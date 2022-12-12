日本2022年熱議話題！專家視角剖析年度重大事件

文／福澤喬

2022年對日本社會來說，是一個充滿動盪起伏不定的一年。這一年當中，年初俄羅斯發動對烏克蘭的侵略戰爭，日本人才驚覺到原來每天早餐上的日式早餐，除了白米、味噌湯以及玉子燒之外，幾乎都來自國外進口，就連日本大叔們假日最愛做的蕎麥麵原料，也都來自俄羅斯！原來日本的糧食自給率才三成不到，這對於一直以為自己是農業大國的日本人來說，無疑是2022年的深刻一記當頭棒喝。

問題還沒有那麼快結束，當時序進入下半年，日本人發現怎麼日圓像是搭了大怒神一樣，直直往下墜。從年初的 124 日圓兌換 1 美元，掉到現在眼看著快要壓斷 145 日圓的防衛線，過去日圓也不是沒有貶值過，當時日本人對於日圓貶值可以看得很輕鬆，因為當時拉著日本經濟成長的有三輛馬車，汽車產業、電子零組件產業以及入境旅遊業。這三個行業靠著出口幫日本帶進大量外匯收入，日圓貶值有利於出口，也就能維持日本經濟的穩定運轉。但是從2020年開始的三年疫情，也讓入境旅遊收入歸零，現在唯一撐住日本經濟的只有汽車產業，可是卻也面臨海外電動車的企業收入，可是卻也面臨海外電動車的夾擊，情況岌岌可危。

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除了經濟之外，日本的政治環境也令人感到憂心，原本自民黨總裁岸田文雄挾著高人氣的民意，配合最大派閥領袖安倍晉三，兩人三腳希望讓自民黨政權邁向未來的黃金三年。在這三年的規劃中，安倍晉三念茲在茲的修改日本憲法，提升日本的國防能力，眼看著就要在岸田文雄的配合之下完成，沒想到七月在奈良的一聲槍響，讓自民黨的這盤局亂了套。日本前總理大臣安倍晉三在街頭演講時遇刺，對於岸田文雄的打擊最大，岸田在自民黨內的派閥宏池會，只能算是第四大派閥，加上岸田文雄的個性，有著「八方美人」的性格，總希望面面俱到，各方都不得罪。過去安倍在世還能夠幫他在黨內協調，現在少了安倍這根定海神針，岸田文雄在之後所做的判斷，就沒有過去那麼從容不迫了。像是謀害安倍的嫌犯山上徹也供出他是把對於舊統一教會積怨發洩在安倍身上，當日本社會循著這條線往上一查，才發現日本的政治家們，與舊統一教會或多或少有所連繫，但是當岸田文雄被要求公佈自民黨內有哪些議員與舊統一教會有關時，他又像是擠牙膏式的遮遮掩掩，這也使得他的民意支持度， 跌到了就任以來的最低點。

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書名：《2022年度新聞100選：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者：EZ Japan編輯部、黃毓倫、Ice 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版日期：2022年12月2日

除了經濟政治之外，日本社會依舊朝著超少子高齡化的現象快速衝刺，最新一份針對20歲年輕男女所做的調查中，超過四成的男子沒有約過會，也有三成以上的年輕女孩決定一輩子都不結婚。看到這些現象最著急的應該是在昭和時代支撐日本工業發展的町工廠的老闆們，這些老闆他們從年輕到老，勤勤懇懇的經營一小片工廠，到了年紀大卻後繼無人，最後只好忍痛黑字倒閉，最近日本興起個人併購工廠的風潮，也算是為這些老闆們找到一點希望的亮光。站在2022年的結尾展望2023年的日本，也只有能求在世界暴風來襲的時候，能夠平穩地度過，未來的日本最大的希望應該就在Z世代的年輕人手上。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《2022年度新聞100選：Nippon所藏日語嚴選講座》。