與殺人犯同行！一般人難體會的監獄醫生日常

文／崔世鎭

死刑台前的診間

迎向美好的明天，充滿希望的矯正

從宿舍出發，步行約十五分鐘，就會看見看守所大門招牌。再往前走，通過五道門，就會抵達我每天打卡上班的診間。走過一道又一道的門，不禁讓人產生一種置身京都「伏見稻荷大社千本鳥居」（由超過一千座的赤紅色鳥居排列成的長長隧道）的錯覺。鳥居是人間與神界的交界點，看守所這一道道的門，卻不是通往神界，而是進入一個「矯正世界」。這個世界，大概類似《神隱少女》裡隧道另一頭的那個神祕村落。

電影中，神祕村落裡的人們都沒有名字，而收容在看守所裡的人，名字則是被編號取代。在這個世界裡，多的是不被允許的事，比如男性收容人的空間裡不允許出現女性，反之亦然。

穿越第一道門，一步步往診間的方向走。這道寫著「迎向美好的明天，充滿希望的矯正」，充滿教化意味的門，叫作「外正門」。必須佩戴法務部公務員證，才能通過這道門。每當脖子上掛著職員證，我的心情便會不自覺跟著好起來。「法務部」這三個字還真是討人喜歡。像我這樣行醫的人，一輩子能掛上法務部職員證的機會，應該也不多。

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位於外正門與監獄圍牆之間的，是一個類似矯正園區的地方。不被歸類於機密設施的所長室、各種行政辦公室，以及接見室都在這一區。其他還有像是停車場、網球場、武藝館也都在這裡。首爾看守所因為規模龐大，園區內還有職員專用幼兒園和矯正委員專用設施。

第二道門是內正門。從這道門穿越圍牆，就能進入監獄內部。職員以外的一般訪客，必須在這裡接受安檢才能進出。除了得將手機等3C產品寄放在這裡，還必須透過X光機檢查個人物品。會經由這道門進入監獄內部的，通常有律師、志工，或是偵查人員。除非是出獄，否則收容人絕不可走出內正門。

穿越內正門後，是一個看起來像操場的寬闊空間。在這裡經常可以看到穿戴防護裝備的收容人上下護送車。這些人通常是要出庭，或是被移送到其他設施。看著眼前這些上下車的收容人，才突然一種「原來我真的在監獄裡」的感覺。另外，移送急救患者的救護車，也會在這裡待命。

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再往前走，就會抵達收容樓，這裡才是收容人生活的地方。進到收容樓，會看到整個矯正機關裡規模最大的安檢科辦公室和職員休息室。跟其他職員休息室不同的是，這裡有手機寄放箱。除了特定人員之外，其他職員在工作的時必須把手機寄放在此。因為從下一道門開始，是禁止攜帶手機進入的。

剛開始在順天監獄工作時，對於不能使用手機這件事感到十分無奈。畢竟平常手機不離身，在沒有手機的情況下，度過漫長的七、八小時，直接逼出了我的「戒斷症狀」。

穿越首爾看守所的收容樓之後，會有一個辦理入獄、出獄、出庭的地方。這是個所謂「中間狀態」之處，這裡的人們，介於服刑與出獄之間。最後，再走過鐵門，就終於抵達收容人生活的空間——由許多牢房所組成的「舍棟」。

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書名：《我是醫生，在監獄上班》 作者：崔世鎭 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版日期：2022年12月2日

宛如監獄電影一般，四、五十歲左右、理著大平頭的收容人，一個接著一個彎腰打招呼，偶爾也會遇到雙眼直盯著我的收容人。經過他們身邊時，我總是故作鎮定、視若無睹，跨出堅決的步伐，氣勢不能輸。這條像是百米田徑賽道的收容樓走道，曾有政壇、商界的大人物走過，「Ｎ號房」和「Burning Sun夜店事件」的嫌疑人走過，也有上過各大媒體頭條的連環殺人犯走過。這條鋪著水泥的老舊走道，就是我每天要走的「上班路」。

寫著「醫療科」三個字的門牌終於映入眼簾。這裡正是我的工作地點——診間。首爾看守所的醫療科，位於死刑台旁。據說是因為槍決後必須由醫生確認屍體，並宣告死亡……雖然距離上次執行死刑已經有好一段時間，但緊緊鎖上的死刑台大門，總會飄出一陣陣莫名的涼意。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《我是醫生，在監獄上班》。