貞美／年紀7+7，但心不老

退休以前，我曾為自己的退休生活做了不少計畫，想像那是一段充滿自由，可以輕鬆享受生活的日子。到了這個階段，生活確實變得不那麼緊湊，卻也和當初想像的不太一樣。

現在，我有彈性的志工時間，在機構服務台接聽電話、接待訪客，每天接觸人群的節奏沒有年輕時工作的壓力，也因為這樣，空檔時我有時間查詢自己感興趣的事物，例如多肉植物。我特別喜歡研究多肉植物的名稱、原生地，還有它們一株株奇特的象徵意義。多肉植物多彩多姿，有時只是看著它們，就覺得內心平靜又愉悅。

歲月或許帶走了年輕，但只要心裡還有熱情、有夢想，就永遠不會老。我想，這樣的生活，就像一種叫玫瑰石蓮花的多肉，不炫目，卻自帶光彩。玫瑰石蓮花不僅因其美麗的外形而受人喜愛，更因為其所蘊含的堅韌、永恆和美好的寓意，以及它能給人帶來的寧靜與療癒感，活著，就是最美的力量。

當然，年紀大了，體力與精力真的不比從前。以前能輕鬆完成的事情，現在會覺得很吃力，容易累。晚上常常睡不好，免疫力也不如從前。氣候變化時，全身關節也會疼痛，彷彿身體變成了氣象站。但我不太抱怨，因為這是生命的自然節奏。

為了減緩以上的狀況，我用的方法是：做自己有興趣的事情，這也是一種療癒，使人心中充滿希望和期待。只要心裡還有興趣，還有想做的事，那就是一種年輕。

記得有一次我提了兩袋物品，儘管我表示可以自己來，但一個孩子堅持幫我拿，並回我一句妙語：「我們是妳的過去，妳是我們的未來！」我忍不住哈哈大笑。這句話讓我記到現在。原來，人與人之間的溫柔連結，會在意想不到的時刻發生。

是的，為了現在與將來的歲月，我要更在此時此刻用心的感謝、欣賞，和讚頌一切。