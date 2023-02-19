孩子有話不跟你說？精神分析結合兒科學 深入了解小孩身心

文／黃之盈

「謝謝妳，多爾多醫師！」閱讀完這本書後，好想跟妳說這一句話。

很榮幸我能在第一時間接連拜讀多爾多醫師兩本書籍，這不但拯救和舒緩我的親職焦慮，更藉由當年節目裡信件往返的各種疑難雜症中，看見跨古亙今父母職的焦慮和普同感。從第一本《孩子說「不」，才會去做》到這一本《孩子有話，不跟你說》。

我看見成為父母之後的我們，是第二次的人生形變，除了外觀的改變、身體賀爾蒙的變化、心態上的取捨和更迭，相較於青春期，更是珍貴的第二次蛻變。也許是因為求好心切，我們過度焦慮：也許是想讓孩子擁有更好的對待，常常犧牲自己，卻也茫然失措；也許是在父母職方面渴望被認同，期待伴侶能接手，卻又害怕彼此踩腳不一致，明明想開明地和孩子討論性和身體，卻又害怕孩子因各種好奇，鋌而走險。

這些心情，怎麼越古亙今都這麼相像？

家中有了新生命，不只是「孩子誕生」，而是「夫妻變成父母職」現身。在現今的社會中，無法承認壓力的崩潰爸媽，上下位階失序的親職狀態，專案化管理的親職教養，都為低薪全拋世代的父母，增添了一抹自我要求卻無力抵達的憤慨。多爾多醫師賦能父母們「孩子的問題，其實父母自己就能解決」，爸爸媽媽不要失去信心，透過信件、書寫和聆聽本身就能協助父母紓解壓力，冷靜誠實地思考問題帶來的效應。

書名：《孩子有話，不跟你說》 作者：馮絲瓦茲‧多爾多 出版社：心靈工坊文化 出版時間：2022年12月20日

透過靜默和書寫，我們也許能從問題中了解真實的焦慮，例如孩子說謊怎麼辦、孩子不負責任怎麼辦、孩子不為他人著想怎麼辦、孩子對性好奇怎麼辦等種種問題，重新從問題孩子的角度，看見父母回應的重要性。也許從耍賴孩子身上你會瞧見「無法忍受自己讓孩子不開心的媽媽」，從催魂咒的孩子身上看見「無法忍受自己對孩子提出要求等一下的母親」。透過孩子的反應，再回頭檢視父母可以怎麼回應，就能鬆綁問題。這讓我想起最近的一個體察是，我是一個工作很有效率的人，在我的親職教養中，意外地將效率模式建立在孩子的大小瑣事上而不自覺。記得我的孩子們兩三歲時，有一陣子常常提出要求：「媽媽，我的水杯勒？」、「媽媽我的長褲哩？」我想到東西在哪裡，都會回應：「好，我幫你拿！」但事後孩子卻不斷催促，讓我感到心煩意亂。記得有一次，我實在不耐煩，對著孩子說：「剛剛你提出來的時候，我已經跟你說『好』了」，「我都有記得，你為什麼還要一直講一直講，一直逼我呢？」

直到有一次，「我都已經說好了，你還一直催、一直催，我已經在做了，你為什麼要這樣對我？」當下我講完，突然憶起我母親的身影──我看見她的背影在那邊一直做家事，還是小孩的我跟她說：「陪我玩，媽咪陪我玩嘛！」她跟我說好，卻沒有回頭；我一直講，她就只是繼續做。我不曉得轉過身的那一頭，她有多著急想把所有事情做完再來陪我玩，我只知道在這一頭的我一直等不到做完家事的媽媽，所以一直叨叨念………這一刻，我突然懂了：我的煩，正也是我母親的煩，我回孩子們的話，也正是當年母親跟我說的話，成為母親之後，我們也被過往養育片刻附了身……

我突然發現這句「為什麼要逼我」，正是我母親的不平之鳴，而我和她在進入母職之後的完美主義，對孩子的抱怨中夾雜著愛、憤怒、自我期許等多重的尖叫和難過。這些覺察，讓我的內心有了新的選擇，有些問題反倒因為覺察迎刃而解。就像多爾多醫師所言，我們都有能力陪伴孩子解決問題，甚至是解自己人生的結，也許當你從書中發現這點，就能從「過度焦慮的父母、滿是問題的孩子」的觀點中畢業。而我認為，我在新手父母階段，能被妳的書籍陪伴，是一件多麼幸運的事情哪！

●本文摘自心靈工坊出版之《孩子有話，不跟你說》推薦序。