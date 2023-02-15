國際認證的「單身者留意日」！我們都是驕傲的單身者！

文／琅琅悅讀

過完2/14號的情人節，你知道今天是「單身者留意日」嗎？

熱門美劇《宅男行不行》裡，吉姆・帕森斯所飾演的謝爾頓在好友伯納黛特與霍華德的婚禮上說：「和別人共度一生這件事我一直無法理解，可能是因為我自己就足夠有趣，因此，我祝你們兩位在這段婚姻裡所得到的，和我給我自己的樂趣一樣多。」

是的，即使沒有情人，單身一個人也可以過得很好。

今天，琅琅悅讀精選了四本「適合單身者閱讀的書籍」想要告訴各位讀者，即使你只有一個人，也絕對可以好好生活，精彩萬分。

隨心所欲的獨居生活！

書名：《一個人住第九年》

作者： 高木直子

出版社：大田出版

出版日期：2016/06/01

還記得你開始自己住的第一天嗎？從一開始的無所適從到漸漸習慣，到現在你已經與你的「小家」合而為一。

在屬於自己的小空間裡，想哭就哭想笑就笑，你可以唱歌，跳華爾滋，旋轉跳躍我閉著眼！

確實，一個人住的剛開始可能會有點寂寞，但過久了你會發現，一個人住真的......超棒的٩(๑•̀ω•́๑)۶





一個人，也要好好吃飯。

書名：《一個人的餐桌，偶爾還有點心：自煮生活靈感食譜，結合旅行滋味的78道日常料理》

作者： 瀬戸口 SHIORI

出版社：遠流出版

出版日期：2022/05/26



完全不需要顧忌任何人的好食光；想吃辣？我加爆！心情不好？沒有什麼是一箱可樂解決不了！

一個人吃飯就是可以這麼隨心所欲、大肆揮霍！從一日三餐到宵夜下酒菜，滿足每一次的小任性。

為自己下廚與進食，其實也是一種自我檢視。今天就也請好好地款待自己吧！





我一個人在路上

書名：《我一個人走走停停：美好日常的小旅行》

作者： 米果

出版社：大田出版

出版日期：2022/04/01

嘗過一個人旅行的滋味後，你會覺得兩人以上的旅行其實有點擁擠。

一個人旅行，想走就走，想停就停。看到路邊的小狗就拍張照，看到想吃的店就直接進去，不用急著趕路，不把行李箱裝進焦慮，從從容容不強求看見什麼，拍了什麼，買了什麼，無論走到哪裡，都懂得享受一個人走走停停的品味。

就算只是閒晃，只要是一個人，也可以發現另一種風景。

2023年，為自己規劃一場獨自一人的旅行吧！





單身也可以是一件很社會學的事

書名：《單身年代：一個人的生活可以簡單，卻不會孤單》

作者： 伊利亞金・奇斯列夫

出版社：商周出版

出版日期：2019/11/09

歡迎來到「一個人也可以很自在」的時代！

在這裏，你可以盡情享受單身而不會被稱為魯蛇或剩女。

最新研究顯示，已經有越來越多的人開始「選擇單身」，單身人士甚至是全世界成長速度最快速的族群！作者奇斯勒夫發現，單身人士其實比已婚人士更快樂、更不自私，也更容易在生活中獲得幸福感和滿足感。

讀完這本書你可以很自豪地說：「昨日的單身狗，就是今日的潮流！」





●本文推薦自大田出版社出版之《一個人住第九年》《我一個人走走停停：美好日常的小旅行》遠流出版出版之《一個人的餐桌，偶爾還有點心：自煮生活靈感食譜，結合旅行滋味的78道日常料理》商周出版出版之《單身年代：一個人的生活可以簡單，卻不會孤單》