影視作品。

書名：《孽子》

作者：白先勇

出版社：允晨文化

出版日期：1992年11月01日

主角高中生阿青因同性戀身分曝光，被學校退學，更被父親逐出家門。在外流亡的過程，認識其他同志青年，透過他們的故事，呈現從家庭、學校到整個社會是如何排斥同志。

在1970年代的台灣，當時的舊思維，加上對於多元性別的資訊與教育缺乏，因此作品不被社會接受，甚至產生爭議。白先勇在採訪中表示同性戀者所受到的困難與異性戀者很可能相似，卻會因為同性戀者的身份使得這些困難更加充滿險阻。

確實人們常常會對「同性戀」帶有先入為主的刻板印象，但其實性別、性向、外貌、種族當前，沒有優劣差別，大家都是一樣的！

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