總是擔心小孩受傷？哈佛心理學博士：不要剝奪孩子學習應對困難的機會

文／塔爾．班夏哈

讓我跟你分享一個跟上面的想法有關的經歷，這個經歷讓我直到現在還印象鮮明。在我的大兒子大衛三歲的時候，他那時最喜歡的玩具是一個小小的超人娃娃。他可以整天都在玩這個娃娃，然後在睡覺前把它放在枕頭上。我們住在一棟公寓大樓的十樓，有一天，我和我的妻子把大衛從托兒所接回家。

我們進了電梯，我和我的妻子正在談話，而大衛正在和小小超人交談。當電梯到達我們的樓層，門開了，我們走出電梯時，大衛卻不小心讓超人掉下去了。顯然這個超人並不會飛，小小超人直接掉進了門之間的狹窄縫隙中，並一路順著電梯的天井下墜，不見了。即使我們身為爸媽，也無法讓他回來。

大衛開始嚎啕大哭，我們擁抱大衛並安撫他，正當我要張嘴說些什麼時，一如往常地被我的妻子打斷阻止。之後我們進到屋裡，大衛跑進他的房間裡繼續哭。我當時打算要說的是：「大衛，別擔心。我們會再為你買一個超人娃娃，我們可以為你買一百個超人娃娃！」我對我的妻子說：「妳為什麼要阻止我？然後在這裡聽我們的兒子哭！」她對我說：「塔爾，不要剝奪大衛學習應對困難的機會。」

不要剝奪小孩學習應對困難的機會──這是我學到的最重要的育兒課題之一。她絕對是正確的：這就是兒童（和成人）學習復原韌性、足智多謀以及創造力的方式。這就是孩子們學習靈活性的方式，或者更準確地說，這是孩子學習流動性的機會。老子的《道德經》談到「上善若水」有很多原因，其中之一是因為水是一直在流動的。老子寫道：「柔弱勝剛強」。

如果我們把我們的健身器材的設定調到最輕鬆的位置上，讓機器只產生一點點阻力或是根本沒有阻力，這會使得鍛鍊變得很輕鬆，但是我們卻不會變得更強壯。我們無法因此鍛鍊出反脆弱性。而另一方面，如果我們操練過度，我們可能會受到輕傷或是重傷。

但是，如果我們採取間歇性地強度操練，加上適度的修復期，我們就會變得更強壯。生活也是如此，身為父母，許多人都急於拯救我們的孩子。歷史上最偉大的教育家之一瑪麗亞．蒙特梭利（Maria Montessori）在她的教學中強調，我們不應該替孩子做他或她可以為自己做的事。

當然，這裡的意思不是不要替年幼的孩子做任何事；當他們不能自己處理某件事時，父母應該在他們身邊。但是，我們應該盡可能減少我們所提供的幫助，而讓他們想辦法幫助自己。 書名：《更快樂的選擇》 作者： 塔爾．班夏哈 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月2日

克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）教授對哈佛商學院即將畢業的學生發表談話時，分享了這番臨別贈言：「您的孩子將面臨的挑戰具有重要的意義，這些挑戰幫助他們磨練與發展他們一生成功所需的能力。應付難對付的老師、承受在運動競賽中失利，學習在學校裡團結合作，以利自己在小團體組成的複雜社會結構中，找到生存的方向──所有這些都成為經驗學院的課程。」

現在，我們還要把如何因應遠距教學、保持社交距離以及取消期待已久的活動等，增加到學習清單中。孩子們從挑戰中學習，如果他們能夠盡早獲得克服困難的經驗，他們在處理問題時會更得心應手，長大後也可以成為他人的榜樣。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《更快樂的選擇》。