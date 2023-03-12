「新時代」巫女該是什麼模樣？揭開算命占卜的神秘面紗

受到電影、電視劇影響，當你聽到「巫女」這個詞時，腦海中總會浮現一個畫面：五顏六色的神堂，穿著五顏六色的韓服，銳利直射的眼神，喊叫的話語，神情彷彿訴說著我知道你們的秘密。 「我之所以成為巫女，不是想要看穿你，而是想要了解你的故事，你自己也渾然不知的故事。」——洪承喜 (홍칼리) 實際上，職業巫女洪承喜常穿著隨性，坐在咖啡館裡，喝著美式咖啡，尊重地看著來問事的人，並不像影劇中的薩滿那樣大呼小叫。甚至她也經常透過電話或視訊為那些不便碰面的人問事。她也經營YouTube，定期更新一周運勢；也在instagram上傳巫女生活的漫畫；並透過個人網站接受預約。（編按）

文／洪承喜 (홍칼리)

現代巫女的工作方式

來找我的客人，大部分是以非面對面的方式占卜。很多客人問我：「不直接面對面，也可以算命嗎？」我回答：「當然！只要有近照和出生年月日就可以。不知道出生時間也沒關係。」

我是以同時性來算命。同時性，指的是某些事件帶有相似意涵，而且同時發生。根據我的狀況不同，來訪客人的狀況也不同；隨著每日天氣不一，客人的面容也不一。根據我的身體狀態或所處情況，來訪客人的徵狀也會有所差別。在我和媽媽吵架的日子，來的客人煩惱著與母親的關係；無緣無故想起舊愛的時候，來的客人苦惱著與舊愛重逢。

有一天，從早我就因生理痛而腰疼。平日，我生理痛嚴重也不會腰疼，這時心想：「今天會是怎樣的客人來訪，才會這麼疼。」客人來了。在傳訊諮詢的過程中，客人說道：「從幾天前開始腰疼得厲害，所以正在停工休息。」我告訴客人：「腰不會平白疼痛。務必接受子宮或生殖器方面的健康檢查。」客人第二天前往接受檢查，發現子宮長瘤，隨即聯繫知會我，向我道謝。

客人一聯絡，我的腰痛就消失了。縱使身居兩地也能如此共享意義的瞬間，我稱之為同時性相通的瞬間。這就是為何即使沒有面對面，透過網路溝通也能與該人的靈魂相遇。

我每周五都會在YouTube頻道 「洪承喜」（홍칼리 Kali Hongi）上傳各個生肖的一周運勢。雖然參考了萬年曆和馬雅曆，但也連結到每周我感受到的日常片段。這是用神占（신점）看運勢。透過網路、YouTube等演算法接觸到我的人，看了運勢後會留言說：「真的很準。」

占卜的行為，不僅僅是解占者一個人的事。客人發現了我，這個舉動就等於在占卜。在眾多可以做的事項之中，打開手機點入YouTube，在YouTube的眾多頻道之中，進入我的頻道，偏偏在這個時間點看到一周運勢，此舉無異於算命。就像從多張塔羅牌中抽出一張般。沒有偶然。因為我知道，諸如此類的偶然片段並非毫無意義，所以我將今天感受到的真實解成運勢，分享到YouTube上。這樣，同時性相通的人就會來到我的頻道查看運勢。

每一天，我感受到奇蹟延續，感受到神奇的事反覆發生。看似乏味無意義的日常片段，其實是透過同時性緊密連結的能量體。巫女，感覺像是訓練出敏銳感知力與覺察這種同時性的人。

神靈，與其說祂是人模人樣坐到身旁說話的存在，更貼切的形容為，祂是透過同時性，在每瞬間同步存在的能量作用。而我，則是敏銳覺察與傳達能量作用的人。水杯翻灑了、植物長出新芽、愛犬咖哩今天特別搖尾巴跟著我走的生活片段，對我來說都是訊息。就算是小事，看似微不足道也不放過，這是做這項工作得到的莫大喜悅。

正如佛諺 「緣來不拒，緣走不留」一語，工作也是這樣。來者不拒，去者不留。反正時候到了自然相見，緣分盡了必然分離。接受採訪或上節目的提議時，也是如此。不久前，收到上《失戀博物館》（실연박물관）電視節目的提議，我就去了。雖然在節目中露臉是有負擔的，但既然先有這樣的提議，就沒必要拒絕（難道這也是命運）。

節目播出後，影片上傳YouTube，出現許多留言。「她是為了宣傳而來的。」「現在連巫女也要好好做宣傳。」「上節目的巫女別考慮，她是假的。」諸如此類的留言，不是懷疑我來宣傳的，就是質疑我的存在，看了之後不禁陷入沉思。

書名：《神明在看著呢：我的巫女日記（「巫女在身邊」書衣版）》 作者：洪承喜 (홍칼리) 出版社：大塊文化 出版日期：2023年2月1日

我不想躲起來，也無意站出來，只是接受來找我的緣分與提議而已。身為巫女，在現身過程中會受到款待或質疑。但也託節目之福，得以聯繫上美好的緣分。今後，無論是電視節目或Podcast，我都會出去講我的故事。若是這樣的我令人不快，也沒有辦法。

以偶然面容到來的命運式相遇，今日依然繼續。在今天、在此刻，這位客人預約成功，所以我們商談相見，這一切並非平白無故。每周一、四在Instagram連載的網路漫畫《巫女日記》，正是分享諸如此類的日常。還好有網路可以分享日常的、單純的喜悅，今日縱使不與客人會面，也能深入地交流溝通。往後，我想繼續透過YouTube一周運勢、網路漫畫和現在寫著的文章分享這種喜悅。

●本文摘自大塊文化之《神明在看著呢：我的巫女日記（「巫女在身邊」書衣版）》。