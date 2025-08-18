林政武／在快節奏生活中找回從容

清晨的早餐店總是熱鬧非凡，店員忙得像陀螺，右手翻煎蛋、左手找零錢，肩膀還夾著電話接外送訂單。我習慣提早二十分鐘到店，悠閒地站在一旁看報，順便觀察這充滿生活氣息的場景。

一位戴著安全帽的大嬸正不耐煩地跺著腳，「還要等多久？我小孩上課要遲到了啦！」她突然的怒吼讓整間店瞬間安靜，只剩下鐵板上的蘿蔔糕滋滋作響。店員連忙賠不是，手忙腳亂的樣子讓人看了都替她捏把冷汗。

人生有三分之一的時間在睡覺，但誰算過我們花了多少生命在等待？等紅綠燈、等早餐、等下課鐘響……這些短暫等待都有明確的終點。最煎熬的是那些看不到盡頭的等待──等真愛出現、等病床上的家人醒來、等走失的毛小孩回家。這種等待像走在沒有出口的隧道，只能期盼奇蹟降臨。

現代社會什麼都要快。慢火熬煮的高湯被化學調味料取代，路口搶黃燈的汽機車釀成無數悲劇。我們總在夏天懷念冬天，在冬天期待春天，但古人說得好，欲速則不達，老一輩也常提醒呷快弄破碗，現在更有「慢慢來比較快」的說法。

「讓您久等了。」店員遞上早餐時鞠躬。我接過袋子微笑回應：「沒關係，我可以等。」簡單的互動讓早晨多了分溫暖。上班的路上微風拂面，突然明白：學會等待，才是面對忙碌生活最好的方式。