ChatGPT爆紅之際 反思科技進步所帶來的好與壞

科技百分之五十一是好的一面，百分之四十九是不好的一面

文／凱文．凱利(Kevin Kelly)、大野和基(Kazumoto Ohno)、服部桂(Katsura Hattori)

我說過，自己完全站在科技的角度看著世界。科技有好的一面和不好的一面，是把雙面刃。無論何種科技，都會引起與解決的問題同樣數量、令人困擾的問題。在這種情況下，發生的問題都是沒見過的，也有未知而令人害怕的狀況，現實中也會引起這種事態。

接著，來稍微談一下我自己判斷好科技的基準吧。譬如說，原子彈就是沒有人希望出現的科技呢。應該說，原子彈會奪走人命，將一個人的可能性和選擇的自由都排除在外。原子彈這類武器的主要目的是「排除選項」。

不過只要把這種技術運用在核能發電上的話，就能為許多人帶來可能性和嶄新的選項了。只要有電力，晚上也能工作，電燈能夠讓有亮光的時間變長。這樣能夠成為新的力量。

對原本手工製作的所有物品使用電力的話，就能夠自動化生產。透過這一點，好幾百萬人擁有創意的可能性也會增加。

就像這樣，兩者基本上都同樣運用了核能，卻成為完全相反的科技呢。

同樣科學性的思考但是不同的科技，其中一方可拓展可能性，另一方面則減少了。或許舉核能的例子有點極端，不過也能夠想像許多其他種例子吧。

譬如人工智慧，可說擁有極大的可能性。說到為什麼，因為我們能夠輕易想像，人工智慧會帶來各式各樣嶄新的可能性，或者由於反對人工智慧因而產生各種問題。再加上，那個問題其實同時也是新的可能性，整體而言為我們帶來更多的可能性。

書名：《5000天後的世界：繼網際網路、iPhone、社群網站之後，全球科技趨勢大師KK的未來預測》 作者：凱文．凱利(Kevin Kelly)、大野和基(Kazumoto Ohno)、服部桂(Katsura Hattori) 出版社：貓頭鷹／城邦文化 出版時間：2023年1月5日

我們使用人工智慧做的事情，基本上是一股腦地擴張。藉此，新的工作、點子和產業誕生，而從這裡又延伸好幾百萬種新的職務、點子和工作。而這正是日後五十年拓展巨大可能性的科技模樣。

其他還有像是馬斯克挖掘隧道打造的超級高鐵科技，而列車縱使能在隧道內高速行駛，也不會如人工智慧增加人類的可能性。超級高鐵是一次性的科技（影響效果低的科技），不過人工智慧是種將二次性或者三次性的可能性逐漸延伸的科技。也就是說，人工智慧擁有讓形形色色的事物變化的影響力。

基因工學也是非常擴展可能性的一種例子。伊波拉出血熱的疫苗是偉大的發明，能夠救助人命，不過卻不及基因編輯技術的 CRISPR-Cas9。只要用上這種科技，其他科技就變得可能，那種科技甚至讓鼠算數的可能性變廣大。也就是說看著科技時，我的判斷基準，在於是否能夠以乘法增加可能性的層面。

科技不只是中立的，引起的問題與解決的比例看起來各占一半，實際上並非如此。我認為科技有百分之五十一好的一面，和百分之四十九壞的一面。其中的差異是百分之一還是百分之二並非問題所在。只不過隨著時間流逝，這個百分之一展現巨大的差距後，才會第一次了解這種差異。因此所謂進步，現在雖然無法清楚看見，不過等回顧歷史後，就能第一次看見。

●本文摘自貓頭鷹出版社出版之新書《5000天後的世界：繼網際網路、iPhone、社群網站之後，全球科技趨勢大師KK的未來預測》。