W原籍湖南，失婚後，除了未成年的兒子，沒有任何可依靠的親戚，朋友則五根手指頭數得盡。每月的房貸加上兒子負笈異鄉的費用逼近四萬，還有生活的基本開銷，全靠她替人做推拿賺來。

每當問起Ｗ的近況，她總是微笑地說：「我的日子，若以世俗的量尺來看是苦的，但我的座右銘是『取悅自己，永不停歇』，所以仍覺得日子過得愜意。」

她如何取悅自己呢？她常做小番茄糖葫蘆或薑餅屋。她喜歡熬糖漿──先是清甜的氣息輕輕掀起，漸漸轉為濃稠，當醇厚的甜飄香滿屋，幸福感便油然升起，覺得一個人的家依然溫馨美好。

下班後，Ｗ為「一人盛宴」下廚，雖無高檔食材，卻飯菜肉皆備。從「試吃」、「視吃」，到真正的「好吃」，她細細品味自己辛苦掙來的餐食，同時為自力更生與好好生活而驕傲。

一年之始，她興致盎然地到社區團康中心繳交一千兩百元的年費，從此每逢周四便能和同學起舞。在老師的教導下，她接觸了民族舞、土風舞、廣場舞，偶爾老師還會帶領大家登台表演。

每當燈光灑在身上，音樂響起，W心中總會閃起一念：自己曾是弱勢關懷的對象，如今卻也能像明星站在舞台上，接受掌聲及歡呼，內心好是悸動與感恩。

「幸福不在於擁有多少，而在於享受多少。」W深諳其味。