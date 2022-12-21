化解負能量 學習「這樣做」迎來愛情、人際、健康看漲運勢！

文／紫嚴導師

化排斥為欣賞，預設嶄新未來

人，討厭被別人比較，卻經常不自覺地拿自己與他人相較。對於從小被比較到大的我們，愛比較的心態似乎早已烙印在腦海裡，暗自介意著手足之間父母比較疼愛誰，與同學之間誰的課業更優秀、誰的學校更頂尖；出社會後逢年過節與親友相聚，總是比較誰的公司年薪高、福利好，誰的伴侶家世顯赫，誰的房子富麗堂皇，誰的身材、容貌維持得最好。回頭盤點自己，贏不了也爭不過，他人就像是一面照妖鏡，從外貌、能力、財富、關係、職位、年薪、學歷，毫不留情地讓我們看盡自己的缺點，已分不清是羨慕或是嫉妒，內心快被滿溢而出的無力感與挫敗感給淹沒。

比較，確實可以幫助我們獲得對於所處環境及遭遇人事物的合理評估，也是一種面對生存、權衡利弊的判斷依據，讓我們對生活有更精準的掌握，清楚自己所在的位置。但過度追求勝過他人所帶來的優越感與滿足感，進而排斥某些人、排斥某些事、排斥某些發生，反而容易掉入比較心態的陷阱中，進退兩難無法自拔。

夜深人靜的夜晚，手邊工作告一段落，我起身走動伸展筋骨，發現下班已久的助理辦公室電腦螢幕還亮著，正打算幫忙關機，把滑鼠指標移向關機符號時，螢幕上顯示密密麻麻未讀的官方LINE@訊息中，某個藝術風格大頭貼、名稱為Selina的訊息預覽顯示：「我該怎麼辦？」於是我將原本準備關機的滑鼠指標轉向開啟這則訊息，看到對方傳來的內容是：

Selina：「心情低落持續了半年多，白天活得疲累，夜晚又飽受失眠折磨，覺得人生沒有任何希望，不曉得活著的目標與意義。」

Selina：「工作對我而言只是勉強打起精神去做，直到最近感覺已經沒有力氣再硬撐下去。朋友對我來說更是沉重的包袱，毫無意義的社交浪費太多時間，於是我解除不少FB、IG的朋友，設法讓自己重新振作。」

Selina：「真的很討厭自己，非常討厭！」

Selina：「旁人生活裡有白天和夜晚的交替，對我來說卻根本沒有分別，因為全是灰黑色的夜晚。」

Selina：「覺得活著好累！」

Selina：「我該怎麼辦？」

我代替助理回應：「妳還好嗎？」

Selina很快回覆說：「這麼晚小編還在加班？」

我：「妳也還未就寢。」

Selina：「我在黑夜裡躺在床上睜大了眼睛，伴隨著寂寞無法入眠，經歷著失眠患者的苦。」

我：「瀏覽完先前的敘述，想必妳很沮喪，但我想提問一個問題。」

Selina：「好的。」

我：「半夜，突然想上廁所，來到漆黑的廁所妳會開燈？」

Selina：「當然開燈！否則濕滑的浴室地板很容易滑倒。」

我：「如果妳居住的地方沒有電燈、手電筒，生活在完全漆黑的房子裡兩個月，接下來可能會發生什麼事？」

Selina：「被家具絆倒撞得鼻青臉腫，不出一個月或許就骨折住院了。」

我：「除了不方便、容易絆倒，在心理層面會發生什麼事呢？」

Selina：「不用五天的時間，應該就足以讓我的精神徹底崩潰。」

我：「思想好比一個人，低潮好比黑暗的屋子；當思想在漆黑的屋子裡待久了，勢必磕磕絆絆，感到疲累、挫敗、討厭自己，失去生活的目標與動力。」

Selina：「我該怎麼辦？」

我：「打開電燈。」

Selina：「雖然目前房間是亮的，但腦袋裡電燈的開關我卻找不到。」

我：「靜下心，然後看清楚自己的想法。『平靜』結合『觀察』是思想的光源。靜靜地觀察卻不給予念頭施加任何力量，讓它們來去自由。」

Selina過了好一陣子後回應：「我平靜下來觀察到混亂的思緒，可是討厭自己的念頭卻去除不掉。」

我：「妳只是接觸到了自己的情緒，而這些情緒則是反映出某個人生習題。就好比手疼，疼痛只是反映發炎的部位，與其糾結疼痛，不如找出引起發炎的主因。」

Selina：「我找不到討厭自己的主因。」

我：「太聚焦情緒、渲染情緒，當然見不到引發的主因。」

Selina：「可以透露一點點？」

我：「愈跟他人比較，愈容易排斥他人又討厭自己。」

Selina：「我身邊有很多優秀的朋友，在職場上各個都比我風光，追求者更是不乏高富帥，其中最有成就的一位是我閨蜜。一年多前她創業有成，登上人生頂峰，自從那時候起，我刻意不跟她聯繫，臉書設定取消追蹤，減少出遊聚會接觸的頻率，因為每回看到那些光鮮亮麗了不起的成就，就讓我感到如坐針氈，相比之下更顯露出我有多平凡、多普通。這份友誼讓我愈來愈討厭自己，愈來愈不想接觸朋友。」

我：「每個人的外在行為全都是內心思想的呈現。有些讓我們相處愉快的人，反映出我們喜歡且接受內心的某個自我面向，而某些我們不喜歡的人，恰好反映出我們不接受內心的某部分自我。」

