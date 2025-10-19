陳得勝／做個有智慧的婆婆

有天傍晚回家，順道帶伴手禮給一位親戚，開門的是對方剛成家的兒子，想當然耳，我問起他的婚姻生活，他臉上掩不住兩人世界的甜蜜，唯一不便的是下班後和太太都累了，還得做晚餐，因為外食吃久了也會膩。像今天，下班時太太便傳LINE告訴他實在太累，晚餐吃泡麵就好。

說著說著，他探頭進廚房對他媽媽說要回去了，忽然驚喜地喊：「哇！有牛肉麵！那我先吃一碗再走。」沒想到他媽媽立即收起笑容，告誡他：「不行！趕快回家，跟阿媛一起吃泡麵。」

當兒子驚愕又尷尬地離開後，親戚才向我抱怨：「都三十歲的人了，還不懂得體諒妻子的心理與感受。」我則對她豎起大拇指稱讚道：「好有智慧的婆婆！」

而某回親族聚會，一位高齡九十仍耳聰目明、身心健康的嬸婆，頻頻向親族抱怨身旁的媳婦：「我這個媳婦很『雞婆』，老是以我的名義捐善款、求神拜佛保佑我，我才會活得這麼老……」看親族都微笑以對，又繼續數落：「活太老，死了做鬼也難看，我就告訴我家這個媳婦，『妳是資深美容師，我的遺容妳可要費心費力化妝，這一切都是妳自找的，活該！』」她媳婦在旁一逕愉悅笑著。嬸婆也是個有智慧的婆婆，大家都心知肚明，她這是在向親族炫耀有個好媳婦。

時代早已改變，婆婆不必再像從前那樣樹立威嚴好讓媳婦心生敬畏，其實多一份體諒與同理心，才會真正贏得媳婦的敬重與回報，婆媳之間也必能融洽。