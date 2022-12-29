國際知名音樂家坂本龍一 如何開啟他的「電影配樂」之路?

大島導演來電

大島渚導演要開拍《俘虜》的事情，我先前已經聽到許多傳聞，例如北野武好像會參與演出，大衛．鮑伊也在演員陣容裡。過了一段時間，大島導演有天打了通電話給我，於是我們就安排見面。

第一次見到大島導演是在我的辦公室，我至今依然記得他當時來訪的情景。從位於二樓的辦公室往窗外望去，我看到大島導演將劇本夾在腋下，一個人快步走了過來。我興奮極了，直喊著：「來了，來了！」我在高中和大學時，幾乎看遍大島導演的作品，他是我崇拜的偶像，因此我有些緊張。

大島導演開口邀請我：「請你參加演出。」然而，我不是直接回答「好」，反而是說：「配樂也請讓我來做。」

也就是說，如果要我演出的話，就讓我負責配樂。我當然沒有事先想好這種提議。真要說起來，我沒做過電影配樂，也不曾想過要做。所以，這句話感覺就像是隨口說出當下浮現的想法，結果大島導演立刻就答應。我當然高興極了，不過自己既沒當過演員，電影配樂也是首度嘗試的外行人，竟敢這麼亂來地要求同時接下這兩個工作，而大島導演居然立刻同意，讓我覺得他真是有魄力啊。

雖然沒有電影配樂的製作經驗，不過我有自信，自己一定能夠做好。這大概就是初生之犢不畏虎吧。然而，拍完電影、回到日本，開始要創作配樂時，我就覺得慌了，不知該如何下手。對於電影配樂，我根本是一無所知，也沒有特別去思考過。

因此，我找上拍片結識的製片好友傑瑞米．湯瑪斯，向他請教：「如果要你舉出一部值得參考的電影，你會回答哪一部？」傑瑞米給我的答案是《大國民》，於是我立刻買了這部電影的錄影帶來看。

這部電影讓我獲得參考的部分，不是其中的編曲方式或旋律，而是要在哪些地方配上音樂，或是配樂該在什麼時候淡出，也就是配樂與影像間的純粹關係。當時，我自己找到的答案很簡單，大概就是在影像張力不足的地方，就要加入配樂。這個答案一點也不神祕。

由於是電影工作，所以採用的電影配樂，最終還是得由導演決定。我事先列了一張表，寫好要在哪些部分運用配樂，而大島導演也帶來自己列的表。相互對照下，我們二人的想法大概有百分之九十九一致，我的自信心因此膨脹到了極點，覺得電影配樂不過是這樣而已，專家的看法不也和我沒什麼兩樣。我還真的是得意忘形。

在坎城的相遇

電影《俘虜》於一九八三年入圍坎城影展，於是我在同年五月前往坎城，也因此遇見了貝托魯奇導演。

貝托魯奇導演透露了許多關於自己要拍的電影的事，例如「我想拍一部中國最後一位皇帝的電影」、「和中國政府交涉實在是很累人」等等。由於我一直是他的影迷，因此覺得好幸運；我想自己在聽他說話時，眼睛大概都亮起來了吧。

我當時心想，一定要和這麼有魅力的人共事。除了與大島導演合作外，我也希望與貝托魯奇一起工作。再怎麼說，我也是個很貪心的年輕人。然而，我完全沒想過會幫他的電影配樂，事實上，他也根本不曾提過要請我製作配樂。

這段時期，我完全還沒想過將來也要從事電影配樂的工作。基本上，我是一個只考慮眼前事情的人；而且加入YMO後、意識到要把音樂當作一輩子的工作，說起來也不過是這二、三年的事。

然而，現在回想起來，是因為參加《俘虜》的演出，才使我有機會在坎城遇見貝托魯奇導演，而透過這一連串的開展，「電影配樂」也成為我日後工作的另一個重要主線。

雖然影展本身的堂皇華麗讓我留下了印象，不過坎城令我印象最深刻的一點是，影展舉辦期間與影展結束後的落差。由於有些私事，影展結束的隔天，我仍然留在坎城，恰巧看到坎城街上非常冷清的一面。無論是走在紅地毯上的全球各地名流，或是到此買賣交易企畫案的業界人士，全都隨著影展落幕而消失。看著空無一人的海灘，我心想，變化怎麼會這麼大？一個晚上的時間，這裡就變回寂靜又有些蕭條的海濱城市。

離開坎城後，我去了畢卡索晚年定居的昂蒂布，也走訪了尼斯（Nice）。我非常喜歡的電影《狂人皮耶洛》 裡，安娜．卡莉娜（Anna Karina）與楊波．貝蒙（Jean-Paul Bellmondo）在片中曾一路搭便車到地中海旅行，我覺得眼前的風景剛好與電影的畫面很相似。而且，我在十幾歲時一度以為自己是法國人，是德布西投胎轉世，因此也想像著德布西和我一樣看過這片景色。

我記得自己當時一邊想著這些事情，一邊聽著史提夫．萊許的音樂，或是出神地望著地中海。我曾經希望有一天能搬到昂蒂布住看看，不過現在那裡車輛似乎變多了，景色也完全不同。

●本文摘自麥田出版之坂本龍一第一部正式自傳《音樂使人自由（暢銷經典版）》。