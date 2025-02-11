【愛書任務】超高齡社會的一道風景！如果讓您選擇退休生活後的夢想，您會選擇哪些？

琅琅悅讀／ 三采文化
圖/琅琅悅讀
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辛酸有時、無奈有時、爆笑有時———把日常寫成詩，老人家的幽默百無禁忌！

，指上了年紀的老人家；川柳，則是日本傳統短詩，只要字數符合「5、7、5」，想寫什麼都可以！

銀髮川柳？是描寫老後日常種種的趣味打油詩，從抱怨老伴、身體，到不服老的脾氣，百無禁忌！

《銀髮川柳1：以為是愛情，結果是心律不整》

▲殯儀館是久未連絡老友碰頭的地方？

▲拍遺像時笑得太開心，被拒用了！

▲胸口悸動是愛情來了？錯！只是心律不整！

人終有一老，誰都逃不掉。但面對生活，你可以選擇笑。

用文字承載的老人家日常，又暖又毒舌的晚年文集。

全日本老人家的短詩投稿，全書滿滿笑點！

超高齡社會的人生百態，笑中帶淚，搞笑中不失溫馨。

「琅琅悅讀」與合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加，投票時間至3/4 23:59止。投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1. 獎項：《銀髮川柳1》實體書一本、《銀髮川柳2》實體書一本，《銀髮川柳3》實體書一本，共計3名。

《銀髮川柳1》電子書一本、《銀髮川柳2》電子書一本，《銀髮川柳3》電子書一本，共計3名。電子書將於琅琅書店贈送，實體書由聯合線上寄出（寄送僅限台灣）。

2. 票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3. 得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4. 如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤／資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5. 對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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