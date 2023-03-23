《衝突的力量》以和為貴帶來焦慮，息事寧人埋下火種，如何真正表達情緒與需求？

文∕喬恩塔弗

激發創意之火

激發創意之火

許多人害怕起衝突，因而對衝突的好處視而不見，例如那些認為孩子的足球比賽不應該記分的父母。我們正處於偉大的社會實驗之中，結果可能會令我們後悔。在沒有衝突的世界裡長大的孩子，由於從來沒有遇過意見分歧或失敗，進入青春期和成年後，對處理日常事務就會毫無準備。那些在不記分球隊裡打球的孩子，始終欠缺全力以赴的動力；單靠上場就得到獎勵的孩子，從來沒有機會體驗冒險犯難後的回報。衝突是生活的一部分，我們最好學會接納它，而不是假裝它不存在。

當人們明智地參與衝突時，創新和創造力也可以在其中滋長。想想有史以來最偉大的搖滾和流行樂團，這些成員經常要解決創作的分歧，並在此過程中創造出代表性音樂，包括：披頭四（Beatles）、皇后樂團（Queen）、滾石樂團（Rolling Stones）、槍與玫瑰（Guns N’ Roses）、佛利伍麥克（Fleetwood Mac）……。甚至海灘男孩（Beach Boys）也曾為音樂走向而爭執。基思．理查茲（Keith Richards）和米克．傑格（Mick Jagger）一直保持火爆的關係，但基於某種原因，他們「亦敵亦友的情誼」使得滾石樂團的藝術和表演之火在幾十年間不斷燃燒。

當然不是所有如此的關係都值得推薦，畢竟許多偉大的表演都因為衝突未能解決而永遠取消，但藝術家若能以正確方式開展衝突，好好運用激情合作中經常出現的緊張局面，就有可能締造真正偉大的成果—每個樂團成員都要求對方拿出更好的表現、彈出更有力的和絃，或為歌曲的下一個小節打造更優雅或動人的旋律。 書名：《衝突的力量》

作者：喬恩塔弗

出版社：方舟文化／讀書共和國

出版時間：2023年3月8日

哥倫比亞大學（Columbia University）「合作、衝突與難題高階聯盟」的聯合執行主任彼得．科曼（Peter Coleman）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）《週日晨間新聞》（Sunday Morning）採訪時談到：「每個創作團體—披頭四、巨蟒劇團（Monty Python）……都有很多內部衝突，而後來的因應措施往往能為他們找到更好的解決方案。因此，衝突可以帶來奇妙的創新。」

●本文摘自方舟出版之《衝突的力量》