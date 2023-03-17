贈獎公告／【愛書任務】《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》抽免費贈書！

聯合新聞網／ 聯經出版

不足的危機正在壓垮整個世代的

青少年處於身體成長階段，擁有充足的睡眠極為重要，而過去有研究指出青少年睡眠不足會造成、焦慮、學習效果差等行為問題，那父母該如何幫助孩子走出身心失調的惡性循環？不用擔心！

近期新書《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》，電子書於3/16上市；紙本書將於3/23上市，作者心理師與睡眠專家特吉恩與萊特，在本書中告訴我們在無所不在的螢幕、課業重擔、夜貓作息與超早第一堂課的夾擊中，青少年是如何在不斷累積的睡眠債與社會性時差中掙扎，如何一點一點賠掉了身心健康和學業成績。並提出了實際有效的解決方法，例如：創造聰明的睡眠習慣、培養小孩自發性地重視睡眠、改變社群媒體使用上的頻率，來幫助煩惱的父母們。

想要改變每天夜間睡眠的惡性習慣，現在絕對來得及！

「琅琅悅讀」與聯經出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到3/30 23:59止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.獎項：《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》紙書一本，共計2名；電子書一本，共計2名，實體書為【合作單位：聯經出版】寄出（寄送僅限台灣）；電子書將於udn讀書吧贈送。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

4.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

5.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

琅琅悅讀‧贈書／【】《睏世代：為何你的孩子總是睡不飽？》抽免費贈書！

中獎名單：

實體書：(預計抽出2名，實際抽出2名)

bxxu@lxxe.url.com.tw

davxxxxxer@gmail.com

實體書備取：

lu.xxxxyen@gmail.com

mgcxxxxx4477@gmail.com

電子書：(預計抽出2名，實際抽出2名)

chxxxx1@gmail.com

ericsxxxxx88@gmail.com

電子書備取：

ktrxxxxfor@gmail.com

txxxx09@yahoo.com.tw

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