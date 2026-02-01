2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵獎辦法
●宗旨：培養閱讀風氣，鼓勵愛好文學人士創作，發掘親情各種樣貌。
●主辦單位：台灣房屋、聯合報
●文類、字數：散文，800~1000字為限。
逛書店
●書寫主題：親情──以愛縫補
●獎額：
首獎一名，獎金三萬元
二獎一名，獎金二萬元
三獎一名，獎金一萬元
佳作十二名，獎金各五千元
●應徵條件：
凡具備中華民國國籍者均可參加，唯須以中文寫作。應徵作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站發表，已輯印成書者亦不得再參賽。
●注意事項：
1.每人以參賽一篇為限。
2.作品須以電腦打字，格式為直式橫書、word新細明體12級字，A4紙列印，一式五份，文末請註明字數；不符合規定者，不列入評選。
3.來稿請以掛號郵寄：221新北市汐止區大同路一段369號，收件人請註明「聯合報副刊轉『台灣房屋親情文學獎評委會』」，由私人轉交者不列入評選。
4.作品紙張勿填寫個人資料，請以另一A4紙打字，註明投稿篇名、真實姓名（發表可用筆名）、聯絡地址、電話號碼、e-mail信箱、個人學經歷。
5.參賽作品及資料請自留底稿，一律不退。
●評選規定：
1.初複選作業由聯合報聘請作家擔任；決選由聯合報聘請之決選委員組成評選會全權負責。
2.作品如未達水準，得由評選會決議某一獎項從缺，或變更獎項名稱及獎額。
3.所有入選作品，主辦單位擁有公開發表權以及不限方式、地區、時間之自由利用權。得獎作品將刊登於聯合報生活副刊版（包括udn聯合新聞網／琅琅悅讀，並收錄於聯合知識庫）及台灣房屋親情文學獎臉書粉絲團，日後集結成冊發行及其他利用均不另致酬。
4.徵文揭曉後如發現抄襲、代筆或應徵條件不符者，由參賽者負法律責任，並由主辦單位追回獎金及獎座。
5.徵文辦法若有修訂，得另行公告。
●收件、截止、揭曉及贈獎：
收件：2026年2月1日開始收件，至3月31日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）
揭曉：預計2026年6月底前公布於聯合報生活副刊版。
贈獎：俟得獎人名單公布後，另行通知贈獎日期及地點。
詳情請見：台灣房屋親情文學獎粉專
或洽：peiying.chen@udngroup.com (02)8692-5588#2235（下午）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言