Selina：「聽小編這麼說來，我試圖逃避的不是閨蜜，而是迴避不喜歡自己的感受嗎？」

我：「沒錯！」

Selina拖了好一陣子後才回應：「她讓我感到自己太平凡、太普通。我總是迴避嫉妒情緒，只要感覺不舒服，就使出渾身解數能躲就躲。如小編所說，這些行為全是內心思想的呈現，只是我不想承認而已。」

我：「承認自己的問題確實需要極大勇氣，但通常這會是重新蛻變的起點。」

Selina：「我不知道自己為何變成這麼不堪。」

我：「愈和他人較量、比較，愈覺得自己一文不值；愈自我排斥、愈討厭自己，愈容不下別人的好。內心的空缺愈大，愈丟失思想的光源因而走向了灰暗。面對嫉妒情緒，讓我們看到了隱藏的自己。」

我：「安排在生命裡出現的人，存在冥冥中的注定與緣分。不去排斥我們得不到的，而是給予欣賞和祝福，在真誠心念中將同樣獲得跟對方一樣的喜悅，甚至對未來預定了嶄新的可能。」

Selina：「排斥讓我失去，欣賞讓我擁有。」

Selina：「我用平靜結合觀察發現，我排斥他人的部分，就是排斥自己缺乏的部分。」

我：「觀察得非常好！排斥，讓妳當下失去了快樂，相對也阻擋了未來；欣賞，讓妳當下得到了喜悅，相對也創造了未來。」

Selina：「我願意從排斥轉化成欣賞，可是心底還是卡卡的。」

我：「勇敢承認我們正排斥著他人。現在開始重新帶著欣賞的眼光，欣賞自己的獨特，同樣欣賞他人身上的美好。願意『欣賞』自己、好好地『愛』自己、好好地『善待』自己，不安的情緒便會全數消失。」

Selina過了好一陣子才回應：「似乎不卡了，心情舒暢多了。」

我：「欣賞他人、認同他人，內心將擁有力量，才能以閒適的姿態去面對生命。愈是在獨處的環境裡，愈能夠發現，我們是一個很需要愛的人，或是一個有能力帶給別人愛的人。讓自己成為什麼，而不是排斥什麼。」

Selina：「深信自己有能力帶給他人愛與溫暖。」

我：「非常好，目前或許感到身心舒暢，但仍然有待妳持續練習。就像土壤裡播下了玫瑰的種子，還需要主人每日澆水勤加照料，來日才能綻放出美艷的花海。」

Selina：「明白！感謝小編大人熬夜加班，解除我長達半年來的困惑。」

我：「對自己好好的，對他人好好的，讓你、我、他都能一樣好。」

一個多月後，Selina傳來訊息：「報告小編，您的方法太絕妙，我終於從噩夢中清醒，擺脫失眠和離群索居的困擾，完全重獲新生，簡直太棒了！」

Selina：「排斥別人、愛比較、嫉妒的情緒一再提醒我，當時並沒有走在自己嚮往的道路上，反而愈走愈看到自己的不堪，愈走愈感受到世間的醜陋與險惡，走得愈遠心態愈偏激，讓我耗盡更大的力氣才拾回自己。」

書名：《你要好好的》 作者：紫嚴導師 出版社：創意市集 出版時間：2022年11月24日

好好的小叮嚀：欣賞你我的不同，生命因「愛」而完美

一旦內心匱乏，就容易去苛求這個世界，讓比較、嫉妒無所不在。為了迎合社會期待，我們總活在「好還要更好」的追逐與較量裡，有些人透過比較證明自己優於他人、擁有的多一點，藉此突顯自己的存在價值；也有些人愈比較愈讓自己感覺到不足，因為，永遠有比我們更優秀的人。拿比自己更好的人做比較，反覆看到自己的「不足」，只會愈來愈覺得自己是多麼平凡、多麼普通又多麼不堪，低人一等的感受油然而生，造成莫大的心理壓力。比較本身並沒有好壞對錯，具備自信的人可藉此衡量並且提升自我層次，但內心匱乏的人反而容易脫離客觀的比較，陷入挫折、嫉妒、厭惡、排斥的情緒裡無法自拔。

然而，任何負面情緒與挫折感都只是扮演一個「吹哨者」的角色，提醒我們轉向內心探尋累世的習題，它的到來是為了指引我們問題的方向，並非是要毀滅你、擺布你，因此並沒有必要企圖去消滅它。

能良性競爭的人，證明了自己「有能力」；愛嫉妒的人，彰顯了自己「無能為力」。

其實，我們毋須妄自菲薄，每個生命都存在不同的獨特之處，每個生命卻也存在唯一的共同點，就是沒有一個生命是完美的。

你可以帶著欣賞的眼光，欣賞自己的獨特，同樣欣賞他人身上的美好。當你擁有足夠的熱情，就能帶給他人溫暖；當你擁有了足夠的「愛」，便不存在優劣、高低、好壞的分別；當你活在愛裡，便可以祝福他人，包容他人，欣賞他人。雖然沒有人是完美的，但活在愛中的你會向內探尋到自己本身就是「完好」的，毫無缺陷的完好，散發著獨特光芒，即使外面的世界再黑暗或陰霾密布，你的心仍然可以恆久明亮，充滿著陽光，洋溢著希望。

在各種人情關係裡，因你我的不同而完美：在愛裡，即使我們分別是天空和海洋，雖然不一樣，卻都很耀眼。

●本文摘選自創意市集出版於11月24日出版之新書《你要好好的》。