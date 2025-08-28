李月治／不當伸手牌媽媽       

拜讀7月20日作者逗好的〈導航帶我前進〉一文，想到自己也曾是伸手牌媽媽──喔，這裡指的不是金錢，而是3C產品使用方面。

每次下載手機App，又要帳號又要密碼，搞了老半天，系統說密碼錯誤，只能重設；沒耐心又懶得學習的我乾脆把手機交給女兒：「我已經頭昏腦脹，妳幫我用吧！」女兒只能接過手機操作。

智慧型手機沒有讓我變得更有智慧，龐大資訊常讓腦袋和身體都不堪負荷，於是習慣仰賴女兒。餐廳掃描QR Code點餐，交給女兒；用App叫外送，交給女兒；出遊買車票，交給女兒；訂旅館規畫旅遊行程，當然還是交給女兒，反正只要跟著她走就對了。

某天女兒想讓我體驗接睫毛，免錢的當然好。不巧當天她沒空陪同，說費用已付，讓我自己去。但路癡如我，導航看不太懂，誤判過幾次方向後，索性不看了。女兒幫我查了交通路線，捷運東門站三號出口，然後呢？直走？右轉還是左轉？最後她乾脆傳來街景照片，把地標圈起來，用箭頭標明方向。這一折騰，差點耽誤她的約會。

有女兒可以依賴，我是理所當然的、不必動腦的伸手牌媽媽。直到某次要去中部，女兒如常先在高鐵官網上購買兩張車票，到車站再臨櫃把電子票券改為實體票給我；殊不知那天因排隊人潮太多沒趕上，只好改搭下一班的自由座。沒找到位子，女兒一句：「要是妳會線上買票，我們就不會遲到，不用一路站到底了。」讓我頗感愧疚。

下定決心加強3C能力，下載了交通App，其他諸如網路購物、美食外送、訂旅館等，能自己來的絕不當伸手牌媽媽，放過孩子，各自獨立各自安好。