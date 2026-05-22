聯合線上與 Readmoo 讀墨強強聯手： 打造「琅琅讀墨」聯名書店，開啟數位閱讀新篇章

台灣指標性數位媒體聯合線上（udn.com）與繁體中文電子書領導平台 Readmoo 讀墨今日（22）盛大宣布達成戰略結盟，聯手推出「琅琅讀墨」聯名電子書店。這項合作結合了媒體的龐大流量、十年的行為數據分析、領先的閱讀技術，以及點數循環經濟生態圈，不僅首創「媒體 × 閱讀」的跨平台服務整合先例，更象徵著台灣數位出版產業在規模化與專業化經營上，邁入一個全新的發展里程碑。

戰略初衷：用科技賦能優質內容

聯合線上深耕數位出版領域已逾 20 年，在台灣電子書尚在萌芽的年代，便是最勇敢的先行者之一。聯合線上總經理官振萱在致詞中特別強調，聯合線上近年積極展開跨產業戰略合作，初衷始終是「用科技賦能優質內容」。選擇與 Readmoo 讀墨結盟，正是看中其領先的技術實力與高度黏著的閱讀社群，這不僅是商務結盟，更是為台灣數位出版提供從「內容觸及」到「深度閱讀」的完整解決方案，解決電子書推廣在媒體路徑中的最後一哩路。Readmoo 讀墨執行長龐文真也回應表示，很榮幸能接下這一棒，這不只是業務的承接，更是一份關於「守護閱讀」的承諾。

Readmoo讀墨執行長龐文真。圖／琅琅悅讀編輯室

體驗升級：承諾「書不會不見」且閱讀質感全面躍升

針對原 udn 讀者最關心的數位資產轉換，龐文真執行長鄭重承諾：「書不會不見，但所有的閱讀體驗會升級」。透過極簡化的帳號整合流程，讀者能輕鬆將過去購買的電子書與讀墨對接，轉換過程如同「換屋」般安心。官振萱總經理於致詞中也提到，整合後，udn 會員不僅能享用橫直排轉換等專業介面，所有購買的書籍也將自動同步至雲端書櫃，並支援在 mooInk 系列閱讀器上閱讀。這項整合是為了打破平台藩籬，讓讀者從找書、買書到看書的旅程完全無縫銜接，讓數位閱讀真正成為「你的新日常」。

聯合線上總經理官振萱致詞，分享這次強強聯手後的關鍵數據。圖/琅琅悅讀編輯室

規模擴充：站內書籍上看 30 萬種，串聯活躍讀者社群

為了滿足讀者對多元知識的渴求，「琅琅讀墨」書店一上線即匯集海內外豐富作品，書籍數量預計將迅速超過 30 萬種。官振萱總經理強調，除了規模化的內容整合，更重要的是提供「不受限」的優質體驗。除了讀者能接觸到豐富的書目，對於出版社夥伴而言，未來也僅需向 Readmoo 進行一次性供檔，即可透過 udn 媒體資源直通潛在讀者，大幅提升流程效率與銷售動能。

數據賦能：十年第一方數據實現「書找人」的精準推薦

這項合作的一項核心優勢在於 udn 累積十年的「第一方行為數據」。官振萱總經理指出，udn 擁有每月觸及全台半數上網人口的龐大流量、超過 800 萬的媒體會員，長時間記錄了讀者對各類時事議題與生活脈動的關注點。透過先進的推薦演算法，系統能精準分析讀者的數位足跡。他強調，在「琅琅讀墨」，我們不再只是讓讀者主動找書，而是能主動將讀者「最有感的」書籍推送到其面前，真正實現媒體資源與出版內容的深度連結。

圖／琅琅悅讀編輯室

生態整合：串聯點數生態圈，共築循環經濟

未來，「琅琅讀墨」將串聯 udn 的「U 利點數」生態系。官振萱總經理特別描述了這項點數圈的發展願景：讀者在 udn 聯合新聞網各類網群頻道所獲得的點數，皆可用於購書折抵，建立「從消費得到回饋、再利用回饋折抵購書、繼續閱讀」的模式。這種點數循環經濟不僅提升了會員黏著度，更讓閱讀行為轉化為可持續累積的價值。聯合線上與 Readmoo 讀墨皆對此次合作抱持高度期待，雙方期盼透過這次強強聯手，能開創台灣數位閱讀的下一個巔峰，並在未來持續拓展更多數位出版的應用場景。

琅琅讀墨書店雙方長官合影，（左起）聯合線上總經理官振萱、Readmoo讀墨執行長龐文真、聯合縣上執行長孫志華 。圖／琅琅悅讀編輯室

「琅琅讀墨」聯名電子書店預計在5月27日正式上線試營運，同步針對老用戶、新朋友祭出眾多優惠，除了試營運期間成功登入「琅琅讀墨」的讀者皆可獲得 2,000 元 mooInk全機型電子書閱讀器（單機）折扣碼外，完成開通「琅琅讀墨」書櫃的前 250 名早鳥讀者將有機會獲得最高 150 點 LINE POINTS、試營運期間累積消費滿額最高可獲贈 130 點 LINE POINTS，站方還將抽出一台 mooInk Nana 彩色電子書閱讀器（含 7 吋保護殼）、兩台 mooInk Chill 彩色電子書閱讀器（單機）及包括品牌螢幕掛燈、無線藍牙鼠鍵組、平板架等豐富好禮。

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