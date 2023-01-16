為什麼交往前後差很大？竟是它在搞鬼！

文／丹尼爾．利伯曼（Daniel Z. Lieberman）、麥可．隆（Michael E. Long）

多巴胺不太在乎你當下擁有什麼，只在乎你未來還能再拿多少。如果你住在橋下，多巴胺會叫你去搞一座帳篷；如果你住在帳篷裡，多巴胺會叫你去買棟房子；如果你住在全球最貴的豪宅，多巴胺會叫你去月亮上蓋城堡。大腦裡的多巴胺迴路根本不知道什麼叫「好」，也不在乎什麼叫「夠」，它唯一會做的事，就是讓剛遇見的全新未來在你眼中耀眼奪目，遮蔽你當下擁有的完美幸福。對多巴胺而言，沒有最多，只有更多。

多巴胺是愛情火花的源泉，是天雷地火的爆點之一。但要在火花引爆之後維繫愛情，愛的本質就必須改變。因為之後的愛情不再來自單一的多巴胺，而是來自一整組化學交響樂；而且多巴胺其實並不是「快樂分子」，而是「期望分子」。要真正享受當下，要從未來進入現在，我們大腦就必須習慣多巴胺的離開，轉而跟血清素（serotonin）、催產素、腦內啡（endorphins，大腦自己分泌的嗎啡類物質），以及一系列的內源性大麻素（endocannabinoids，大腦自己分泌的大麻類物質）好好相處。這些分子就是很多人可能都聽過的「當下分子」（Here and Now molecules, H&Ns），多巴胺讓期待變得刺激，而當下分子則讓我們享受手中擁有的體驗與快樂。其中一種內源性大麻素的名字anandamide甚至就來自梵語的「阿難陀」，意思是喜悅、極樂、欣喜。

照人類學家海倫．費雪的說法，初期的愛情，或者說激情，都只能維持十二至十八個月。在那之後能夠繼續相處的，都發展出了另一種「伴侶之愛」（companionate love）。這種愛情來自此時此刻的體驗，它背後的化學分子就是「當下分子」，這些分子讓我們因為跟相愛的人在一起，而感到幸福。

「伴侶之愛」不是人類的專利，那些終身相守的動物也有一樣的現象。這些動物的共同特徵，就是會共同築巢、共同防禦領地。牠們會彼此餵食、互相梳毛、共同育幼。最重要的是，這些動物一旦分開就會陷入焦慮，恨不得每秒都黏在一起。人類也是這樣，我們會照顧小孩、守護家園，而且會因為與另一半的生命緊密交織而深深滿足。

當愛情進入第二階段，「當下分子」就控制了局面，並且抑制了多巴胺。因為多巴胺會在我們的腦海中描繪一幅美好未來，讓我們奮不顧身地爭取。而要爭取未來，要開展一段新關係，勢必就得不滿於現況。但「當下分子」主導的「伴侶之愛」完全相反，至少它在伴侶關係上會讓我們深深滿足於當下的現況，拒絕任何改變。所以雖然多巴胺迴路和「當下分子」迴路可以同時運作，但其實經常彼此拮抗。「當下分子」迴路一旦啟動，我們就會想去體驗身邊的真實生活，抑制多巴胺的作用；反之，多巴胺迴路一旦啟動，我們就會想去探索未來，抑制當下分子的功能。

實驗結果也確實如此。科學家發現，熱戀者血液細胞中的血清素受器濃度比「健康」的人更低，表示血清素這種「當下分子」的力量正在減少。

要拒絕新伴侶，拒絕多巴胺的興奮與激情確實很難，但能夠做到這點才能成熟，也才能邁向長遠的幸福。這樣說吧，假設你是一個多巴胺主導的人，為了去羅馬度假，花了好幾週仔細安排行程，把你聽過的每個博物館與重要景點都列了上去。但當計畫實現了，終於親眼看到米開朗基羅的真跡，你卻無心欣賞，滿腦子只想著下一站要怎麼去事先訂好的餐廳。你知道眼前的東西是史上最美麗的藝術品，但你滿腦子多巴胺，只想著規畫與未來，看不到當下的現在。愛情也是一樣，最初的激情來自多巴胺，讓我們興奮、好奇、情人眼裡出西施、不斷設想彼此的未來；但在那之後，我們就會發現理想跟現實之間有巨大落差，然後進入伴侶之愛，把自己交給「當下分子」，平靜地享受身邊的各種體驗與心情。

來自多巴胺的浪漫愛情，就像一次緊張刺激的雲霄飛車，但它稍縱即逝，必須換成另外一群化學物質才能轉向伴侶之愛。多巴胺讓我們執著於追求，催產素和血管加壓素（vasopressin）則讓我們走入長期關係，女性體內較活躍的是催產素，男性則是血管加壓素。

科學家在實驗室中，用好幾種動物來研究神經傳導物質的作用。例如雌性草原田鼠（prairie vole）的腦中一旦注入催產素，就會和附近看到的任何雄鼠進入穩定的長期關係。雄性草原田鼠也是，一旦獲得大量分泌血管加壓素的基因，就會放下原本濫交的天性，只跟一隻雌鼠交配，無視身邊的其他雌鼠。看來血管加壓素就像某種「好老公激素」。多巴胺的功能則剛好相反，擁有大量分泌多巴胺基因的人，性伴侶人數最多，第一次性行為的年齡也最低。

書名：《欲望分子多巴胺：帶來墮落與貪婪、同時激發創意和衝動的賀爾蒙，如何支配人類的情緒、行為及命運》

作者：丹尼爾．利伯曼（Daniel Z. Lieberman）、麥可．隆（Michael E. Long）

出版社：臉譜出版

出版時間：2023年1月3日

由於大部分的長期伴侶，都已經從多巴胺式的激情轉為「當下分子」式的愛情，他們的做愛頻率較低。這還滿合理的，因為催產素和血管加壓素會抑制睪固酮（testosterone）分泌。同樣地，睪固酮也會抑制催產素和血管加壓素的分泌，也許就是因為這樣，血中睪固酮濃度本來就比較高的男性，通常更少結婚。此外，單身男性的睪固酮濃度高於已婚男性；而且男性的婚姻一旦開始動盪，血管加壓素的濃度就會下降，睪固酮濃度上升。

所以人類到底需不需要長期的伴侶關係？很多證據導出的答案都是肯定的。周旋在好幾位性伴侶之間的生活似乎很誘人，但大部分人最後還是會定下來。聯合國的一項調查顯示，九○％以上的男性和女性都在四十九歲之前結婚。即使沒有伴侶之愛，我們當然也能活下去；但大部分的人都會花費多年的時間精力，尋找一段能夠長相廝守的關係。而「當下分子」就是維繫感情的關鍵，它讓我們能夠好好享受眼前五感帶來的滿足，不再永無饜足地追求更多。

●本文摘自臉譜出版之新書《欲望分子多巴胺：帶來墮落與貪婪、同時激發創意和衝動的賀爾蒙，如何支配人類的情緒、行為及命運》。