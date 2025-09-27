真然／好熱、好吵，也好幸福

周六早晨，冰箱幾乎什麼都沒剩。最近覺得物價漲得兇，去超市、賣場動輒就破千，想了想，決定去傳統市場看看。我平常很少去市場，習慣在便利的超市購物，但為了荷包，也想改變一下。

前一晚，另一半對即將升研究所的兒子說：「爸爸明早有事，你陪媽媽去買菜，不然她一個人提不動。」他點點頭，答應了。

路上聊著，他問我市場幾點開，這才發現他從沒去過傳統市場。想想也對。我都很少去，更別說帶孩子了。都市長大的孩子，對那種人聲鼎沸、熱氣蒸騰的市場景象其實很陌生。

到了市場，我東看西挑，沿著菜攤慢慢逛。他靜靜跟在我身邊，我買了什麼，他就接過去提。買了仙草，也買了青菜、魚、肉、水果，他一樣樣裝進購物袋裡。看著他手上的袋子愈來愈沉，我問他：「會不會太重？」

他說：「不會啊。」那一刻，我心裡其實很感動。

如果不是兒子一起來，我根本買不了這麼多東西。從市場走回家的路不短，又有上坡與階梯，推車不方便，全靠他一袋袋提著，怎麼可能走得輕鬆？

就這樣，在一個平凡的周末早晨，在市場的喧鬧與人情味之中，我感受到一種幸福，有一雙年輕的手，正在默默分擔生活的重量。

中午煮好飯，我一邊端菜一邊問他：「你覺得傳統市場怎麼樣？」他皺了皺眉頭說：「好熱、好吵。菜販說話聲音好大聲。」

我笑了。那吵，是攤販此起彼落的吆喝聲，「一把青菜三十元！」、「今天的魚特別新鮮喔！」在那片嘈雜與奔忙中，他體驗了一種未曾接觸的生活節奏，而我則在喧囂裡，看見了他逐漸長大的背影。

桌上的菜，是我們早上一起買的。那份熱與吵雖然不討喜，卻也藏著他第一次陪媽媽逛市場的記憶。飯菜香裡，有一種踏實的幸福感，悄悄浮現了出來。