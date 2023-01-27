網路筆戰吵什麼？歸結發生衝突的心理因素

文／湘萍

想必大家都有和網友吵架的經歷。自網路普及以來，很多人就把旺盛的精力發洩在跟素未謀面的人爭執。即便像我這樣的「衝突孬人」，也曾在群組裡跟別人吵架，吵完後氣不過想要退群，或者氣得對方退群。

這裡說的吵架，不包括那些炒作的網路事件和法律嚴令禁止的網路暴力，只是普通網友間的爭論、鬥嘴。這是一種很特殊的陌生關係衝突。不同於線下的陌生關係，線上的陌生關係更隨意、更缺乏信任，社交成本更低，承擔的責任更少，也更難產生或表達同理心，其所帶來的社交滿足感很容易流失。

這種衝突對改善人際關係的意義不大，對維護自我認知和自我價值卻意義重大。這也是為什麼很多人氣不過就要退群，實際上就是在維護自我認知與自我價值。人們在線上和陌生人吵架，多半是因為無法接受彼此的看法或態度，一定要爭個高下，而非現實利益有所衝突。這其實就是前面說的「維護內心世界的秩序」。

但諷刺的是，即便吵贏了，我們的自我認知合理性與自我價值滿足感也不會因此提升。即便有，也只是片刻的虛假感受。在網路上吵架這件事，沒有任何一方是贏家。

蘋果和柳丁吵，本就是一個笑話

英文裡有一個很有趣的說法：「a comparison of apples and oranges」（直譯為「蘋果和柳丁做比較」），意指把兩個完全不同的東西放在一起，無法進行比較。

既然把蘋果和柳丁比在一起毫無意義，那蘋果和柳丁吵起架來，豈不更滑稽？素不相識的陌生人，因為對某件事的觀點不一而在網路上吵起來，跟蘋果和柳丁為「誰長得更合理」而爭執是同樣的道理。

「蘋果和柳丁」式的吵架，一般有以下幾個特點：

● 雙方都以為自己在捍衛真理，殊不知那只是自以為的真理。

● 雙方以為他們在討論同一件事，其實是站在不同角度自說自話。

● 不管其中一方說了什麼，另一方總能找到新的角度反駁。

無論在網路上還是現實世界中，我們都要避免捲入「蘋果和柳丁」式的爭吵。

網路上的交談，往往被過濾掉很多東西，要嘛是基於錯誤的事實，要嘛經過主觀加工。我常在網路上遇到一些傾訴不幸的人，每當我打算安慰對方的時候，卻發現他的處境沒有他說的那麼糟糕。因為他只提供生活裡的片段，使得我無法對整體有全面性瞭解。

即便能得到更全面的資訊，我和對方也根本不在同一個維度上。大多數時候，在網路上吵架的雙方根本沒想解決問題，甚至根本沒什麼問題要解決，只是彼此「看不順眼」。因「看不順眼」而生的爭吵，只會引發更多「看不順眼」。

讓辯駁適得其反的「逆火效應」

所謂「逆火效應」，就是當你試圖糾正別人的錯誤時，如果資訊和他原本的看法相悖，那麼你非但不可能改變對方，反而會加深他對原有看法的執著。「逆火效應」源自於二○○六年美國密西根大學的布倫丹．尼漢和喬治亞州立大學的傑森．瑞福勒所進行的實驗。實驗中，他們給堅信某一政治立場的受試者看了一些證據；這些證據都是真實的資料，足以證明受試者的立場是錯誤的。這些受試者非但沒有改變自己的觀點，原來的立場反而更加堅定了。

「逆火效應」可以解釋，為什麼人們在網路上試圖向大眾證明自己的觀點時會越描越黑；越是努力證明自己，別人越是不信。最有名的案例，歐巴馬在競選美國總統期間，出生地和美國公民身份遭到質疑。他把出生證明公之於眾後，那些原本不相信他的人更加不相信他了。他們找出各種證據來說明歐巴馬的出生證明是假的，甚至在他就任美國總統後，依舊有很多質疑的聲浪。

核磁共振成像研究表明，我們的觀點和看法受人質疑時，負責推理和邏輯的大腦區域會暫時處於半癱瘓狀態，負責攻擊和戰鬥的大腦區域則會迅速活躍起來。這時候，我們並不在乎真相，因為「推理和邏輯腦」已經下線。在「攻擊和戰鬥腦」的主導下，我們只在乎能否贏得戰爭。

所以，當我們因觀點衝突在網路上與人吵架時，不辯駁還好，越辯只會越發激起對方的戰鬥欲。

一不小心就成為彼此的鏡像

二○二一年五月，加拿大溫哥華的法院大樓內，一名五十多歲的女子持刀衝進等待開庭的房間，對另一名女子連捅數刀，場面十分驚悚。年過半百的女性在法院做出如此瘋狂的舉動，到底是有什麼深仇大恨呢？據瞭解，兩個人在現實生活中並不認識，只是十五年前在移民論壇上彼此看不順眼，進而開啟了一場曠日持久的網路口水戰。這十五年間，兩人從線上對罵，升級到互相詆毀，最終鬧上法庭。法院的最終判決，是兩個人都有過錯，都要給予對方賠償，但這名五十多歲的女人須賠償比對方多五百加幣。此判決沒能讓她們警醒，反而成了衝突升級的導火線。

她們怎麼也沒想到，十五年來一直痛恨的人，恰恰是自己的鏡像，也絲毫沒有意識到，她們活成了自己最討厭的樣子。

這個案例對我們來說是一個重要的提醒：不論我們是粗俗不堪、風度全失，還是罵人不帶髒字；不論我們是被眾人力挺，還是被眾人圍攻，在網路上跟陌生人吵架這件事，很容易把我們變成對方的模樣。

我們用來抨擊對方的話，往往也可以用來形容自己；我們指責對方自以為是，無法接受多樣化觀點，我們又何嘗不是？我們自以為贏得漂亮，卻不知其實輸得可笑。

如何成為線上吵架的贏家

網路流行語「認真你就輸了」常用來勸人把心態放平和，沒必要跟陌生人為了毫無意義的事爭長論短。但我覺得這句話應該改成：「一想到輸贏，就已經輸了。」在網路世界裡，就算吵贏了，又能得到什麼呢？根本沒什麼實際利益。所以，與其做網路口水戰的贏家，不如一開始就遠離戰火。

書名：《真正強大的人，都不怕得罪人：9大工具，化解6大關係難題，從良性衝突中獲益》 作者：湘萍 出版社：三采文化 出版日期：2023年2月3日

對此，我想提供幾個建議。

一、不要做跟蘋果論長短的柳丁。要就當果農，以欣賞的眼光看待所有水果，期盼它們都有自己的成長空間。

二、不要急著證明自己或反駁別人。試著傾聽對方的解釋，你會發現，自己的邏輯也未必正確。

三、要經常「照鏡子」。常常審視自己，千萬別活成討厭的樣子。

如果能做到這三點，我們就可以逃離無意義的爭論，做一個超脫的旁觀者。要把時間花在那些對現實人際關係有益的衝突，做更有意義的事情，而不是在虛擬世界裡爭個不停，以獲得虛幻的滿足感。

●本文摘自三采文化之《真正強大的人，都不怕得罪人：9大工具，化解6大關係難題，從良性衝突中獲益》。