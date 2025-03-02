莫茲婷／即使父母待你殘忍，你仍能成為心中有愛的人

在至親的關係中，當愛缺席，留下千瘡百孔的傷痕，不僅需要獨自舔舐傷口，還得在縫隙中尋找生存空間，同時面對倫理道德的夾擊：「他（她）是你爸爸（媽媽），你應該照顧及孝順他們。」面對這樣深刻的創傷與壓迫，是選擇怨懟、遺忘、切割，還是饒恕與和解？

前文作者經歷並穿越充滿痛苦、掙扎與矛盾的荊棘，漸漸找到繼續前行的自由與力量，這個過程不僅令人動容，更值得敬佩。

創傷並非能隨著時間自動癒合，需要我們正視傷痛、理解情緒，並主動調整與傷害的距離。我們可以從五個方向來學習如何面對關係中的傷害，並在痛苦中尋找復元的力量。

1.承認自己的痛：面對傷害，不再逃避

承認痛苦，是創傷復元的第一步。不管是身體還是心靈上的創傷，不以粉飾太平去面對或刻意遺忘，這種正視與承認雖然令人心碎，卻是踏上療癒之路的堅實起點。

2.承認自己的生氣：情緒的正當性與釋放

當我們承認痛苦的存在，下一步便是直面隨之而來的情緒。即便是生育自己的父母，當他們做出傷害子女的行為，子女的憤怒是正當的，並無須壓抑或為此感到羞愧。

承認自己生氣，並非意味著縱容負面情緒，而是給予自身釋放的空間。如此我們才能看清生氣的根源，進一步理解自己合理的需求與期待。情緒的釋放不只能減輕壓力，也能為內心帶來修復的空間。

3.跟傷害保持距離，了解傷害的本質

即便是至親，當對方帶來的傷害遠超過正常能承受的範圍，以行動畫下界線、讓自己的生活維持正軌，這是一種必要的自我保護，並非壞事。好比前文作者與母親斷絕聯繫，而隨著時間推移，作者或許也逐漸意識到母親的殘忍並非單純的惡意，而可能源於自身的痛苦與局限。當她在警察局再次見到母親昔日咆哮、如今無助的身影，這一幕或許有憐憫，或許有不同的想法──母親的惡行或許並非針對自己，而是她生命中創傷的投射。

了解傷害，並非為加害者辯解，而是幫助自己從受害者的角色中抽離，重新定義這段關係的意義，同時考慮如何調整這段關係的距離。

4.離開傷害的影響，調整與傷害的距離

作者首次牽起母親的手，帶她走進療養院，這是選擇以一種全新的方式面對這段關係，鬆開了被母親傷害的記憶。牽手的那一刻，象徵著她對關係距離的重新定義，既不是全然的原諒，也不是無止境的怨恨，而是一種帶著成熟與平靜的接受。她不僅接受了母親的現狀，也接受了自己仍然愛著她的事實，儘管這份愛充滿矛盾與傷痕。

5.把傷害變成珍珠：從創傷中找到力量

創傷復元的終點，是將過去的傷害轉化為成長的養分。即使是「僅有的一絲親情」，即使母親依舊是個殘忍的人，但我們可以不同，一如作者懷抱著愛，那是生命中極為美好的資源。

更重要的是，面對童年的傷害與成年後的責任，作者選擇了牽手，而非逃避；選擇記住溫暖，而非放大恨意。這是饒恕的真正意義──並非忽視或忘記傷害，而是選擇如何攜帶它前行。

創傷的復元，是一段漫長而艱難的旅程，需要我們直面痛苦、承認憤怒、調整與傷害的距離，並重新定義關係的意義。當我們能以不同視角看待創傷，縱使傷害深重，我們依然可以選擇攜帶它，將其轉化為成長的動力。