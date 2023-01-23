常見肩部疾病一覽表，你是否也有以下症狀？

文∕卡爾．克諾夫（KARL KNOPF）

一、重複性勞損傷害

重複性勞損傷害（Repetitive Motion Injuries），又名累積性創傷疾病（Cumulative Trauma Disorder），重複使用單邊手臂，會對肌腱、韌帶、滑膜囊和軟骨造成負面影響。

【症狀】

• 側躺時，肩膀、手部或是手臂疼痛。

• 手臂或手指痠麻。

• 手、手臂或手指有刺痛感。

• 肩部和手臂出現慢性疼痛。

【常見病因】

• 重複性進行手舉過頭的動作。

• 手部重複性進行用力的動作。

【診斷】

醫療人員大都會進行一系列加阻或不加阻的運動來評估患者的具體情況。對患者來說，最重要的就是在做檢查時，要具體指出哪個動作會造成不適，不適的程度為何，哪個動作最不舒服等。醫生還會詢問患者疼痛是否為突發性，或者哪個動作會加重痛感。

【治療】

醫生可能會依照患者病痛的嚴重程度來決定治療方式，大致上不離服用藥物、夾板、物理治療、注射或是手術等等。

二、五十肩

五十肩正式的學名為「沾黏性肩關節囊炎」。肩膀可以往許多方向自由轉動，然而疼痛會限制動作，患者就會因為疼痛而減少活動的範圍。反而加深沾黏的問題，肩膀最後就是有如五十肩的英文名稱「冰凍肩」（Frozen Shoulder）般，被凍結住而困難動作。

沾黏的加重，使得患者更難行動，疼痛也會加劇，五十肩的程度便有如滾雪球，因為疼痛而不去活動肩膀，而不活動肩膀又更加重沾黏，開啟了惡性的循環。女生比男性更易出現五十肩，老年人比年輕人更常罹患五十肩，這大都是因為發生損傷或是想要保護肩部而發生的結果。

【症狀】

• 只要一動就感到疼痛。

• 活動範圍縮小。

【常見病因】

發生肩痛時，人們通常會減少使用這個部分以保護肩膀。然而，不動反而加劇發炎和沾黏的程度，讓肩關節囊沾黏在肱骨頭的位置。

【診斷】

就診時，醫生會詢問病史，並進行身體檢查。

【治療】

五十肩的治療，目標會放在擴大活動範圍，並且降低疼痛指數。醫師可能會進行積極性的關節鬆動術、伸展和電療。下面列舉出五十肩的治療方法：

• 肩部伸展。

• 服用消炎藥。

• 溫和熱療。

• 冰敷。

• 物理治療或是徒手療法。

• 注射皮質醇。

• 手術。

圖∕unsplash

三、肌腱炎和滑囊炎

肌腱炎和滑囊炎有密切的關聯，可能單獨出現，也會有同時出現的情況。肌腱炎是肌腱發炎，紅、腫、痛是其發炎症狀。肩膀的肌腱炎，旋轉肌袖和（或）二頭肌腱會發炎，通常是受到附近組織夾擠所引起的。損傷的程度可能從輕微的發炎，到嚴重影響整個旋轉肌袖。當旋轉肌袖開始發炎並且增厚，就可能被困在肩峰下面。肌腱炎通常會伴隨滑囊炎的發生。滑囊就是保護肩部的軟組織。發炎的滑液囊就稱為滑囊炎。

【症狀】

這兩種發炎症狀如下：

• 症狀出現的過程緩慢，疼痛會發生在肩膀上部或是上手臂三分之一處。

• 很難側睡。

• 手臂抬離身體或是舉過頭時會感到疼痛。肱二頭肌的肌腱位置在肩關節前方，幫助身體彎曲手肘或是轉動上手臂。如果肌腱炎發生在肱二頭肌的肌腱，痛感會出現在肩關節的前面或是側面，還可能向下延伸到手肘和前臂。

• 手臂用力向上舉過頭時會感到疼痛。

【常見病因】

當旋轉肌袖和滑囊發炎或是紅腫時，很可能是在肱骨頭和肩峰之間受到壓擠。手臂需要做重複動作，或單純因為身體自然的老化，也可能會刺激和磨損到肌腱、肌肉和其周圍的結構。因為疾病而引起的發炎，例如類風濕性關節炎，可能會導致旋轉肌袖發生肌腱炎和滑囊炎。過度使用到肩膀的運動或是需要經常手舉過頭的工作，也是造成這兩種炎症發生的潛在因素。

【診斷】

醫生在診斷是否罹患肌腱炎和滑囊炎時，會審視患者之前的病史，並且做一些身體檢查。因為X光片無法顯示肌腱或是滑囊，但可以從這個檢查來排除是否有發生骨骼異常或是關節炎的問題。醫生可能會抽取發炎區的液體來確認是否有感染的問題。

【治療】 作者：卡爾．克諾夫（KARL KNOPF）

譯者：賴孟怡

出版社：采實文化

出版日期：2022/09/29

就醫的患者大多是因為肌腱發炎，這樣的炎症治癒率很高。醫生通常會先以減輕疼痛和發炎症狀為治療的第一步驟。請患者休息、冰敷並給予消炎藥物，如阿斯匹靈、萘普生（naproxen）或是布洛芬（ibuprofen，一般商品名為Advil, Motrin和Nuprin）等消炎止痛藥。另外，也會視情況給予超音波治療，這是一種能達到肌肉深層的熱療法，可以改善血液流動。在自行用藥之前，請先諮詢醫師。也請不要為了繼續運動或是工作而服用止痛藥，這樣可能會傷及關節。

建議以輕柔的伸展和力量訓練以逐步改善症狀。醫生可能會先讓患者冰敷，再進行熱敷與搭配溫和的主動運動。若是不見效果，便可能注射皮質類固醇藥物到肩峰下方的部位。雖然類固醇注射是常見的治療方式，也必須謹慎使用，因為這個方法可能會導致肌腱斷裂。若是在六到十二個月後，依舊沒有改善，醫生可能會建議進行關節鏡手術或是外科手術，來修復損傷、緩解施加在肌腱和滑囊上的壓力。

●本文摘自采實文化出版之《給肩痛者的全方位修復指南：3階段╳100個居家訓練，終結肩膀卡卡不順、五十肩、肌腱炎，恢復肩部活動力》