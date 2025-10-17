下班後，我總是直衝廚房，趕在老公接補習完的女兒回家時，我也同步完成晚餐。雖然疲累，但覺得無縫接軌式的生活步調才是有效率。

那天，我在廚房煮番茄牛肉麵，聽到開門聲，隨即傳來女兒俏皮地模仿蠟筆小新的聲音：「媽媽，我回來了。」擔心她餓著，我加快料理的速度，十幾分鐘後，番茄獨特的清新酸味和牛肉的濃郁香氣瀰漫整個廚房，大功告成，可以出鍋了！

性急的我打開烘碗機，一次取出三個大湯碗，卻失手摔落了一個，「啪」一聲，瞬間滿地碎片，瓷磚也被砸出一道淺痕。我佇立原地，自責？生氣？說不清楚的複雜情緒湧上心頭。

這時女兒跑了過來，關心地說：「媽媽，妳沒事吧？慢慢來，我來收拾。」小小的身軀蹲下來撿拾碎片，老公也一起收拾地上的狼藉。看到父女倆的貼心舉動，心頭一暖，方才的負面情緒也煙消雲散了。

假日打掃時，看到地面被碗砸出來的痕跡，想到女兒那句「慢慢來」。嗯，我該沖杯咖啡，配上音樂，隨自己的心意整理房間。如此有鬆弛感的生活步調，幸福感溢出心間。