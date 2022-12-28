2022年最紅的一隻蛤蟆 揭開心理諮商的神秘面紗

文／三采文化

2022年在疫情威脅、社會動盪的不確定氛圍下，大眾轉為關注、探索自己心靈，一隻可愛的蛤蟆就這樣映入眼簾，《蛤蟆先生去看心理師》演繹了心理諮商過程，展現療癒與改變發生，一舉登上了博客來、誠品等通路年度新書暢銷第二名、金石堂年度十大影響力好書，其故事原型——英國百年經典文學名著《柳林風聲》（或名：《柳林中的風聲》，The Wind in the Willows），長久以來獲得名人如美國老羅斯福總統、J.K.羅琳的喜愛，2023年蛤蟆與他的動物朋友們持續展現療癒之力，期待讀者藉由閱讀傾聽內心之聲。

社群IG上已有超過500篇分享《蛤蟆先生去看心理師》（圖／三采文化提供）

《蛤蟆先生去看心理師》已在全球長銷20年，繁體中文版熱銷破80,000冊，三采文化將角色以插畫重新呈現，封面苦情癱軟在沙發上的蛤蟆，讓人好奇他的遭遇。作者英國知名心理學研究者羅伯‧狄保德，將心理治療過程運用在動物主角們身上：主角蛤蟆先生因為憂鬱症而離群索居，好友河鼠、鼴鼠和老獾大力慫恿他去找心理諮商師蒼鷺，過程中蛤蟆先生學會分析自己的感覺，發展情緒智商。陳志恆諮商心理師特別推薦這本書給正考慮去找心理師談談，但又充滿擔心、恐懼或疑惑的人閱讀；不少讀者在評價中回饋，在閱讀過程中，也跟著蒼鷺與蛤蟆，重新認識了自己。

從經典角色中 看見心靈對話

迎接2023年到來，三采文化也重新打造《蛤蟆先生去看心理師》故事原型《柳林風聲》，這本被譽為「英國散文作品典範」的百年經典之作，作者肯尼斯．葛拉罕以細膩文筆撰寫在河岸、樹林間的動物之間友誼、田園風光，展現了更多蛤蟆與另外三位朋友的性格與生活經驗，包含蛤蟆陷入低潮前的遭遇，妙趣橫生的情節中，蘊含著種種人生哲理，讓美國老羅斯福總統連讀三遍，J.K.羅琳以老獾作為《哈利‧波特》赫夫帕夫學院院徽原型。

《柳林風聲》展現了更多蛤蟆與另外三位朋友的性格與生活（圖／三采文化提供）

為了讓讀者一次飽覽這兩本經典仍可照撫現代心靈之作，隨著《柳林風聲》出版，也推出了「｛柳林經典 傾聽內心｝柳林風聲＋蛤蟆先生去看心理師」雙書組合，獨家附贈了推薦人陳志恆諮商心理師撰寫「角色問候卡」，這些動物們如同社會上形形色色的人，也猶如一個人內心中同時存在不同的聲音，彼此消長抗辯，透過卡片對話，期望給從這些角色中看見自我身影者，一些正向前進的力量。

《柳林風聲》、｛柳林經典 傾聽內心｝雙書組合即將在12月23日網路預購，12月30日出版，期待讀者們都可以跟著蛤蟆與其他柳林動物們，進行一趟閱讀探索之旅。

圖／三采文化提供

●本文推薦書由三采文化出版之《蛤蟆先生去看心理師（暢銷300萬冊！英國心理諮商經典）》及《柳林風聲》。