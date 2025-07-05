劉昭儀／青春期大冒險vs.中年期求生記

有沒有發現，最近跟朋友家人聚會時，不再只是聊孩子，很多的話題會圍繞著營養、保健，甚至是醫療相關。當孩子進入青春期的同時，大部分的家長也已經或開始進入中年，是時候該更關注自身進入樂齡的身體健康與生活品質了！

當青少年困惑 家長的哀樂中年

努力為生活打拚之餘，更要勤奮建立運動習慣，還要作息正常，遠離菸酒；更進階的是，開始小心翼翼注意糖分、澱粉等飲食控制，直到有一天，孩子突然問：為什麼你們都在做一些跟我相反的事？

「晚餐你們總是不要麵飯、只吃菜，還說太肥太油要少吃，水果也挑三揀四，只能白天吃，然後又不能太甜；每次要去運動就哀哀叫，回家又說全身痠痛不能動！」「我們喜歡吃Pizza、拉麵和炸雞，沒有冰淇淋、手搖飲怎麼交朋友？打球運動是每天必要的放電，之後才會甘願回家念書寫功課……」

原來愛聽Rap的青少年，是這樣解讀分析兩個不同世代的生活節奏與習慣？聽「老歌」的家長們又是如何看待孩子不受控的感官刺激？當然，實際狀況因人而異，但因此而可能產生的價值衝突，就成為家庭共修的課題了！

有位媽媽最近很困擾，讀國中的兒子，跟同學出遊時，把家長給的零用錢買了珍珠奶茶；自己喝還不夠，幾個好麻吉的也一起埋單，但錢不夠用少買一杯，竟然還被同學開口要錢補償（這又是另一個議題了）！另一位傷腦筋的媽媽，則是因為愛運動的孩子，把練球和比賽放在學校生活中的第一順位。為了想把這件事情做好，即使犧牲下課時間，或是因而漏掉某些學習活動的參與，也絕不妥協！

看著媽媽們無計可施的表情，我深感安慰（並偷笑）……不，我是說你們並不孤單啊！媽媽們煩惱的不只是青春期的孩子脫序或是不符常規，關鍵是孩子已經不能只有幼稚天真，更需要為進入成人世界做準備。家長們理所當然想要務實地透過親身的體驗，讓孩子理解現實的遊戲規則，偏偏青春期的少年，各個耳朵硬、嘴巴硬，還屹立不搖如民族救星、時代偉人般威武不能屈（攤手）。

放寬些微標準 但仍保有原則底線

與其如黑羊白羊般，在獨木橋的兩端怒目相視，卻無法向前邁進。有智慧的家長們，是否可以暫時放下累積已久的層出不窮，先回歸生命歷程的本質。比如中壯年期的我們，代謝能力降低，要避免攝取過多營養，追求少糖少油多纖維：但青春期成長發育中的青少年，卻永遠食慾旺盛，特別愛吃高糖高油高熱量的食物。家長們如果永遠嫌棄這些「垃圾食物」，孩子們則覺得大人的選擇索然無味，那麼全家一起在餐桌上的時光肯定沒有交集，更無法同感共享、津津有味。

假如負責點菜或料理的家長，可以兼顧所有人的口味，端出菜肴，把主要的營養來源，同時也是全家的共識，比如蛋白質、高鈣、高鐵等先確定，再依據家庭成員不同的喜好或需求來配菜，（偷偷）利用大人的小心機，透過食材的選擇或料裡的技巧，以假亂真地滿足青少年受同儕或大眾影響的味蕾；不必急著先去否定，甚至必要之時陪青少年瘋狂一下──好比青少年愛吃鹹酥雞，媽媽至少幫忙選（相對）乾淨衛生的店家，隨孩子自由點，買回家開趴；當我們認同了青少年的選擇之後，讓他們理解家長的堅持，也就在不遠的前方了（雖然免不了要匍匐前進）！

追求現世安穩的中年家長，也曾經是桀驁衝撞的少年。只是我們對生命流逝的恐懼太深，忘記大把青春揮霍的代價，並非在回頭已然百年身，而是淬鍊後的結晶。所以我們認為的錯誤或岔路，也許必須讓孩子親自體驗，才能找到屬於他們的正確答案；作為曾經呵護備至，但必須放手的家長，只能在旁邊給予支持鼓勵，靜靜等待，觀察他們的足跡走向，因此需要時，才能提供適切的後援。

對了，還要切記，跟少年吃完鹹酥雞後，別忘了多喝水多運動補充膳食纖維，以及忍住暫時別碰這難忘的美味！