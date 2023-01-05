日本最傳奇街娼「橫濱瑪麗」 戰後受騙成慰安婦的滄桑人生

文／中村高寬

瑪麗小姐是誰？

「那位瑪麗小姐曾來過你們店裡，對嗎？」

「⋯⋯」

「我是從柳屋的老闆娘那裡聽來的，聽說瑪麗小姐來過。」

我透過鏡子觀察著她的表情。

「是啊，她以前來過。」

「聽說是柳屋老闆娘介紹瑪麗小姐來這裡的。」

「⋯⋯」

「這是我聽到的說法。」

「哦，是這樣啊。」

看來湯田對這個話題沒什麼興趣。難道是不願提及瑪麗小姐？我向她做了簡單的自我介紹，並對她說了我收集瑪麗小姐資料的來龍去脈。就這樣，一直到剪完頭髮，我盡其所能地向她發問。

「她不見了，是幾年前的事吧？」

「⋯⋯」

「她有多久沒來店裡了？」

「大概有七、八年了吧。」

八年前的話，應該是一九九○年左右。瑪麗小姐消失是一九九五年的事。如此說來，中間五年的空白期。

「她是換了別家美容院嗎？」

「不，應該也不是。」湯田禁不住低聲嘟囔了一句，又陷入沉默。也許我不小心問到了什麼難言之隱。我沒有再追根究柢。那一天就這樣結束了。

人們口中的「瑪麗小姐」。即使在橫濱，隨著地域或世代之不同，也出現各種稱呼。（森日出夫攝影）｜圖片出處：麥田出版《橫濱瑪麗》

之後，為了瞭解瑪麗小姐的故事，我再度登門造訪。店門口掛出了本日公休的木牌。「露娜」每週公休一日。

湯田辰，生於昭和二十二年。二十一歲來到東京，起初在銀座的山野愛子美容院工作。八年後，亦即昭和五十一年，她在伊勢佐木町開起了「露娜美容院」，兩年後，瑪麗小姐開始光顧。湯田生長在鹿兒島縣川內市，據她說，她對瑪麗小姐的存在原本一無所知。

書名：《橫濱瑪麗》 作者：中村高寬 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年01月05日

「第一次見到瑪麗小姐，看她滿頭金髮，臉塗得雪白，我還尋思著也許她是要登臺演出呢。

於是我搭訕了一句：『您等一下有什麼表演嗎？』她『欸』了一聲，感覺對我的問話非常驚訝。」

「她多久來一次店裡？」

「大約一個星期一次吧。」

「有什麼具體要求嗎？」

「她幾乎讓我一手包辦。就是要我幫她把頭髮往內梳。」

一般而言，她並不修剪頭髮，而是要湯田為她梳理造型。為了保持金髮，她染髮的次數很頻繁，導致髮質粗糙，髮絲斷裂得厲害。此外，通常不怎麼說話的瑪麗小姐，一進美容院裡便多話起來。

「她喜歡聊天皇陛下的事。也會聊到皇后陛下。她說過想去皇居參加一般參賀，還問我該如何才能進到皇居裡。」

「還有其他故事嗎？」

「迪士尼樂園開幕時，她問我：『灰姑娘城堡裡真的有仙度瑞拉公主嗎？』我跟她說：『那是童話，她不在東京迪士尼樂園啊』。但後來，她好像自己去了，回來還送了我伴手禮。你看，那裡的那只米老鼠托盤就是她的。」

在東京迪士尼樂園，仙度瑞拉和瑪麗小姐兩人的夢幻競演，竟然在某一刻成了現實。

瑪麗小姐喜歡節慶祭典。這是她在「神奈川慶典50 選」中榜上有名的「三之宮」｜圖片出處：麥田出版《橫濱瑪麗》

可是瑪麗小姐與湯田的關係很快便告終了。起因是一九八七年發生的愛滋風波。當時，厚生省公布了日本愛滋感染者的數字：包括日本的外國人在內一共有九百八十六人。翌年的一九九八年，愛滋監控委員會宣布發現一名性工作者罹患愛滋，但只提到這位性工作者「是在關東地區活動的女性，從事過色情服務」，並未公開當事人姓名、年齡、地區，以及服務店家。如此有限的資訊，竟衍生出一種毫無根據的「性工作者等於愛滋」的偏見。於是，以娼妓為業的瑪麗小姐也因衛生安全的理由，而成為眾矢之的。

「結果，因為愛滋的話題鬧得沸沸揚揚，一些客人開始議論，說什麼『要是瑪麗小姐來這裡，那我就再也不來了』。所以儘管我認為『這跟瑪麗小姐沒什麼關係』，可是一般人並不那麼想⋯⋯我做了很殘忍的事，即使很對不起瑪麗小姐，也只好拒絕她了。」

「您要求她不要再來店裡了？」

「是的。」

「當時瑪麗小姐聽了怎麼說？」

「她看來非常遺憾，表情像是在問『這樣嗎？無論如何都不行了，是嗎？』的感覺。」

那是一九九○年的事了。在一九九五年瑪麗小姐消失之前，這五年的空白中，因為無端的歧視，瑪麗小姐失去了她經常光顧的美容院。這個時代與這個城市的居民，驅趕了瑪麗小姐。

瑪麗小姐在有鄰favori 裡的化粧室洗臉檯前。（森日出夫攝影）｜圖片出處：麥田出版《橫濱瑪麗》

「後來，您在街上還見過瑪麗小姐嗎？」

「見過幾次，看來頭髮都沒有梳理。」

「當時，您有向她打招呼嗎？」

「沒有。我覺得她也不希望我跟她打招呼吧。」

柳屋，還有露娜美容院。那些和瑪麗小姐有關，並將瑪麗小姐視為平等人類的人們。從他們的話裡，我窺見了另一位不同於流言與傳聞、報紙或書籍中並沒有記錄的瑪麗小姐。

瑪麗小姐女士坐的長椅已經撤掉了，原件現存於藝術寶飾店。（森日出夫攝影）｜圖片出處：麥田出版《橫濱瑪麗》

●本文摘自麥田出版之新書《橫濱瑪麗：日本最傳奇街娼的崛起與沒落，獨自背負戰後代價的女性身影，一段不為人知的橫濱滄桑史》。