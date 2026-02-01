2026第六屆台灣房屋親情文學獎徵獎辦法

●宗旨：培養閱讀風氣，鼓勵愛好文學人士創作，發掘親情各種樣貌。

●主辦單位：台灣房屋、聯合報

●文類、字數：散文，800~1000字為限。

●書寫主題：親情──以愛縫補

●獎額：

首獎一名，獎金三萬元

二獎一名，獎金二萬元

三獎一名，獎金一萬元

佳作十二名，獎金各五千元

●應徵條件：

凡具備中華民國國籍者均可參加，唯須以中文寫作。應徵作品必須未在任何一地報刊、雜誌、網站發表，已輯印成書者亦不得再參賽。

●注意事項：

1.每人以參賽一篇為限。

2.作品須以電腦打字，格式為直式橫書、word新細明體12級字，A4紙列印，一式五份，文末請註明字數；不符合規定者，不列入評選。

3.來稿請以掛號郵寄：221新北市汐止區大同路一段369號，收件人請註明「聯合報副刊轉『台灣房屋親情文學獎評委會』」，由私人轉交者不列入評選。

4.作品紙張勿填寫個人資料，請以另一A4紙打字，註明投稿篇名、真實姓名（發表可用筆名）、聯絡地址、電話號碼、e-mail信箱、個人學經歷。

5.參賽作品及資料請自留底稿，一律不退。

●評選規定：

1.初複選作業由聯合報聘請作家擔任；決選由聯合報聘請之決選委員組成評選會全權負責。

2.作品如未達水準，得由評選會決議某一獎項從缺，或變更獎項名稱及獎額。

3.所有入選作品，主辦單位擁有公開發表權以及不限方式、地區、時間之自由利用權。得獎作品將刊登於聯合報生活副刊版（包括udn聯合新聞網／琅琅悅讀，並收錄於聯合知識庫）及台灣房屋親情文學獎臉書粉絲團，日後集結成冊發行及其他利用均不另致酬。

4.徵文揭曉後如發現抄襲、代筆或應徵條件不符者，由參賽者負法律責任，並由主辦單位追回獎金及獎座。

5.徵文辦法若有修訂，得另行公告。

●收件、截止、揭曉及贈獎：

收件：2026年2月1日開始收件，至3月31日止。（以郵戳為憑、逾期不受理）

揭曉：預計2026年6月底前公布於聯合報生活副刊版。

贈獎：俟得獎人名單公布後，另行通知贈獎日期及地點。

詳情請見：台灣房屋親情文學獎粉專

或洽：peiying.chen@udngroup.com (02)8692-5588#2235（下午）