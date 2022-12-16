「閱讀前哨站」站長瓦基 跳出線性職涯，為自己創造工作和生活

文／瓦基（莊勝翔）

一邊上班，一邊開始打造夢幻工作

2019年的時候，世界各地的製造業掀起了一波「數位轉型」的風潮（例如台積電、鴻海等），我在公司負責的工作剛好是工廠的軟體系統專案，需要替工廠架設大量的網站和自動化系統。當時已經擔任主管職的我，主要工作就是管理團隊，指派成員去執行專案，我自己幾乎沒有動手實做的機會。我看成員忙著設計新的介面、討論新的功能、研究新的網站和程式技術，內心感到心癢難耐。因此，我突發奇想：「既然我對數位、網路和系統的領域這麼感興趣，何不自己架一個部落格？」

於是，我開始利用下班和假日的時間，學習和架設自己的書評部落格「閱讀前哨站」，在2019年6月正式上架之後，我就把所有的舊文章搬遷過去，改在我的部落格上面寫作。同一個時間，我也成立了Facebook粉專和一份每週寄送的電子報，並且開始把我的讀書心得文章也分享到許多閱讀同好的社團裡面。我以穩定和持續的頻率，每週發表一篇文章，開始吸引愈來愈多的讀者追蹤。接著，有許多讀者告訴我，希望透過聲音的方式聽我說讀書心得，我也鼓起勇氣創立了「下一本讀什麼」Podcast 說書頻道，讓原本的閱讀筆記透過聲音的形式接觸到更多讀者。

我透過大量閱讀（涵蓋書籍、網路文章、教學影片）改善了自己的生活態度和習慣，提升了在公司領導團隊的專業能力，並且將學到的商業模式和社群經營技巧，逐項套用在自己的說書事業上。

2020年12月，我開始經營部落格的一年半後，網站的瀏覽量突破100萬次瀏覽，文章也開始被轉載到《關鍵評論網》、《經理人》與《商業周刊》等媒體網站上。

2021年5月，開始錄製Podcast的八個月後，總收聽量突破100萬次下載，直到現在，成為了最受歡迎和成長最快的說書頻道之一。

自從我重新找到工作和生活的平衡，開始學習怎麼安排自己的優先次序，並持續朝向心中嚮往的工作型態邁進時，最奇妙的事情發生了。我在前公司的工作表現不降反升，自媒體的說書事業持續成長，與女友的關係也增溫甚於以往。

我終於領悟到：這個世界不是只有一種生活和工作的方式。

我變得更重視自由和自己的貢獻，而不是職位和薪資。我變得更關注內心的嚮往，而不是別人的期待。我透過成長的飛輪一直前進：擬定目標、採取行動、實驗試誤、持續改善。漸漸地，原本的斜槓興趣轉變成了一個能夠獲利的商業模式，一個嶄新的副業型態儼然成形。

經過這段旅程，我達成一項始料未及的成就──走出自己的路，打造出自己的夢幻工作。

自主，意味對人生負起全責

接著，我開始認真思考從台積電「離職」這個選項，試圖在工作和生活當中，取得更多的自由和自主。在經過了將近一年漫長的省思，與伴侶和家人的充分溝通，仔細衡量各方條件之後，我終於克服內心的百般掙扎，下定決心。

2021年9月，我在本業和副業之間做出抉擇，我選擇了「鮮少人走過的那條路」，從年薪百萬的科技業離職，投入當一位全職說書人。我終於明白能夠貢獻給世界的獨特價值，而且我運用這個價值，打造出自己心中理想的生活和工作型態。

新的工作型態──我的夢幻工作──給予我高度的自由，讓我擁有充分的使命感，以及不亞於以往的總薪酬。但伴隨而來的，是更嚴苛的自律要求、做出決定的壓力，還有不像以往穩定的收入金流。

以前的我不需要擔心工作的時程，公司會幫我安排好上下班時間。現在的我要對自己的時程負責，保持自律的生活，維繫創作和休息的平衡。

以前的我不需要擔心任務的抉擇，公司會要求我執行哪些任務。現在的我要對自己的抉擇負責，我得自己決定哪些事情重要、哪些合作夥伴值得信賴。

以前的我不需要擔心財務的收支，公司會穩定支付我可觀的薪酬。現在的我要對自己的收支負責，我必須管控自己的開銷，選擇賺哪些錢、不賺哪些錢。 書名：《只工作、不上班的自主人生》 作者：瓦基（莊勝翔） 出版社：天下文化 出版日期：2022年11月30日

現在的我不一定比較輕鬆，但是能做出自由的選擇，就令我感到心滿意足。自主的代價是責任，自主就是一個人對自己負責任的極致展現。如果我們想尋求更多的自主，長期來說最可靠的方法，就是承擔更多責任。對自己的人生負起完全的責任。

願意起身探索、試圖打造夢幻工作的人，就是對自己興趣、專業和嚮往的生活型態，負起完全責任的人。這種負責，是勇敢認識自己的真正渴望，而不是追尋世俗的期望；是透過實際行動去實驗、嘗試、回顧和改善，而不是坐在場邊悶悶不樂；是相信我們可以樂於工作，但不會疲於上班；是邁向自主規劃的人生航道，而不是放任自己隨波逐流。

請抓穩，我們要啟航了。

●本文摘選自天下文化出版之《只工作、不上班的自主人生》，未經同意禁止轉載。