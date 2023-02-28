烏鴉竟會認錯小孩、老婆老公！最愛的美食是美乃滋？！

烏鴉的美食是美乃滋是也

文／松原始(Matsubara Hajime)

大概能想得到的東西都會吃的烏鴉，讓人印象最深刻的還是牠們翻揀垃圾的行為吧。這跟烏鴉是腐食者有關。

只要看到倒在路上的牛羚或是其他動物的屍體，禿鷲等就會接二連三的聚集過來。其他人吃剩的食物、掉落的屍體會被扮演大自然清道夫角色的腐食者清理掉，所以自然界中是沒有垃圾的。像我從學生時代就是個大飯桶，也不挑食，每次有聚餐時，最後剩下的料理都會全部端到我前面來。這也是一種清道夫啊。

在烏鴉之中，生活史特化得最接近腐食者的，是渡鴉。雖然渡鴉是世界最大的烏鴉，分布從歐亞大陸到北美，但是牠們的分布其實跟狼的潛在性分布幾乎是一致的。此外，在北美隨著狼的分布範圍縮小，渡鴉的分布也有縮小的傾向，據說在那之後，當某些地區的郊狼增加，渡鴉就跟著回來了。換句話說，渡鴉的棲位可能是特化成為清理掠食者吃剩殘骸的鳥類。

我在知床半島觀察的渡鴉，會出現在有北海道鹿屍體的地方。在那些場所會有多數的巨嘴鴉跟幾隻虎頭海鵰、白尾海鵰，有時還會有渡鴉出現。雖然自然死亡的北海道鹿並不是被狼捕捉到的，不過這對烏鴉來說應該沒什麼差別吧（當然有狼幫忙把肉切開會比較容易吃，但是只要等久一點，就總是會有老鷹或是狐狸來幫忙把肉撕開）。自然界中的烏鴉是不會放過任何屍體的。

在這裡也一併介紹幾個烏鴉不為人知，卻很活躍的「清道夫」例子。周末的大清早，有時會在鬧街或車站前看見有人因為喝太多而嘔吐的痕跡。可是縱然有嘔吐的痕跡，卻沒有嘔吐物。像這樣的例子，你有沒有看過呢？那就是在人類打掃之前，就已經被烏鴉吃掉的結果。那對烏鴉來說似乎是一頓大餐，會有好幾隻烏鴉聚集在一起。當烏鴉離開之後，所有的固體都已經被清理乾淨，只要沖個水就好了。所以對於曾經有過酒醉嘔吐經驗的人來說，烏鴉是必須感謝的對象。

話說回來，烏鴉最喜歡的食物是什麼呢？

雖然種類應該有很多，不過美乃滋的排名應該在相當前面。每當烏鴉在垃圾場中看見軟管裝美乃滋的時候，就會非常高興的叼著飛走，花費很大的力氣把那個厚厚的塑膠瓶給啄開。然後，把喙部伸進那個洞裡面，一點一點地舔很久很久。在大學裡看到的巨嘴鴉會把美乃滋藏在空調的室外機下面儲存。到底是有多愛美乃滋啊！

牠們也熱愛垃圾食物。最喜歡的是薯條和炸雞塊。從渡鴉喜歡大型獸類屍體的脂肪，也喜歡像野漆（Toxicodendron succedaneum）般富含蠟（植物性油脂）的種子來看，牠們應該是尋找熱量高的油脂或脂肪來吃的吧。由於美乃滋也是由蛋、油、醋做成的，的確也算是含油的食物。

就算沒有別的也要有美乃滋（圖／貓頭鷹出版）

在京都有個名為伏見稻荷大社的著名神社。伏見稻荷大社有非常多鳥居，一路排到山上。在昏暗的參拜道上點著蠟燭，與其說是幽玄，還不如說是有點嚇人的場所。這裡曾經發生過烏鴉把點著火的蠟燭叼走並放在屋頂上，差點造成火災的事件。對此進行調查的樋口廣芳等人最後下的結論是，烏鴉大概把蠟燭當成食物了。因為和蠟燭的原料，是野漆果實的油脂。

書名：《都市裡的動物行為學：烏鴉的教科書》 作者：松原始(Matsubara Hajime) 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2023年1月5日

在千葉縣曾經發生過幼稚園洗手台上的肥皂不見，結果犯人是烏鴉的事件。根據確認這個案例的樋口、森下等人的調查，牠們似乎也是把肥皂視為食物帶走了。在這個研究中是把無線電發報器藏在肥皂中，再把被烏鴉帶走，埋到落葉下面的肥皂回收。可是肥皂上雖然有牠們抓過的痕跡，卻沒什麼吃過的樣子。根據在其他場所觀察到的偷肥皂例子，牠們會先用喙部前端嘎啦嘎拉的啄，再「噗嚕噗嚕噗嚕」的搖頭把肥皂拍掉。應該是「明明看起來很可口，嘗起來卻很難吃，可是就是停不下來」的狀況吧。

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之《都市裡的動物行為學：烏鴉的教科書》。